Ricoh, yeni outdoor fotoğraf makinesi Pentax WG-1000’i pazara sundu. Bu yeni dış mekan giriş sınıfı fotoğraf makinesi, gündelik su altı fotoğrafçılığı ile çeşitli dış mekan çekim uygulamaları için olağanüstü su geçirmez ve darbeye dayanıklı bir performansa sahip.

Yeni WG-1000 modeli birçok pratik özellik sunuyor. Arkadan aydınlatmalı 1/2,3 inç formatında 16 MP CMOS sensörü ve 27-108 mm zoom lensi (35 mm formatına eşdeğer), çok yönlülük sunuyor. 5 cm makro odak etkileyici yakın çekimler yapmanızı sağlar ve su geçirmez muhafazası sayesinde 15 metreye kadar dalabilme olanağı verir.

Pentax WG-1000’in Ana Özellikleri

Toz ve suya karşı koruma için sağlam, tüm hava koşullarına dayanıklı gövde

WG-1000 gibi bir fotoğraf makinesi, akıllı telefonların ve birçok fotoğraf makinesinin sahip olmadığı avantajlar sunar – gerçekten sert ve ıslak olan koşullarda da kullanılabilir. Birçok kişi kano veya tırmanış gibi sporlarına tamamen konsantre olmaları gereken ancak yine de bu heyecan verici anları fotoğraflamak istedikleri durumları bilir. WG-1000 işte bu noktada devreye giriyor.

Keskin, net görüntüler

WG0-1000, yüksek hassasiyet ve düşük gürültü özelliklerine ve yüksek hızlı görüntü verisi okumasına sahip bir birim olan yaklaşık 16,35 MP’e sahip arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü sayesinde ISO 3200 gibi yüksek bir hassasiyete kadar keskin, net ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Hareketsiz görüntü çekiminde fotoğraf makinesi sarsıntısını etkili bir şekilde telafi etmek için sarsıntı önleme moduna sahiptir.

4x optik zoom lens

Odak uzaklığı aralığı 4,9 mm ila 19,6 mm (35 mm formatında yaklaşık 27 mm ila 108 mm’ye eşdeğer) olan WG-1000, geniş bir uygulama yelpazesini kapsayan 4x zoom lense sahiptir. Bu, tüm aralığı kayıpsız görüntüleyen gerçek bir optik yakınlaştırmadır. WG-1000 ayrıca yüksek büyütmeli çekimler için yakınlaştırma aralığını 24x genişleten bir dijital yakınlaştırma işlevine de sahiptir.

Yedi çekim modu seçeneği

WG-1000, birçok durum için mümkün olan en iyi ayarı otomatik olarak seçmek üzere yedi farklı çekim modu seçeneği sunar. Mavi tonları azaltarak su altı dünyasının renklerini aslına sadık bir şekilde yeniden üreten özel bir su altı moduna ek olarak, fotoğraf makinesi kullanıcının 18 farklı seçenek arasından seçim yapabileceği bir sahne modu sunar. Ve özel gereksinimler için WG-1000, kullanıcının istenen diyafram açıklığını, enstantane hızını ve ISO hassasiyetini manuel olarak seçmesine olanak tanıyan bir manuel mod bile sunuyor.

Çok çeşitli renk filtreleri sayesinde kapsamlı yaratıcı işlevler

Pentax dijital SLR fotoğraf makineleri, görsel ifadeyi özelleştirmek amacıyla çekilen fotoğraflara son rötuşları eklemek için uzun süredir çeşitli renk filtreleri kullanma seçeneği sunuyor. WG-1000 için artık kendi fikirlerinize göre görüntüler oluşturmak için 20 renk modu da mevcuttur. Geleneksel siyah beyaz ve sepya modlarına ek olarak, mavimsi renk tonlarını geliştiren “Japonya stili”; yeşilimsi renk tonlarını geliştiren “İtalyan stili” veya kırmızımsı renk tonlarını geliştiren “Fransız stili” gibi daha yaratıcı seçenekler de mevcuttur. Bu çok yaratıcı seçeneklere ek olarak, negatif filmden çekilmiş fotoğraflara benzer bir görüntü izlenimi yaratan “Negatif” veya çizime benzer bir görsel efekt ekleyen “Eskiz” modu gibi ön ayarlar da vardır. Bu işlev sayesinde kullanıcı, çekimden önce veya sonra istediği son dokunuşları kolayca ekleyebilir.

Full HD Film kaydı

WG-1000, saniyede 30 kare hızında yüksek kaliteli, genişletilmiş film klipleri (1920×1080 piksel, 16:9 oranlar) yakalamak için H-264 kayıt formatını kullanarak Full HD Film kaydı sağlar.