Zyxel’den Yeni Dual Band AC1200 LTE Modem/Router

Ağ teknolojileri alanında uçtan uca çözümler sunan Zyxel, LTE3316 model modem/router’ı pazara sundu. ADSL, fiber veya kablolu TV gibi karasal hatların bulunmadığı lokasyonlarda 4,5 G internet erişimi sağlayan yeni LTE cihazı, kesintisiz iletişim keyfi vaat ediyor. Kurumsal ve bireysel kullanıma uygun olan Zyxel’in yeni 4,5G modem/router’ı LTE3316, 300 Mbps indirme (DL), 50 Mbps (UL) veri gönderme kapasitesi ile sabit hatların olmadığı piknik alanları veya açık denizde bile internet erişimi sunabiliyor.

Ev ve ofislerde mevcut sabit hatlarda kesinti yaşanması durumunda alternatif çözüm olarak devreye girebilen ve 4,5G LTE yedek internet bağlantısı sağlamak için kullanılabilen LTE3316, köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modları ile her türlü cihaz veya ağ geçidi ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak çalışabiliyor.

Klasik modem/router’lar, bir ADSL/VDSL modem desteği ve servis sağlayıcı firmanın ethernet kablosu ile internet erişimi sağlayabilirken; LTE modem/router’lar, kablo ile internet bağlantısının olmadığı yerlerde “herhangi bir SIM kart üzerinden” sabit telefon hattına ihtiyaç duymadan yüksek hızda internet sunabiliyor. LTE3316, mikro USB güç bağlantı noktasından aldığı enerji ile mobil olarak çalışabiliyor. Bu sayede kırsal alanda araba kullanırken, denizde balık tutarken veya dağlık alanda piknikte yaparken bile 7-24 iletişim özgürlüğü deneyimi yaşatıyor.

Tüm ağ cihazlarınızla entegrasyon

LTE3316, kurumsal şirketlerde kullanım için köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modu ile işletmelere esneklik sağlıyor. Böylece, ürünün iş uygulamalarında yerleşik yönlendirme (router) işlevlerinden faydalanabilirken, köprü (bridge) modu ile de yüksek kaliteli Wi-Fi erişim imkanı elde ediliyor.

Dual bant desteği

Ofislerde sadece kablolu internet bağlantısına dayalı bir internet erişiminizin olması, iş sürekliliğini açısından sorunlara neden olabiliyor. Kablolu hatlardaki herhangi bir internet kesintisi anında, mobil operatör üzerinden internet erişiminizin devreye alınmasına olanak tanıyan Zyxel LTE3316, maksimum iş verimliliğini garanti altına alıyor.

LTE3316, maksimum 32 cihaza internet paylaşımı sağlayabiliyor. Zyxel’in yeni modem/router’ı, AC1200 teknolojisi destekli dual bant özelliği ile yüksek kalitede kusursuz Wi-Fi deneyimi için hem, 2,4ghz hem de 5ghz bağlantı seçeneği sunabiliyor. Tak ve çalıştır özelliği, Web GUI sihirbazı ve “LTE Ally uygulaması” sayesinde Zyxel LTE3316, akıllı telefon veya tablet bilgisayar üzerinden kolayca yönetilebiliyor.