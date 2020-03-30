BenQ AQCOLOR Teknolojili fotoğrafçı monitörleri Türkiye’de…

Dijital yaşam tarzına uygun cihazları üretmede uluslararası üne sahip olan BenQ, AQCOLOR teknolojisini daha önce dünya genelinde tanıtmıştı. Grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post prodüksiyonunda profesyonel çalışmaların doğru bir şekilde üretilmesi için tasarlanan AQCOLOR teknolojisine sahip monitörlerden PhotoVue serisi artık Türkiye’de de satışta.

Şu anda SW240, SW2700PT, SW270c ve SW271 modelleri Türkiye’de satışa çıkan 24 ve 27 inçlik farklı modelleri bulunan SW serisi monitörlerin 2K ve 4K seçenekleri de mevcuttur.

AQCOLOR Teknolojisi

AQCOLOR teknolojisi; grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post-prodüksiyonundaki profesyonel çalışmaların doğru şekilde yeniden üretilmesi için tasarlanmıştır. AQCOLOR özellikli PD, SW ve PV Serilerindeki BenQ DesignVue, PhotoVue ve VideoVue profesyonel monitörleri, endüstri standartlarını karşılayan renk gamlarını tutarlı ve hassas bir şekilde çoğaltmak için fabrikada kalibre edilmiş renk performansı sağlar.

PhotoVue Serisi Monitörler – SW Serisi

Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na (ISO) aktif olarak katılan BenQ renk uzmanları tarafından geliştirilen AQCOLOR teknolojisi, BenQ SW Serisi fotoğrafçı monitörlerinin sRGB, Adobe RGB, Rec.709 ve DCI-P3 gibi dünya çapında endüstri renk standartlarının tam olarak üretmesini sağlar.

AQCOLOR özellikli SW Serisi PhotoVue Fotoğrafçı Monitörleri, gelişmiş RGB bit renk tablosu (LUT) ve hassas Delta E ≤ 2 renk performansı ile Adobe RGB geniş renk gamının% 99’u ve sRGB ve Rec.709’un% 100’ü ile profesyonel görüntüler üretir.

CalMAN ve PANTONE Onaylı Renkler

BenQ’nun PhotoVue serisindeki SW monitörler CalMAN Verified ve PANTONE Validated logolarına sahiptir. Pantone Color Institute grafik, moda, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan güvenilir bir renk sistemi olarak dünya çapında tanınmaktadır. Renk doğruluğunu ekranlarda veya çıkış cihazlarında kritik öneme sahip bir bileşen olarak gören profesyoneller, Pantone tarafından değerlendirilen ve onaylanan “Pantone Validated” logosu ile tanımlanan modelleri ararlar.

CalMAN renk kalibrasyon yazılımı dünya genelinde profesyonellerin tercih ettiği ekran kalibrasyonu çözümüdür. Verified by CalMAN sertifikası, her BenQ ekranının kutudan çıktığı gibi doğru ve birden fazla endüstri standardı renk gamı ​​için doğru olduğu anlamına gelir.

Uniformity Teknolojisi

Tüm ekranda yüzlerce alt bölgede rengi ve parlaklığı titizlikle ince ayarlamak için yüksek hassasiyetli aparatlar kullanan hassas işlemlerle elde edilen BenQ Uniformity Teknolojisi, mükemmel ve tutarlı görüntüleme deneyimleri için köşeden köşeye ekran genelinde hassas renkler sunar.

%99 Adobe RGB

BenQ Fotoğrafçı Monitörlerinin IPS paneli ve mükemmel %99 Adobe RGB renk alanı, daha geniş bir renk üretimi yelpazesi sunarak muhteşem renk performansı ve süper geniş renk aralığı almanıza olanak verir.

10 bit Renk Derinliği

SW serisi, doğal renk geçişleri ve ince gölgeleme için bir milyardan fazla renk gösteren gama düzeltmesiyle 16 bitlik bir tablodan (LUT) 10 bit panel ile en ipeksi ve en yumuşak renk geçişlerini garanti eder.

Donanım Kalibrasyonu

Donanım kalibrasyonu, grafik kartı çıkış verilerini değiştirmeden görüntü işleme çipini monitörde ayarlamanıza olanak tanır. Görüntüleri, grafik ayarlarından etkilenmeden orijinal kopyaları ile tutarlı tutar.