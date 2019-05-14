İnceleme: Lowepro Flipside 300 AW II

Sizler için Lowepro’nun Flipside 300 WA II sırt çantası modelini inceledik. Lowepro özellikle son yıllarda satışa sunduğu ve değişik ihtiyaçlar için tasarladığı fotoğraf çantası modelleri ile dikkat çekiyor. Piyasadaki en kaliteli ve sağlam fotoğraf çantası üreticilerinden biri olan Lowepro, Flipside 300 AW II modeliyle de bunu kanıtlıyor.

Oldukça modern ve kullanışlı bir yapıya sahip olan bu model, 1-2 DSLR ya da aynasız fotoğraf makinesi, 2-3 objektif, 10” tablet ve diğer aksesuarları rahatlıkla taşıyabilecek bir büyüklüğe sahip. Çantaya dışarıdan baktığınızda ise oldukça kompakt bir görünüme sahip.

Çantanın boş ağırlığı 1,2 kg. Dış boyutları 28,5x21x49 cm ve iç ölçüleri ise 25×13,8×40,5 cm. Mini tripodunuz varsa onu çantanın yan bölmesinde ya da büyük bir tripodunuz varsa ön tarafındaki özel taşıma bölmesi ile rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Flipside 300 AW II modeli iki renkte tasarlanmış. Birisi klasik siyah renkli, diğer renk seçeneği ise kamuflaj (kamo, piksel desenli). Kamuflaj olan modelinin oldukça hoş durduğunu hemen belirtelim.

Bu sırt çantasını bel bağlantısı ile kendinize bağladığınızda, çantayı yere koymadan önünüze çevirip arka kapağı açarak güvenli bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Arka tarafından açılan kapağı sayesinde güvenliği de artırmış olursunuz. Tüm Lowepro çanta modellerinde olduğu gibi Flipside 300 AW II’de de iç bölmeler, çıkarılabilir yastık cepler sayesinde titizlikle tasarlanmış ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda değişiklikler yapılmasına izin veriyor.

Çantanın esnek yan cepleri, iç bölümdeki aksesuar bölmeleri ve ön yüzdeki fermuarlı bölme aksesuarlar, belgeler ve diğer minik ekipmanlar için epey işe yarıyor. Flipside 300 AW II tüm hava koşullarına dayanıklı bir polyester yapıya sahip. Ayrıca alt kısmındaki yağmurluk ise ekipmanlarınızı aşırı yağmur ve karlı havalarda da koruyabiliyor.