İnceleme: Logitech MX Master 2S

Logitech’in bir mouse’tan daha fazlasını isteyen profesyonel kullanıcılar için geliştirdiği MX Master 2S, önceki modeline göre birçok yeniliklere sahip.

Logitech’in bir mouse’tan daha fazlasını isteyen profesyonel kullanıcılar için geliştirdiği MX Master 2S, önceki modeline göre birçok yeniliklere sahip. MX Master S, tek mouse ile üç adet cihazı zahmetsizce denetlemenizi ve bunlar arasında içerik kopyalayıp yapıştırmanızı sağlayan Logitech Flow özelliği ile donatılmış.

Tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile fotoğrafçılar için konfor, denetim ve tabi ki yüksek hassasiyet sunan mouse, yeni 4000 dpi algılayıcıya sahip. Böylece cam dahil yer yüzeyde çalışabilen bir mouse ortaya çıkmış.

Hızlı şarj

Bazen şarjlı bir cihaz ile çalışırken yaşadığımız en büyük sorun, şarjının çok kısa sürede bitmesi olabiliyor. MX Master 2S geliştirilirken bu sorunun üzerinde epey çalışılmış. Sonuçta da normal bir kullanım ile neredeyse 70 güne kadar süren bir pil ömrü ortaya çıkmış. Mikro USB şarj kablosunu bilgisayarınıza takarak hızlı şarj yapabileceğiniz mouse, sadece 3 dakika şarjda kaldığında bile gün boyu yetebilecek güce sahip oluyor.

Yüksek etkili kaydırma özelliği

Uzun belgeler veya web sayfalarında gezinmek artık daha hızlı ve daha kolay hale gelmiş. Hıza uyum sağlayabilen kaydırma tekerleği, tıklatmalı kaydırma özelliğinden yüksek hızlı kaydırma özelliğine otomatik olarak geçiyor.

Kolay geçiş ve çoklu bağlanabilirlik

MX Master 2S mouse’u ürünle birlikte gelen Logitech Unifying Alıcı ya da Bluetooth düşük enerji teknolojisi aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Logitech Easy-Switch teknolojisi sayesinde aynı anda 3 adede kadar aygıtla eşleştirebilir ve tek bir tuşa dokunarak bu aygıtlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Ergonomik yapı

Ele uygun ve özel olarak tasarlanan MX Master 2S, bu tasarım sayesinde rahat ve doğal bir pozisyonda elinizi ve bileğinizi destekleyerek uzun çalışma sürelerinde bile sizi yormuyor. Böylece en iyi şekilde konumlandırılmış düğmeler ve tekerlekler sayesinde, hassas hareket kontrolü ve akıcı bir deneyim sağlanıyor.