İnceleme: Huawei FreeArc Kulaklık

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Huawei yepyeni bir açık tasarımlı kablosuz kulaklık olan FreeArc’ı kısa bir süre önce tanıttı. Bu yeni kablosuz kulaklık tasarımı, ergonomik kulak kancası ve kaliteli ses deneyimi ile aktif yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.

Daha önce yine açık tasarımlı Huawei FreeClip kablosuz kulaklığı denemiştik. O model küpeye benzer farklı bir tasarıma sahipti. FreeClip inceleme videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Bu yeni tanıtılan kulaklığı bir süredir kullanıyorum. Hatta Tayland’a yaptığım gezi sırasında çok daha yakından inceleme fırsatı buldum. Bu tarz bir ürünü sadece masa başında inceleyemezsiniz. O yüzden yeni FreeArc hakkında deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yeni kulaklık modelinde de Huawei mühendislerinin titiz çalışmalarını ve ayrıntılara verilen önemi görebiliyoruz.

Huawei FreeArc kimler için uygun olabilir?

Öncelikle bu kablosuz açık tasarımlı kulaklığı kimlerin kullanabileceğine bakalım. Açık tasarımlı bu kulaklık, kullanıcıların çevresel sesleri de duymasını sağlayarak üst düzey bir ses deneyimi sunuyor. Bence bu tasarım, kulak içi kulaklığını sık sık kaybedenler ve düşürenler için de uygun olabilir.

FreeArc’ın kulak kancası kulağınıza güvenle takılıyor ve hareket halinde düşmüyor. Ergonomik ve hafif yapısı sayesinde de uzun kullanımlarda bile sizi rahatsız etmiyor. Bu yeni kulaklık sporcular, koşu ve yürüyüş yapanlar, dış mekan etkinliklerinde çalışanlar, bisiklete binenler, ofis içerisinde telefonla uzun süre konuşanlar için uygun olacaktır. Çünkü tüm bu saydığım alanlar dış seslere de tepki verebilme ihtiyacı duyan kişilerden oluşuyor.

En rahat spor kulaklıklar!

FreeArc şık bir şarj kutusu içerisinde geliyor. Saklama kutusu, boyut ve şekil olarak alışık olduğumuz diğer Huawei kulaklık kutularından biraz daha farklı olmuş. Avuç içine sığabilen bir büyüklüğü var. Bu açık tasarımlı kulaklık hafif ve ergonomik bir yapıya sahip. Gözlük kullandığım için bu ürünü ilk kez gördüğümde acaba gözlükle uzun süre kullanımı nasıl olur diye düşünmüştüm. Ancak bu konuda bir sıkıntı yaşamadım. Yumuşak silikon kaplamalı kulaklık 8.3 gram ve bir süre sonra kulağınızda olduğunu bile unutuyorsunuz.

Özel tasarımı sayesinde hareket halinde bile sabit kalabiliyor ki bu detay çok önemli… Etrafımdaki bazı arkadaşlarım hareket halinde kulak içi kulaklıkların çıktığı veya düştüğünden şikayet ediyordu. İşte bu tarz bir sorun yaşıyorsanız FreeArc’ı mutlaka incelemenizi öneririm. Dediğim gibi bu yeni kulaklığı Tayland gezimde sıklıkla kullandım. Yürürken, tuktukla gezerken, sürat teknesinde, uçakta, minibüste, havaalanında ve daha pek çok yerde deneyimleme fırsatı buldum.

Çevresel sesleri duymaya ihtiyacınız var mı?

Saatler süren uzun kullanımlarda bir sıkıntı yaşamadım. Ancak bu kulaklıkta aktif gürültü engelleyici yok. Yani dış ortamda fazla ses olduğunda bu gürültünün bir kısmını doğal olarak siz de duyacaksınız. O yüzden açık tasarımlı bir kulaklık seçerken dış ortam seslerini duymaya ihtiyacınız olup olmadığını iyi belirleyin. Eğer gürültülü ortamlarda müzik dinleyip dış sesleri azaltmak isterseniz o zaman FreeBuds modellerine göz atabilirsiniz.

Ancak yok ben spor yaparken, yürüyüşte, bisiklete binerken ya da ofiste insanlarla iletişim halindeyken kullanacağım diyorsanız bu kulaklık tam size göre… Örneğin yürüyüş yaparken arkanızdan biri size seslendiğinde onu duyabilirsiniz ya da egzersiz yaparken çevrenizdeki seslerin farkında olabilirsiniz.

