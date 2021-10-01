Fotoğraf Dergisi’nin 159. sayısı yayında…

0

Fotoğraf Dergisi'nin 159. sayısı (Ekim-Kasım) yayında…

Contemporary İstanbul’da Fotoğraf Etkisi
Fotoğraf Dergisi’nin 158. sayısı yayında…
Canon’dan EOS R için özel tanıtım

web159 - Fotoğraf Dergisi'nin 159. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörler sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok farklı konu ve incelemenin yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.

* Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

* Ayrıca Türk Telekom “e-dergi” ve “Dijital Basın” uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.

 

Size önerilenler

Yükleniyor...
Yeni Mesaj
Büyük Mesaj

YORUMLAR

WORDPRESS: 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.