İnceleme: ViewSonic VG3448

ViewSonic VG3448, hem iş hem de eğlence için tasarlanmış WQHD 3440x1440 çözünürlüğe ve 21:9 görüntü oranına sahip 34 inçlik bir monitör.

Farklı alanlar için tasarladığı dikkat çeken monitörlerle tanıdığımız ve son yıllarda fotoğrafçıların da ilgi odağı olan ViewSonic’in bu sefer sıra dışı bir modelini inceledik. ViewSonic VG3448, hem iş hem de eğlence için tasarlanmış WQHD 3440×1440 çözünürlüğe ve 21:9 görüntü oranına sahip 34 inçlik bir monitör.

Modern bir tasarıma sahip olan bu monitör, ViewSonic’in son yıllarda tasarladığı diğer ürünleri gibi ince kenarlara ve şık detaylara sahip. Hem 34 inç hem de 21:9 en-boy oranı ile dikkat çeken bu yeni model, DisplayPort, mini DP, iki HDMI girişi ile beş USB 3.1 portu içeren çok yönlü bağlantıları da üzerinde barındırıyor.

Ergonomik Tasarım

Her bir detayın düşünüldüğü bu monitör oldukça esnek ve ergonomik bir şekilde tasarlanmış. 40 derece öne arkaya eğme, kendi etrafında dönme ve yükseklik ayarlaması kolay bir şekilde yapılabiliyor. Böylece kişiye özel hassas bir ayarlanabilirlik sunuyor.

Yüksek Çözünürlük, Ultra geniş 21:9

ViewSonic VG3448, 3440×1440 piksellik (WQHD) çözünürlük değeri ile aynı boyuttaki bir Full HD monitörden %35 daha fazla ekran alanı sunuyor. . Ayrıca, ultra geniş 21:9 en boy oranı ise daha önce yaşamadığınız farklı bir deneyim sunuyor. Hem daha detaylı görüntüler hem de birden fazla uygulamayı aynı anda ekranda görmek iş yapış şeklinizi de pozitif yönde etkiliyor. Günümüzde böyle bir monitörü sadece iş akışınızda kullanmak bizce biraz haksızlık olabilir. Bu farklı en boy oranı ile oyun ve filmlerin de daha fazla keyfine varacağınıza eminiz.

Tüm Açılardan Netlik

Fotoğraflarınızı görüntü işleme yazılımları ile düzeltirken ya da videolarınızı editlerken monitöre genellikle tam karşıdan bakarız. Ancak yanınızda birisi varsa ve işlerinize biraz farklı bir açıdan bakıyorsa bazı monitör modellerinde sorunlar yaşayabilirsiniz. ViewSonic VG3448 modelinde tüm bakış açılarından uygun parlaklık seviyeleri, canlı ve gerçek renkler görülebiliyor. SuperClear VA panel teknolojisi ile monitör, ekrana ister yukarı ister aşağı ister önden veya yandan bakın, aynı görüntü kalitesini sunuyor.

İşlevsel Stand Tasarımı

VG3448’in çok yönlü standı kablo karmaşası ile uğraşmanızın önüne geçiyor. Monitörün boyutu büyüdükçe kurma işlevi de bazen sorun olabiliyor. ViewSonic VG3448, kutusundan çıkarma ve kurulum sırasında da kolaylık sağlıyor. Taşıma kulpu, monitörü yeniden konumlandırırken denge sağlamak adına standın en üstünde bulunuyor.

Düşük Enerji Tüketimi

VG3448, enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Energy Star ve EPEAT onaylı VG3448’in Eco Modu, daha az enerji tüketerek daha düşük karbon ayak izi üretirken, ofis maliyetlerinizi de düşürmeye yardımcı oluyor.

Çevre Dostu Ambalaj

VG48 serisi ambalajları çevreye saygı gösterilerek tasarlandığından, %80 geri dönüşümlü ve zararlı EPS (polistiren) yerine kağıt bazlı materyaller ile üretilmiş. Kulplar gibi ilave plastik materyaller, el delikleri ile değiştirilmiş ve ambalajın dışında tek renkli baskı kullanılmış. Çoğu zaman bize basit gelen bu dönüşümler ve önlemler çok daha fazla firmanın katkısı ile dünyamızın geleceği için büyük önem teşkil ediyor.

En İyi Görüntüleme Ön Ayarları

VG3448, “Oyun”, “Film”, “Web”, “Metin”, “Mono”, ve “Mac” ön ayarlarını içeren ViewSonic özel ViewMode ile öne çıkıyor. Bu ön ayarlar, her bir özel durum için en iyi görüntüleme deneyimini sunmak adına gama eğrisi, renk sıcaklığı, kontrast ve parlaklığı iyileştiriyor.

Göz Koruma Teknolojisi

Flicker-Free teknolojisi ve Blue Light Filter, uzun süreli ekrana bakma ve zararlı ışık ışınlarının neden olduğu göz yorgunluğunun ortadan kalkmasını sağlıyor.

Kaliteli Ses Deneyimi

Pek çok tasarımcı monitöründe dahili hoparlör olmaması bazen kullanıcılar için sıkıcı olabiliyor. Bu hem iş hem eğlence temalı monitörde ise dahili çift hoparlör bulunuyor. Film, dizi ve diğer tüm videolarınızı izlerken stereo güçlü ses sistemi sizi içine çekiyor.

Sonuç olarak ViewSonic VG3448 modeli, 34 inçlik ekran boyutu ve 21:9 en boy oranı ile diğer pek çok monitörden farklılaşıyor. WQHD 1440p çözünürlük değeri, ince çerçeveli şık tasarımı, çoklu bağlantı girişleri, SuperClear VA teknolojisi ve ViewSonic garantisi bu monitörü hem iş hem de eğlence için sorunsuz kullanmanıza izin veriyor.