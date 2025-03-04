Huawei FreeArc MWC 2025’te Tanıtıldı

Huawei, en yeni kablosuz kulaklığı FreeArc’ı tanıtarak spor ve hareket halindeki kullanıcılar için yeni bir deneyim sunuyor.

Barselona’da düzenlenen MWC 2025’te Huawei, en yeni kablosuz kulaklığı FreeArc’ı tanıtarak spor ve hareket halindeki kullanıcılar için yeni bir deneyim sunuyor. Ergonomik kulak kancası ve C-Bridge tasarımı ile benzersiz bir uyum sunan FreeArc, hafif ve konforlu yapısıyla gün boyu rahatlık vadediyor.

MWC 2025’te sergilenen FreeArc, çevresel ses farkındalığını koruyarak güvenli bir müzik deneyimi sunarken, üssün konfor ve gelişmiş ses performansıyla sporcular ve aktif kullanıcılar için yeni bir dönem başlatıyor. Kullanıcıları etraflarındaki sesleri duymaya devam ederken bir yandan müzik dinleyebildikleri veya telefonda konuşabildikleri için, kulaklığın özellikle bisiklet, motosiklet ve scooter sürücüleri ile çevresel farkındalığın yüksek olması gereken metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında kullanışlı olacağı belirtiliyor.

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Huawei FreeArc kulaklıklar, kulağı tam kapatmayıp çevresel sesleri de işleyerek kullanıcıya vermesine rağmen dışarı ses iletmeyerek mahremiyeti de sağlıyor ve çevredeki diğer kişileri rahatsız etmeden kullanıcısının video seyretmesine veya telefon konuşması yapmasına izin veriyor.

HUAWEI FreeArc, 8,3 gram ağırlığıyla neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif. S şekilli kulak kancası ve hafıza alaşımlı gövde, en yoğun antrenmanlarda bile kulaklığın sabit kalmasını sağlıyor. IP57 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olan FreeArc, her ortamda kesintisiz müzik deneyimi sunuyor.

Güçlü Ses Performansı FreeArc, 17×12 mm yüksek hassasiyetli sürücüsü ile her nota detayını kristal netliğinde aktarmak üzere geliştirildi. Dinamik Bas Algoritması (DBA) ve Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması sayesinde her ses seviyesinde dengeli ve tatmin edici bir müzik deneyimi sunuyor. Ters Ses Dalgası Sistemi, ses sızıntısını minimuma indirerek daha derin ve net bir ses sağlıyor.

Ayrıca, Huawei’nin AI Kristal Netliğinde Görüşme Teknolojisi (AI Crystal-Clear Calling) ile geliştirilen FreeArc, çift mikrofon dizilimi sayesinde dış ortam seslerini filtreleyerek sesinizi en net haliyle karşı tarafa iletiyor.

Uzun Pil Ömrü ve Hızlı Şarj HUAWEI FreeArc, 7 saat kesintisiz müzik dinleme süreci sunarken, şarj kutusuyla birlikte bu süre 28 saate kadar çıkıyor. Ayrıca, 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik ek kullanım sağlayarak hareket halindeki kullanıcılara büyük bir kolaylık sunuyor. FreeArc, tüm Android, iOS ve Windows işletim sistemli cihazlarla da uyumlu.

Türkiye’de de Satışa Sunuluyor

HUAWEI FreeArc için ön satış kampanyaları başladı. 3-16 Mart tarihleri arasındaki FreeArc Presale döneminde, 5.499 TL fiyatla satışa sunulacak kulaklık için 100 TL ön ödeme yapan kullanıcılar, 700 TL indirim fırsatından yararlanabilecek. Ayrıca, bu dönemde satın alınan kulaklıklara kayıp kulaklık desteği de hediye edilecek.

17-31 Mart tarihleri arasındaki FreeArc Firstsale döneminde ise kullanıcılar, 500 TL sepet indirimi avantajına sahip olacak ve kayıp kulaklık desteği hediyesi devam edecek.

Bunlara ek olarak, 7 Mart’a kadar geçerli kampanya kapsamında 300 TL değerinde AFAPR kodlu PR kuponu da sunuluyor. Kampanyalar ve satın alma detayları için aşağıdaki adres ziyaret edilebilir.

https://consumer.huawei.com/tr/headphones/freearc/buy/