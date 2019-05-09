İnceleme: Kingston DataTraveler Bolt Duo

Kingston DataTraveler Bolt Duo adındaki yeni bir ürün ise iPhone ve iPad kullanıcılarının veri saklama ve aktarım sorunlarına kolay bir çözüm getiriyor.

Günümüzde hemen herkes hayatının her anında mobil cihazlarla fotoğraflar ve videolar çekiyor. Bu çekilen görüntüler zaman içerisinde cep telefonlarında unutuluyor ya da bir kaza sonucu kaybolup gidiyor. Özellikle iPhone kullanıcıları veri depolama alanlarının dolması sonucunda eski görüntüleri silip, yenilerine yer açmak zorunda bile kalabiliyor.

Kingston DataTraveler Bolt Duo adındaki yeni bir ürün ise iPhone ve iPad kullanıcılarının veri saklama ve aktarım sorunlarına kolay bir çözüm getiriyor. Kingston DataTraveler Bolt Duo, 32GB, 64GB ve 128GB’lık kapasitelere sahip çift taraflı bir USB bellek. Klasik USB belleklerden en büyük farkı ise diğer ucu ile iPhone ve iPad’lere takılabilmesi. Mobil cihazınıza “Bolt” uygulamasını indirerek kolay bir şekilde ürünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra DataTraveler Bolt Duo’yu telefonunuza taktığınızda uygulama otomatik olarak açılıyor. Uygulama açıldıktan sonra ister telefonunuzdaki tüm fotoğraf ve videoları, isterseniz de seçtiklerinizi bu USB belleğe aktarabiliyorsunuz. Dilerseniz aktardıktan sonra verileriniz telefonunuzdan silinerek yer de açılabiliyor. Tam tersi olarak yüksek kapasiteli video ve fotoğraflarınızı da kolayca telefon ve tabletinize aktarabiliyorsunuz. Ayrıca telefon kameranızla çektiğiniz fotoğraflar da anında DataTraveler Bolt Duo’ya aktarılabiliyor.

İPhone kullanıcılarının sıklıkla karşılaştıkları depolama alanının hızlıca dolması sorununa da böylece pratik bir çözüm sağlanmış. Ürün ile beraberinde verilen aksesuarı ile yanınızda her zaman kolayca taşıyabileceğiniz DataTraveler Bolt Duo, 2 yıl Kingston garantisi ile satışa sunuluyor.