Asus 4K ProArt PA32UCX Profesyonel Monitör

Dolby Vision özelliğine sahip 32 inç 4K mini LED profesyonel ekran, stüdyolarda sorunsuz iş akışları için etkileyici görüntüler ve mükemmel renk doğruluğu sağlıyor.

ASUS, dünyanın 1200 nit maksimum parlaklık ve mini LED arka aydınlatmaya sahip ilk 32 inç 4K HDR ekranı olan ProArt PA32UCX’i duyurdu. Bu teknoloji, en parlak beyazlar ve en derin siyahlarla birlikte daha net ve ayrıntılı görüntüler sunmak için 1152 bölgeli yerel ışık kısma kontrolü ve Dolby Vision, HLG ve HDR-10 gibi birden fazla HDR biçimine desteği sağlıyor.

Dolby Vision destekli bu ilk bilgisayar ekranları Dolby iş birliğiyle geliştirildi. İçerik üreticiler için üretilen bu ürün, iş akışlarında olağanüstü ekran performansına ve renk doğruluğuna ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap ediyor.

ProArt PA32UCX; gerçek 10-bit renk ve DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, sRGB ve Adobe RGB geniş renk alanlarını destekleyen quantum-dot teknolojisi ile son derece gerçekçi görüntüler oluşturuyor. Ürün ayrıca çift Thunderbolt™ 3, DisplayPort ve üç adet HDMI 2.0 girişleriyle de zengin bağlantı seçenekleri sunuyor.

ProArt PA32UCX gelişmiş kalibrasyon teknolojisinden yararlanıyor. Windows ve macOS ile uyumlu olan PA32UCX monitörlerin her biri delta-E (ΔE) <1 seviyesinde renk doğruluğu elde etmek için önceden kalibre ediliyor. Böylece ürün film yapımcıları, video prodüksiyon alanında çalışan profesyoneller veya olağanüstü gerçekçi renkler arayan herkese ideal bir çözüm sunuyor.

Mini LED Arka Aydınlatmalı İlk 4K Ekranı

ProArt PA32UCX 4K son derece net ve ayrıntılı görüntüler sunmak için tasarlandı. Mini LED arka aydınlatma sistemi, daha küçük boyutlu LED’ler sayesinde çok hassas parlaklık kontrolü sağlıyor. 1152 bölgede dinamik olarak ayarlanan yerel ışık kısma özelliği sayesinde ProArt PA32UC daha parlak beyazlar ve daha derin siyahlar oluşturarak en iyi kontrastı sunuyor ve HDR içerikleri en doğru şekliyle yansıtıyor. Yaklaşık 1200 cd/m2’ye ulaşan parlaklık seviyesiyle ProArt PA32UCX, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olmasının yanı sıra Dolby Vision gibi ek HDR standartlarına da destek veriyor.

Dünyanın Dolby Vision Destekli İlk 4K Ekranı

ProArt PA32UCX monitörler ASUS Smart HDR Teknolojisinden yararlanıyor. Bu teknoloji birden fazla HDR biçimine ve PQ eğrisine destek vererek içerik üreticilerin özel ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Eğlence deneyimini son derece canlı görüntü kalitesiyle zenginleştiren Dolby Vision HDR; olağanüstü parlak, yüksek kontrastlı ve gerçekçi renklere ve ayrıntılara sahip görüntülerle hikayeleri bire bir yaşamanızı sağlıyor. Standart görüntülere kıyasla 40 kat daha parlak ayrıntılar ve 10 kat daha koyu siyahlar sunan Dolby Vision, daha önce görmediğiniz renkleri gözlerinizin önüne seriyor.

PQ Hard Clip eğrisi, PQ Optimized ve PQ Temel gibi eğriler içeren HDR-10 desteği ile mevcut video yayın servisleri ve sayısı giderek artan HDR özellikli oyunlara uyum sağlanıyor. Böylece içerik üreticilerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. HLG (Hybrid Log Gamma) desteği de BBC iPlayer ve DirecTV gibi yayın ve uydu TV servislerine uyum sağlıyor.

Delta-E (ΔE) <1

Gerçek 10-bit renk derinliği ve 1200 nite varan parlaklık düzeyi, video düzenleme ve post prodüksiyon işlerinde kullanmak için tüm renk yelpazesini sunuyor. Sinema standardı olan DCI-P3 renk gamına destek veren quantum-dot teknolojisi ise çok daha gerçekçi renkler elde edilmesini sağlıyor. Quantum-dot teknolojisi ayrıca %99 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %89 Rec. 2020, %100 sRGB ve Rec. 709 renk gamı desteğiyle üst düzey video düzenleme ve post prodüksiyona uygun performans sunuyor.

ProArt PA32UCX monitörler sektör lideri delta-E (ΔE) <1 seviyesine ulaşmak için önceden kalibre ediliyor. Her monitörde görüntülerin ekrana doğru yansıtıldığından emin olmak için gelişmiş gri ölçek teknolojisine yer veriliyor. Monitörde ayrıca, ekranın farklı bölümlerindeki parlaklık ve renk değişimlerini önleyen %95 homojenlik telafisi teknolojisi bulunuyor.

ASUS ProArt Kalibrasyon Teknolojisi

İster bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar ister Mac kullanın, ASUS ProArt Kalibrasyon Teknolojisi, ekranınızın parlaklığını ve renk tutarlılığını yeniden ayarlamanız gerektiğinde işinizi kolaylaştırmak için renk doğruluğu ayarı ve homojenlik telafisi özelliğini sunuyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun renk doğruluğunu elde etmek için çeşitli gelişmiş kurulumlardan birini seçebiliyor ve tüm renk parametresi profillerini monitörün entegre ölçekleyicili dahili yongasına kaydedebiliyorlar.

Ergonomik tasarım

ProArt PA32UCX her yönüyle her gün kullanım için tasarlandı. 32 inç boyutundaki ekranın üç kenarı neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Böylece birden fazla monitörün kullanıldığı sistemler için mükemmel bir seçim haline geliyor. Üründe dönme, eğilme ve yüksek ayarı yapma imkanı sunarak en ideal izleme pozisyonunu belirlemenizi sağlayan ergonomik bir ayak yer alıyor.

ProArt PA32UCX sahip olduğu HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Thunderbolt™ 3 USB-C bağlantı noktaları ve bir USB bağlantı merkeziyle içerik üreticilerin Blu-ray oynatıcı da dahil olmak üzere hemen her tür çevre birimini kolaylıkla bağlayabilmesini sağlıyor.