Üst düzey ses kalitesi sunuyor

FreeArc gerçekten üst düzey bir ses kalitesi sunuyor. 17×12 mm yüksek hassasiyetli sürücü ile kristal berraklığında ses deneyimi yaşatıyor size. Dinamik Bas Algoritması ile daha derin baslar duyuluyor. Akustik çekirdeğin içine yerleştirilmiş, gelişmiş bir ters ses dalgaları sistemi sayesinde ses sızıntısı da en aza indirilmiş. Bu sayede sesler kulak kanalına hassas bir şekilde iletiliyor ve özel bir dinleme deneyimi sağlanıyor.

Kalabalık ortamlarda bile net görüşme yapabilirsiniz

Bu kulaklığın en önemli özelliklerinden birisi de yapay zeka destekli net görüşme teknolojisi. Çift Mikrofon Dizilimi ile sesinizi en net şekilde karşı tarafa iletebilirsiniz. Üçlü Gürültü Engelleme, kalabalık ortamlarda bile net görüşmeler yapabilmenizi sağlıyor. Rüzgar sesi azaltma teknolojisi, açık hava kullanımlarında da çağrı kalitesini korumaya yardımcı oluyor. FreeArc’ı kullanarak ben de havaalanında ve yine gürültülü birkaç yerde daha telefon görüşmeleri yaptım. Karşı tarafın sesi çok net geliyordu ve benim bulunduğum ortamın gürültüsü ise karşı tarafa iletilmedi.

Suya ve toza dayanıklı tasarım

Sporcular ve aktif yaşamı tercih edenler için önerilen böyle bir kulaklık doğal olarak toza ve suya da dayanıklı bir yapıya sahip. IP57 sertifikasına sahip olan FreeArc, yağmurlu havalardan veya terlemeden de etkilenmiyor. Kulağınızdan çıkardığınızda özel kaplaması sayesinde kir tutmadığını ve kirlendiğinde de zaten kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Gün boyu kullanılabiliyor

Huawei akıllı saatlerinde olduğu gibi kulaklık modellerinde de uzun bir kullanım süresi sunuyor. FreeArc, 7 saate yakın kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla da 28 saatlik bir pil ömrü olduğunu söyleyebiliriz. Acil durumlarda sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saate yakın kullanılabiliyor.

Çift cihaz bağlantısı avantaj sağlıyor

FreeArc’ın en kullanışlı yanlarından biri de çift cihaz bağlantısı… Aynı anda iki farklı cihaza bağlanarak kolayca geçiş yapabilirsiniz. Örneğin telefonda müzik dinlerken bilgisayarınızdaki online toplantıya anında bağlanabilirsiniz.

Bu arada FreeArc’ın uzun menzilli bağlantısı sayesinde müzik dinlerken ya da bir görüşme yaparken telefonun yanınızda olması gerekmiyor. Ofis ortamlarında duvarların sıklığına ve kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda kullanılabileceği söyleniyor.

Bir diğer kullanışlı özellik, aynı Huawei telefona veya tablete iki çift Huawei kulaklığı bağlayarak arkadaşınızla veya sevdiğinizle birlikte aynı şeyi dinleyebilirsiniz. FreeArc’ı tüm Apple, Google ve Microsoft işletim sistemlerini kullanan cihazlarla kullanabilirsiniz. Çift cihaz bağlantısı farklı işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor tabi ki bunu da söylemiş olalım.

Sonuç olarak yeni açık tasarımlı kablosuz kulaklık Huawei FreeArc, hafif ve şık tasarımı, çevresel sesleri de duyabilmenizi sağlayan yenilikçi mimarisi, uzun kullanım süresi, dayanıklı malzeme yapısı, temiz ve net ses kalitesi ile farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei FreeArc, 5499 TL’lik satış fiyatı ile ön siparişe açıldı. 3-16 Mart tarihleri arasında ön siparişe özel 100 TL ön ödeme ile 700 TL indirim fırsatı ve “Hediye Kayıp Kulaklık Desteği” veriliyor. 10 Mart’tan itibaren geçerli olacak “AFAPR” kupon koduyla da 300 TL ek indirim sağlayabilirsiniz.

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Huawei FreeArc incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: