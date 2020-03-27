Canon’dan Başarılı Hikaye Anlatıcılarına 3 Farklı Burs

Canon, Fransa’nın Perpignan kentinde 29 Ağustos ile 13 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Visa pour l’image festivali kapsamında fotoğrafçılık ve video alanında geleceğin profesyonellerine burs verecek. Visa pour l’image festivali ile 30 yılı aşkın bir süredir devam eden iş ortaklığını, bu yıl vereceği burs programları ile taçlandıran Canon, bu sayede öğrencilerin fotoğrafçılık ve video alanında gelişmesini ve profesyonel fotoğrafçıların ve videografların sınırlarını zorlamasını hedefliyor.

Alanında en prestijli festivallerden biri olarak gösterilen Visa pour l’image, dünyanın en önemli hikayeleri ile hikaye anlatıcılarını bir araya getiriyor. Canon, geçmişte olduğu gibi bu sene de Visa pour l’image 2020’de üç ilgi çekici 3 alanda sağladığı burs imkanı ile yerini alıyor.

Canon, Visa pour l’image 2020’de kazanan katılımcılara ödül olarak; Kadın Foto Muhabirleri Bursu, Canon Öğrenci Gelişim Programı ile bu kategorilere ilk defa bu yıl dahil ettiği Canon Video Bursu verecek.

Geleceğin videografları Canon Video Bursunun sahibi olabilecek

Canon, 2020 Visa pour l’image festivalinde, Images Evidence ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında ‘’Canon Video Bursu’’ verecek. Canon, burs kapsamında ödülü kazanan videograf veya fotoğrafçıya 8.000 Euro para ve kısa belgesel çekmesi adına lider Canon video takımlarından birini ödünç verecek.

Katılımcıların bursa başvuru için, projelerini kültürel, toplumsal veya ekonomik konular üzerine inşa etmeleri gerekiyor. Değerlendirme kısmında katılımcıların eski çalışmalarıyla birlikte projelerini sunuş biçimleri göz önünde bulundurulacak. Bununla birlikte jüri üyeleri, katılımcının gazeteci bakış açısı ve oluşturduğu hikayenin taşıdığı anlamı da değerlendirmelerinde dikkate alacak.

Kazanan projenin fragmanı Eylül 2020’de gerçekleşecek olan festivalin gösterim gecelerinden birinde sunulacak. Fragmanı yayınlanan videonun, tamamlanmış hali ise 2021 Visa pour I’image programında yer alacak. Bursa başvuru için son tarih 15 Nisan 2020’dir.

Daha fazla bilgi için: https://www.canon europe.com/pro/news/video-grant-short-film-documentary-2020/

Başvuru kriterleri için: https://www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-du documentaire-video-court-metrage

Başarılı foto muhabirleri için özel Canon Kadın Foto Muhabirleri Bursu

20 yılı aşkın süredir hikaye anlatıcılığını pek çok farklı alanda destekleyen Canon ve Images Evidence, geleceğin foto muhabirlerine özel Canon Kadın Foto Muhabirleri Bursu verecek. Canon, bu 8.000 Euro tutarındaki burs ile başarılı bir kadın fotoğrafçıyı, foto muhabirliğine katkılarından dolayı ödüllendirmeyi hedefliyor. Bursu kazanan fotoğrafçı, kazandığı burs tutarıyla oluşturacağı projesiyle, 2021 Visa pour I’image festivali programında yer almaya hak kazanacak.

2020 Visa pour I’image festivalinde, 2019 yılı Kadın Foto Muhabirleri Bursu kazananı Ermeni fotoğrafçı Anush Babajanyan, Güney Kafkasya bölgesindeki kalabalık ailelere odaklanan çalışmasını sergileyecek. Babajanyan, kazandığı burs sayesinde elde ettiği imkanlarla, birçok farklı mekanda çekim yapma şansı elde ederek, projesini farklı temalarla detaylandırdı. Burs için son başvuru tarihi 19 Mayıs 2020.

Daha fazla bilgi için: https://www.canon-europe.com/pro/stories/female-photojournalist-grant-recipients-stories/

Başvuru kriterleri için: https://www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-de-la-femme-photojournaliste-2020

Canon’dan kendi hikayeleri için yola çıkan geleceğin fotoğrafçılarına özel burs: Canon Öğrenci Gelişim Programı

Canon, bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Canon Öğrenci Gelişim Programı ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden öğrencilere üç gün süren eğitim atölyesine katılım olanağı sunuyor. Seçilen öğrenciler, sektördeki lider isimlerle çalışma, rehberli turlara katılma, film gösterimlerine katılma ve portföyleri hakkında Canon elçilerinden yorum alma şansı yakalayacak.

Bursa başvuran öğrencilerden en fazla iki hikayeyi içeren fotoğraf portföylerini göndermeleri bekleniyor. Programa talebin yüksekliği ve katılımcıların geçmiş senelerde gösterdiği başarıların sonucu olarak, bu yıl toplamda 48 ülkeden başvurular kabul edilecek. Programa başvuru için son tarih 15 Nisan 2020’dir.

Başvuru kriterleri için: www.canon-europe.com/student

Visa pour I’image 2020 festivali kapsamında Canon’un sunduğu burs programları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.canon-europe.com/pro/events/visa-pour-l-image/?a=b