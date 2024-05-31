XGIMI, Karfo Karacasulu güvencesiyle Türkiye’de…

Karfo Karacasulu, çok işlevli akıllı projektörler ve lazer TV teknolojilerinin öncü markası XGIMI’nin distribütörlüğünü üstlendi. Evde veya açık alanda ekran eğlencesinin kalitesini akıllı çözümlerle artıran XGIMI’nin, gerçek sinema deneyimi yaşatan modelleri Türkiye’de satışa çıktı.

Çin’de 2013 yılında kurulan ve dünya genelinde 6 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan XGIMI, izleyicinin görsel-işitsel deneyimlerini devrim niteliğinde değiştiriyor. Harman Kardon, Google ve Texas Instruments ile iş birliği yaparak XGIMI, kusursuz, kullanımı kolay ve gerçek anlamda bir ev sineması deneyimi sunan nihai eğlence cihazları geliştiriyor. XGIMI’nin Akıllı Ekran Uyarlama (ISA) teknolojisi, kurulum işlemlerini otomatikleştiriyor ve basitleştiriyor. Android TV ile kullanıcılar, harici bir ekipmana ihtiyaç duymadan favori içeriklerine kolayca erişebiliyor. XGIMI projektörleri, kolay kurulumu ve estetik tasarımları ile dikkat çekiyor. Kullanıcı odaklı fonksiyonel tasarımlarıyla XGIMI 90 uluslararası ödülün sahibi oldu. XGIMI’nin Android TV entegrasyonu, kullanıcılara üstün bir ürün deneyimi sunarak sevdiği içerikleri oturma odasına getiriyor. Kullanıcılar 5000’den fazla uygulamadan yararlanırken, sesli komut ile Google’dan film arayabiliyor, ışıkları kısabiliyor, dahili Chromecast ile akıllı cihazlardan uygulamalar, fotoğraflar, videolar ve müzikler aktarabiliyor.

Çok işlevli akıllı projektörler ve lazer TV teknolojilerinin Çin menşeli öncü markası XGIMI’nin ev projektörleri grubunda Horizon, Horizon Pro, Horizon Ultra, taşınabilir projektörler grubunda Mogo 2, Mogo 2 Pro, Halo + ve lazer projektör grubunda ise Aura Türkiye’de satışta olacak.