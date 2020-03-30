BenQ Uzaktan Öğrenme Ortamını Teşvik Ediyor

BenQ’nun ürün yelpazesindeki çeşitli ürünlerle desteklediği uzaktan eğitim günümüz koşullarında zorunlu hale geldi. Dijital ürünlere eklediği özelliklerle kendini sürekli yenileyen BenQ, mikroplara karşı dayanıklı yüzeye sahip interaktif ekranları, dahili video konferans uygulamalarına sahip Android tabanlı Smart Projektörleri ve Brightness Intelligence teknolojisine sahip Eye-Care monitörleri ile hem evde hem de sınıfta sağlıklı öğrenme ortamlarını desteklemektedir.

İnteraktif Ekranlar (Akıllı Tahtalar)

ClassroomCare, BenQ’nun sınıf ortamında sağlıkla ilgili konuları ön planda tutarak oluşturduğu, özel olarak tasarlanmış teknolojidir. BenQ interaktif ekranlarda bulunan nanoiyonik gümüş bir kaplamaya sahip TUV sertifikalı, mikroplara dayanıklı ekrana sahiptir, bu sayede ekran yüzeyinde mikropların barınması mümkün olmamaktadır. BenQ’nun özel ClassroomCare teknolojisi, öğrencileri ve eğitimcileri sağlık risklerinden korumaya yardımcı olur. Sertifikalı flicker-free özellikli, düşük mavi ışıklı ve mikroplara karşı dayanıklı ekran sınıf sağlığını iyileştirmek için BenQ’nun interaktif ekranlarına ek işlevsellik sunar. Akıllı Göz Bakımı teknolojisi, küçük çocuklarda göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olmak için göz bakımı sağlayan akıllı bir çözümdür. Ayrıca, interaktif ekranlar üzerindeki hava kalitesi sensörleri sınıf içerisindeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunu ölçer ve yoğunluk belirli bir seviyenin üstüne çıktığında ortamın havalandırılması gerektiğini söyleyen bir uyarı verir. Bu özellik hem sınıftakilerin sağlığı hem de öğrencilerin üretkenliğini için önemlidir.

BenQ’nun interaktif ekranları, Cloud işbirliğini ve uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz bir beyaz tahta uygulaması olan EZWrite 5 uygulamasına sahiptir. Bu uygulama öğretmenlerin ve öğrencilerin coğrafi kısıtlamalar ve kullanıcı sınırları olmadan interaktif ekran ve mobil cihazlar arasında fikir toplamasına, kategorize etmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyarak uzaktan öğrenme için mükemmel hale getirir. İnteraktif ekranlar ayrıca Video konferans için Blizz gibi önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte gelir.

Smart Projektörler

BenQ kısa süre önce, ister evde ister sınıfta olsun, çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanan, dünyanın ilk Android tabanlı hepsi bir arada Smart projektörlerini tanıttı. E600 ve E800 Serisi tamamen kablosuz, bilgisayarsız ve sürücüsüz çalışır, kullanıcıya benzersiz ve sorunsuz bir deneyim sunar.

Kablosuz özelliği, öğrencilerin akıllı telefonlarından veya tabletlerinden büyük ekranda içerik paylaşmalarına olanak tanır ve medya oynatma özellikleri öğrenmeyi daha heyecan verici ve sürükleyici hale getirir.

Bilgisayar olmadan kullanılabilen Smart projektörler, Firefox, TeamViewer, Blizz, WPS gibi uzaktan eğitimi zahmetsiz hale getirebilen BenQ’ya özgü yerleşik uygulamalar ile birlikte gelir. Projektör üzerindeki USB okuyucu, herhangi bir video, ses veya belgenin tak-çalıştır olarak kolayca kullanılmasına izin verir.

BenQ Smart projektör, sürücülerin kurulmasına gerek kalmadan Cloud hesap entegrasyonu, akıllı uygulama özelliği, internet, Hesap Yönetim Sistemi (AMS), Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) ve X-Sign Broadcast ile birlikte gelir.

EW800ST, K-12 sınıflarında çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için bulut hesabı entegrasyonu, ekran yansıtma özellikleri, akıllı uygulama yeteneği ve internet ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahip ilk eğitim projektörüdür.

InstaShow S WDC20 ise, sunum yapan kişilerin aynı cihaza kablo aktarımı yapılmadan, riskli üçüncü taraf yazılım çalıştırmadan veya ağ erişimi edinme zorluğu olmadan bağlanmalarına izin vererek BYOD (Bring your own device – Kendi cihazını getir) sınıflarını destekler. BenQ’nun benzersiz InstaShow S WDC20 ekran yansıtma sistemi, işbirliğini gerçekten sezgisel, basit ve güvenli hale getiren türünün tek sınıf sunum sistemidir. Eğitimcilerin ve öğrencilerin InstaShow vericisini cihazlarına takıp içerik paylaşabilmeleri için tek dokunuş yeterlidir.

BenQ, göz bakımına odaklanırken aynı zamanda çevrimiçi eğitimin artırılması için çabalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin çevrimiçi bir derse uzaktan katılabildikleri BenQ’nun Cloud Whiteboard özelliği ile inanılmaz sayıda çevrimiçi öğretme ve öğrenme fırsatı açılabilir. Bu aynı zamanda herhangi bir sebepten kaynaklanan gecikmelerde eğitimde sürekliliğin sağlanmasına yardımcı olur.

Eye-Care Monitörler (Göz Bakım Monitörleri)

BenQ’nun göz bakımı teknolojisi ve monitörlerindeki ve panellerindeki ergonomik tasarımı, izleme rahatlığı için özel olarak tasarlanmıştır. BenQ monitörler, ortam ışığındaki değişiklikleri izleyen ve ekran parlaklığını buna göre ayarlayan ve ekranda görüntülenen içeriğe uyum sağlayan Brightness Intelligence (Parlaklık Algılama) teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji, göz yorgunluğunu, baş ağrılarını ve yorgunluğu azaltırken görüntü kalitesini korumaya yardımcı olur. Cihazlar ayrıca göz hasarını önlemek için mavi ışık spektrumunun en tehlikeli kısmını filtreleyen Düşük Mavi Işık Teknolojisi ile birlikte gelir.