Mobil Fotoğrafçılar için Lightroom

Mobil cihaz ile çektiğimiz fotoğrafların gerekli mecralarda paylaşılmadan önce düzenlenmesi ve arşivlenmesi aslında en büyük sorunumuz.

Yazar: Nezihi Gözen

Özellikle artan görüntü kalitesi sayesinde cep telefonları ciddi anlamda fotoğraf makineleri ile yarışır konuma geldi. Artan kamera sayıları, tam manuel kullanım olanakları ve taşınabilir olmaları sebebi ile mobil fotoğrafçılık her geçen gün daha da önem kazanmıyor.

Mobil cihaz ile çektiğimiz fotoğrafların gerekli mecralarda paylaşılmadan önce düzenlenmesi ve arşivlenmesi aslında en büyük sorunumuz. Çünkü yaptığımız değişiklikler, fotoğrafın orijinal hali ve bu görselin bir diske aktarılması hem yeni başlayanlar için hem de profesyonel olarak fotoğraf ile ilgilenenlerin en çok dikkat etmesi gereken şeylerin başında geliyor. İşte bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak güzel bir uygulama/program var. Adobe’nin Lightroom Mobile ve bilgisayar için Lightroom CC yazılımları bizi yukarıda yazdığım iş yükünden kurtarmakta.

Manuel Kullanım

Fotoğraf makinesi ile fotoğraf çeken kişiler alışkanlık olarak asla mobil cihazda olsa bile fotoğraf çekim değerlerinin otomatik olarak ayarlanmasını istemezler. Her ne kadar yeni telefonların çoğu bu tip mobil düzenlemelere izin verse de 2-3 sene öncesine kadar bu imkân yoktu. Lightroom mobil cihaz marka ve model fark etmeksizin kamerayı manuel olarak kullanmanıza izin veriyor. Çekim modunu PRO seçeneğine almak bunun için yeterli. Bu sayede mobil cihazın değiştirilebilen enstantane ve ISO değerlerini kontrol ederek fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hatta bir tripod üstüne koyarak 1/4sn gibi düşük bir enstantane hızında uzun pozlama etkisi bile yaratabilirsiniz.

DNG Desteği

Cep telefonları ağırlıklı JPG formatında çekim yaparlar. Elbette yeni çıkan birçok üst düzey modelde DNG (RAW) fotoğraf desteği olsa da gene her üründe bu özellik mevcut değil. Lightroom Mobile ile telefon ile DNG (Adobe RAW) formatında fotoğraf çekmek mümkün. Bu sayede düzenleme yaparken daha esnek çalışma şansına sahip olabiliyorsunuz. Çektiğiniz hatalı pozlanmış fotoğrafları daha kolayca düzeltebilirsiniz.

Özel Ayarlar ve HDR Modu

Lightroom mobile ile gelen farklı renk ayarlarında dilerseniz çekim yapabilirsiniz. Bunun haricinde yeni gelen profile ve presets desteği sayesinde telefon ile çektiğiniz fotoğrafların renk profillerini değiştirebilir, kullandığınız hazır ayarları uygulayabilir ya da kendi hazır ayarlarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. Böylece bir fotoğrafı düzenlemek saniyelerinizi alır.

Ayrıca farklı pozlama değerlerinin olduğu ortamlarda kullanmak için HDR modu da mevcut. Böylece 3 farklı poz çekerek birleştirmek ile uğraşmıyorsunuz. Fotoğraf çekim modunu HDR yapmanız yeterli. Tüm çekim ve birleştirme işlemlerini Lightroom Mobile kendisi yapıyor.

Fotoğraf Düzenleme Kolaylığı

Mobil fotoğraf düzenleme için birçok uygulama olsa da yapılan işlemler genelde kalıcı ve geri dönüp değiştirme şansınız yok. Lightroom mobil uygulaması ile tüm düzenleme geçmişini görüp istediğiniz değişikliği hızlıca yapabilirsiniz, işlemleri geriye alabilirsiniz ya da farklı farklı düzenlemeler yapabilirsiniz.

Bilgisayar ile Senkronizasyon

Yaptığınız tüm işlemler ile fotoğrafın orijinalini Creative Cloud üyesi olmanız halinde otomatik olarak Lightroom CC masa üstü uygulaması ile ulaşabilirsiniz. Böylece hem fotoğrafları hem de yaptığınız düzenlemeleri hızlı bir şekilde organize edebilir ve masa üstü sürümü sayesinde kolayca bilgisayar üstünden ulaşabilirsiniz.

Kolay Paylaşım

Lightroom Mobile paylaş seçeneği ile çektiğiniz ve Lightroom’da düzenlediğiniz fotoğrafları hızlıca istediğiniz sosyal medya uygulamasında paylaşabilirsiniz. Fotoğrafların orijinal hallerini direk mail olarak da iletebilirsiniz.

Appstore ya da Google Play üstünden indireceğiniz bu uygulamayı aylık üyelik seçeneği ile satın alırsanız masa üstü uygulaması olan LightroomCC ile de senkronize kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın genel olarak artıları şu şekilde;

Tam manuel kamera kontrolü

Bilgisayara bulut tabanlı otomatik yedekleme

Desteklemeyen mobil cihazlara DNG (RAW) fotoğraf desteği

Otomatik HDR modu

Zamanlama, ufuk çizgisi ayarları ve uzun pozlama desteği

Çekilen fotoğrafları klasörleme (Ücretli versiyonda PC ile senkronize olarak) desteği

Fotoğrafları düzenleme kolaylığı

Bir başka sayıda görüşmek dileğiyle, esen kalın.

* Fotoğraf Dergisi’nin 141. sayısında yayınlanmıştır.