XGIMI Horizon Ultra Projektör

Tasarımıyla ev dekorasyonuna tarz bir şıklık katan XGIMI Horizon Ultra yüksek çözünürlük, gelişmiş ses sistemi ve geniş ekran seçenekleri ile sinema deneyimini yaşam alanlarına getiriyor. XGIMI Horizon Ultra en iyi oyunlar, filmler, müzik ve çok daha fazlasını içeren sayısız uygulama ile hepsi bir arada ev sinema sistemi ile çok yönlü izleme deneyimi yaşatıyor.

Sonbaharın gelişi ile birlikte kapalı alanlarda daha çok vakit geçirirken, ev içi aktivitelerde içerik ve film izleme süreleri artış gösterecek. Kendi tercihleri ve beğenileri üzerine ekran eğlencesi deneyimi yaşamak isteyenler için izleme kalitesini artıran, kolay kullanımı ile geleneksel projektörlerin yarattığı hantallık algısını ortadan kaldıran XGIMI, Horizon Ultra ile evde gerçek sinema kalitesinde izleme deneyimi yaşatıyor. Dolby Vision ile 4K özelliği ile benzersiz parlaklık, olağanüstü renk doğruluğu ve birinci sınıf görüntü kalitesi deneyimleniyor. Dolby Vision, standart görüntü kalitesine göre parlak noktaları 40 kata kadar daha fazla aydınlatıyor ve karanlık noktaları 10 kata kadar daha fazla iyileştiriyor. İzlenen görüntü ister Afrika ormanlarında, isterse bir konserde olsun izleyici kendisini tam da orada hissediyor.

Gerçek ev eğlencesi…

Horizon Ultra ile duvar boyutunda, net, akıcı, sinema kalitesinde içerik izlemek mümkün. HORIZON Ultra 2300 ISO lümen özelliği sayesinde, ultra yüksek parlaklığın yanı sıra gerçekçi renkler sunarak günün her saati ister gündüz güneşli bir havada ister gece karanlığında olsun inanılmaz görüntü ayrıntıları sunuyor. LED ve Lazer teknolojisini bir araya getiren HORIZON Ultra, asla unutamayacağınız bir görsel deneyim için en üst düzeyde renk doğruluğu, parlaklık ve renk gamı sunar. DTS Studio Sound Teknolojisi ile birlikte HORIZON Ultra’nın iki tam aralıklı dahili hoparlörü, üç boyutlu surround ses ve unutulmaz sinema deneyimi sağlıyor. Akıllı kumandasıyla tüm özelliklere zahmetsiz ve hızlı erişim sağlanabiliyor. Tasarıma da önem veren XGIMI Horizon Ultra’da kullandığı çevre dostu poliüretan deri ve gözenekli kumaş, yaşam alanının dekorasyonuna şıklık katıyor.

Geliştirilmiş Akıllı Ekran Uyarlama 3.0 (ISA 3.0) teknolojisi, Optik Yakınlaştırma Modülü, Dinamik Renk Ayarlama Modülü, ortam ve görüntünün parlaklığına göre görüntüyü daha kaliteli düzeyde tutabilmeye olanak sağlayan Dinamik IRIS özelliği ve daha fazlasını içeren çevresel uyarlamayı yeni bir pürüzsüzlük seviyesine taşıyor. HORIZON Ultra kutudan kullanıma hazır şekilde çıkıyor. Kullanılan tüm akıllı cihazlarla sorunsuz şekilde bağlantı kuran HORIZON Ultra, 2X HDMI 2.1, 2X USB 2.0, LAN ve daha fazlası dahil olmak üzere 8 medya bağlantı noktasına sahip.