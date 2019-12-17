En son ne zaman bir fotoğrafa dokundunuz?

Değerli anılarınızı bastırın!

Bugün pek çok kişinin, tozlu raflar arasında olsa da mutlaka eski bir aile albümü vardır. Aile büyüklerinin, dedelerimizin, anne ve babalarımızın baskı fotoğrafları biraz solsa da bu albümlerde bizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Günümüzde ise hızlı bir tüketim çağında yaşıyoruz. Her gün belki yüzlerce fotoğraf çekiyoruz, özel günleri kaydettiğimizi sanıyoruz. Ancak daha sonra bu fotoğrafları unutuyoruz, öyle değil mi? Hangimiz 2-3 sene önce çektiği özel bir anı fotoğrafını kolayca bulabiliyor? Özellikle hatıra fotoğraflarını çok önemsiyorum. Fırsat buldukça bu özel fotoğrafların en azından bir kısmını bastırmanızı öneriyorum.

Bir profesyonel olarak tavsiye ediyorum, fotoğraflarınızı basarak anılarınızı ölümsüzleştirin

25 yılı aşkın süredir fotoğrafçılık yapıyorum. Çeyrek asır sayılan bu sürede teknoloji elbette inanılmaz ilerledi ve benim sektörümde de birçok değişim oldu. Dijitalleşme artarak devam edecek. Cep telefonları birer fotoğraf makinesi haline geldi. Ancak fotoğraf baskısı asla ölmeyecek. Kendi tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, birçok kişi doğru zamanlarda arşivleme yapmadığı için çok kıymetli fotoğraflarının ortalama yüzde 50’sini kaybediyor. Yani iki fotoğraftan biri gidiyor maalesef… Makineler bozulabilir, ama baskılar ölmez. Hele ki doğru fotoğraf yazıcısıyla çıktı alırsanız ve uygun koşullarda saklarsanız ömürlük olur. Kısacası profesyonel bir fotoğrafçı olarak ben halen baskı alıyorum ve fotoğraflarınızı basarak arşivlemeye devam etmenizi öneriyorum. Dijital olarak sizlerle kalsın elbette, ancak baskı her daim yaşamınıza gülümseme katsın.

Yüksek Kaliteli Fotoğraf Baskısının Püf Noktaları

Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu açıkladı:

Fotoğraf baskılarında kalite; renk ayrımından kullandığınız mürekkebe ve kağıda, çözünürlükten yazıcının kafa teknolojisine uzanan birçok etmene bağlıdır. Epson’un mürekkep püskürtme sistemli yazıcılarında Micro Piezo teknolojisine sahip yazıcı kafası kullanılır. Bu teknoloji mürekkebe tam kontrol imkanı sunarak hem daha kaliteli baskılar almanızı sağlar hem de diğer teknolojilere göre daha uzun ömürlüdür.

Makine kadar kullanılan kağıdın önemi de büyük. Kağıdın gramajı ve kaplaması kağıda sağlıklı bir şekilde aktarılabilecek mürekkep seviyesini belirler. Daha yüksek doygunluk daha geniş bir renk yelpazesi ve parlaklık sağlamaktadır. Epson olarak sunduğumuz fotoğraf kağıtları konusunda da oldukça iddialıyız. Sadece hobi olarak fotoğrafla uğraşan bir kullanıcı veya stüdyo sahibi bir iş insanı, hiç fark etmez; Epson markalı fotoğraf yazıcısı ve kağıdı kullandığında çok basit bir deney yapabilir. Baskı sonrasında kuruma aşamasını beklemez çünkü bizim teknolojimizde bu aşama yoktur. Fotoğrafı alır almaz bir bardak suyun içine sokabilir, saatlerce bekleyebilir ve hiçbir bozulma göremez. Kısacası Epson, fotoğraf baskısı teknolojisinde birçok avantaj sunar.

Renklerin gerçeğe en yakın şekilde çıkması için kullanıcılar 6 renk ve üstü fotoğraf yazıcılarını tercih etmeli. Düşünülen maksimum baskı genişliğine karar verilmeli ve ona göre model seçilmelidir. Bir diğer seçim kriteri de üzerine baskı alacağınız materyale uygun yazıcı olması. Sadece kağıda değil, kanvasa, kartona ve farklı materyallere baskı tercih edebilirsiniz. Doğru modeli seçmezseniz istediğiniz sonucu almanız mümkün değil.

Kompakt Fotoğraf Yazıcısı: Epson SureLab SL-D800

Epson’un çok sayıda farklı formatı destekleyen kompakt ticari fotoğraf yazıcısı SureLab SL-D800; özellikle iş fırsatlarını arttırmak isteyen fotoğraf stüdyoları ve profesyonel fotoğrafçılara daha fazla baskı esnekliği, hız ve kalite sunuyor. Ticari amaçlı kullanım için ideal olan model, 460‎ x 430 x 354 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) boyutlarıyla mobil kullanımlar için bire bir.

Saatte 360 adet fotoğraf baskısı

Epson SL-D800, saatte 360 (152 x 102 mm ebatta) fotoğraf (PPH) baskısı gibi etkileyici bir üretim hızına sahip. Model, geniş renk yelpazesi ve derin siyahlarla maksimum baskı kalitesi sunuyor. Gelişmiş ısıtıcı ve fan yönetimi sayesinde güç tüketimi ve gürültü seviyesi minimumda.

Fotoğraf stüdyoları, etkinlik fotoğrafçıları, mini laboratuvarlar, kopyalama firmaları ile self servis terminalleri ve geniş bir yelpazede kağıtla yüksek kaliteli karma baskı işleri üreten kurumların vazgeçilmezi haline gelecek olan Epson SL-D800; kağıt esnekliği göz önünde bulundurularak tasarlandı. Parlak, parıltılı ve kağıt tabanlı matta; 89 mm ila 210 mm arasında değişen rulo genişlikleri ve 50 mm ila 1.000 mm arasında uzunluklarda baskı almak bu modelle mümkün.

Epson EcoTank L7160: A4, 3’ü 1 arada, fotoğraf baskısında maliyet avantajıyla iddialı yazıcı…

Yüksek hacimli fotoğraf ve renkli doküman baskısı alanlar için maksimum kaliteyi minimum maliyetle sunan Epson L7160’ı; SD kart yuvası, marjsız fotoğraf baskısı ve çift kağıt tepsisi ile kullanmak oldukça zahmetsiz.

İlk mürekkep setiyle 1. 500 adet fotoğraf!

Epson’un EcoTank L7160 modeli, 10x15cm ölçülerinde 1.500 adet fotoğrafı ilk alımdaki mürekkep setiyle karşılayabilir.

Kolay mobil baskı

Mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabilir, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan dosyaları akıllı cihazlara gönderebilirsiniz. Fotoğraf baskısı almanızı ve tebrik kartları, boyama kitapları ve çok daha fazlasını üretmenizi sağlayan Creative Print uygulamasıyla Facebook fotoğraflarından en iyi şekilde faydalanmak da oldukça kolay.