Mobil Fotoğraf Çekmek için 10 İpucu

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden ve kameraları da onların ayrılmaz bir parçası olduğundan beri bitmedi bu ipuçları.

Yazı: Pelin Ulca

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden ve kameraları da onların ayrılmaz bir parçası olduğundan beri bitmedi bu ipuçları. Bizler de ileri tekniklerle uğraşırken aslında en basit olanları gözden kaçırıyoruz. Sizi en başa götüreceğiz! Her şey önce bir gaz ve toz bulutuydu…

1- Lensinizi Silin

Evet, bu gerçekten çok önemli… Cep telefonunuz bütün gün cebinizde, çantanızda ve ellerinizde oluyor. Dolayısıyla her yere temas etme ihtimali olan lensin üzerinde tahmin bile edemeyeceğiniz kirlilikler birikiyor. Lens temizlenmeden yapılan fotoğraf çekimleri, maalesef beklenen sonucu vermiyor. Kirliliğin yoğunluğuna bağlı olarak, sensöre yetersiz ışık girmesi, bulanıklık, solgun renkler gibi istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için her çekimden önce lensinizi mutlaka silin.

2- Dijital Zoom Kullanmayın

‘Ama telefonun kamerasında bu özellik var’ dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Evet, var ama var diye kullanmamız gerekmiyor. Cep telefonlarındaki kameralar genellikle dijital zoom özelliğine sahip. Bu da demek oluyor ki aslında çekmeye çalıştığınız konuyu size dijital olarak yaklaştırıyor. İki parmağınızı sağa sola çekip zoom yapacağınıza, dijital kaliteden ödün vermemek için konuya olabildiğinde yaklaşmanız ve son ürünü işlerken bir miktar kroplamanızı öneriyoruz. Tabi ki eğer yeni model gelişmiş bir akıllı cep telefonunuz varsa ve optik zoom yapabiliyorsa korkacak bir şey yok demektir.

3- Aynı kareyi birden fazla çekin

Nasılsa etraf dijital fotoğraf kaynıyor, o zaman fotoğraf sayısında herhangi bir kısıtlamaya gitmenin gereği yok. Çekin çekebildiğiniz kadar. İyi bir fotoğrafçı aynı zamanda iyi bir editör de olmalı ve çektiği onca kare içerisinden en doğru olanını ayırabilmeli.

4- Kameranı Tanı

Kullandığın telefonu ve onun kamerasını iyi tanımak gerekiyor. Özellikle en basit özellikler olarak kameranın pozlama değerleri, kullandığı ISO bilgileri gibi detaylar size kameranızın limitlerini bilmenize de yardım eder. Böylelikle olmayacak yerlerde, olmayacak kareler yakalama peşine düşmezsiniz.

5- Kullandığınız Uygulamaları Tanıyın

Telefonunuza yükleyeceğiniz fotoğraf ile ilgili uygulamaların özelliklerinin ne olduğunu bilmek önemli. Fotoğraf işleme için kullanılan uygulamaların bazıları fotoğrafları kopyalayarak işleme almak yerine, orijinali üzerinde değişiklik yapıp kaydediyor. Bu gibi durumlardan kaçınmak için ne kullandığınızı bilmenin önemi büyük.

6- Fotoğraf editlemeyi abartmayın

Telefonunuz içerisindeki uygulamalarla yapılan fotoğraf işlemeleri sonucunda fotoğraflar bazen o kadar çok değişime uğruyor ki, bu sefer de o herkesin diline pelesenk olmuş şu lafı duyuyoruz: Fotoşoplu! Özellikle HDR etkisine dikkat etmek lazım.

7- Odaklamayı düzgün yapın

Fotoğrafı çekerken, çekilen konunun ön planda olması için doğru odaklama her koşulda önemlidir. Cep telefonunuzla da çekim yapmanın diğer geleneksel yöntemlerden hiç bir farkı olmadığına göre, doğru odaklama ile istenilen keskinlikte fotoğraflar elde edilecektir.

8- Arka plan kargaşasından uzak durun

Bazen konu o kadar güzeldir ve bir o kadar karmaşıklığın ortasındadır ki, insan ne yapacağını bilemez. Size önerimiz bu gibi durumlarda öncelikli olarak durduğunuz yeri değiştirmek ve konuya farklı perspektiflerden yaklaşmak. Ancak elden gelen bir şey yoksa ikinci önerimiz fotoğrafı siyah beyaza çevirerek en azından renk karmaşasını elimine etmeniz olacaktır.

9- Komposizyon hep önemli…

Her ne ile çekim yapıyor olursanız olun, konuyu iyi kurgulayamazsanız hiç bir izleyicinin dikkatini çekemezsiniz. İster 1/3 kuralı, ister gözü belli bir yöne doğru takip ettirecek lineer çizgiler… Neyi kullanırsanız kullanın, kadraj içerisindeki kompozisyon en önemli nokta oluyor.

10- Sarsıntısız çekim

İster cep telefonu ile isterseniz de bir fotoğraf makinesi ile çekim yaparken net bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız kullandığınız ekipmanı iyi tutmanız çok önemlidir. Bu yüzden koşarken ya da yürürken fotoğraf çekmeden önce kısa bir süre dinlemenizde fayda var. Tutuşunuz rahat olsun. Ellerinizi uzun süre fotoğraf çeker şekilde tuttuğunuzda da kollarınızın yorulup ilk baştaki kadar sarsıntısız durmayacağını unutmayın.