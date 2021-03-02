realme, 108MP kamerasını tanıttı

Akıllı telefon markası realme, bugün çevrimiçi olarak düzenlediği Kamera İnovasyon etkinliğinde yakında piyasaya sunulacak realme 8 serisinde kullanılacak 108MP kamerasını tanıttı. Daha keskin fotoğraf kalitesi, “tilt-shift” (perspektif düzeltme) ve “Starry” zaman atlamalı video ve yeni portre filtreleriyle realme 8 serisi yakında satışa sunulacak.

realme 8 Pro, birincil kamera olarak 12.000 x 9.000 piksel ve 1/1,52″ genişliğe sahip Samsung’un 108 megapiksellik HM2 sensörünü kullanıyor. Daha büyük tek piksel boyutu sayesinde artık daha iyi bir görüntü kalitesi hayal olmaktan çıkıyor. realme telefonların daha fazla ışığın olduğu koşullarda mükemmel görüntüler çekmesini sağlayan HM2, ayrıca dokuzu bir arada piksel gruplama, ISOCELL Plus ve Smart-ISO desteğine sahip.

realme 8 Pro ile çekilen 108 MP fotoğraflar, hem aydınlık hem de karanlık alanlarda canlı renkleri ve keskin ayrıntıları sayesinde dengeli bir genel pozlamaya sahip. Bu çok özel kamera teknolojisi sayesinde ayrıntılar, yakınlaştırma yapıldıktan sonra dahi keskinliğini koruyor.

realme, online etkinliğinde tanıttığı108MP kamera teknolojisini önümüzdeki dönemde kullanıcıları ile buluşturacak. Marka doğuşundan bugüne gün geçtikçe kamera gücünü geliştiren ve teknolojide kamera anlamında da trend belirleyen kimliği ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

Sensör içi yakınlaştırma, daha fazla netlik

realme 8 Pro, yeni Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisi sayesinde daha yüksek yakınlaştırma netliğine olanak veriyor. realme 8 Pro’nun 3x modu yeni Sensör İçi Yakınlaştırmayı etkinleştirirken sensör görüntü oluşturmak için sadece yakınlaştırılmış kısımla eşleştirilen 12 MP alanı kullanıyor. 12 MP fotoğrafta alan daha küçük olduğundan görüntü daha hızlı işlenebiliyor. Bu, realme 8 Pro’nun arka arkaya sekiz adet 12 MP fotoğraf çekmesine ve bunları netlik geliştirme algoritmasına ekleyerek görüntü netliğini daha da artırmasını sağlıyor. realme 8 Pro ile 3x yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflar, bu işlemden sonra keskinlik açısından bazı optik telefoto lenslerden bile daha iyi sonuç veriyor.

Zaman atlamalı video ile Starry (Yıldız) Modu

realme, yeni Starry Modu ile Starry Zaman Atlamalı Videoyu ilk defa akıllı telefonlara 8 Pro ile getiriyor. Starry zaman atlamalı videolar genellikle profesyonel kameralar aracılığıyla birden fazla klip çekilerek ve ardından bu kliplerin bilgisayarda video düzenleme yazılımı aracılığıyla sentezlenip birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Starry zaman atlamalı videoların oluşturulması, fotoğrafların sentezlenmesi ve işlenmesi için yüksek performans gerektirdiğinden ciddi zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle realme, yıldızlı fotoğraflara dayalı özel bir hızlandırılmış video algoritması geliştirdi. 30 fotoğrafın çekilmesi ve 1 saniyelik zaman atlamalı video oluşturulması 480 saniye sürüyor. Bu algoritme ile zaman atlamalı modun sürekli değişen evrenleri 480 kat daha hızlı gösterebileceği anlamına geliyor.

Tilt-Shift (Perspektif Düzeltme) fotoğrafçılığı ve minyatür dünya

Tilt-Shift fotoğrafçılığı, fotoğrafın sadece bir kısmının net görünmesini ve minyatür bir dünya hissi yaratmak için diğer tüm kısımların odak dışında kalmasını sağlayan pahalı tilt-shift lensler yardımıyla elde ediliyordu. Yeni tilt-shift fotoğraf algoritması ile realme 8 serisi, dünyayı fantastik ve benzersiz bir şekilde sunan 10 kat daha hızlı tilt-shift zaman atlamalı videoların yanı sıra tilt-shift fotoğrafların çekilebilmesine olanak tanıyor. realme, tilt-shift modunda bokeh efektinin şekli, açısı, konumu, boyutu ve hatta bokeh alanı ile net alan arasındaki geçiş efekti gibi çeşitli ayar seçenekleri de sunuyor. Bu sayede bokeh efektini ana en iyi uyacak şekilde rahatça seçmek ve özelleştirmek mümkün.

Yeni portre filtreleriyle portre çekimleri daha eğlenceli

Günümüzde, akıllı telefonların birçoğu arka planda standart bir bokeh efekti içeren portre çekimi yapabiliyor. realme, trendleri belirleyen bir teknoloji markası olarak portre fotoğrafçılığına da yenilikler katıyor. realme 8 serisi, her bir portreyi birer trend haline getiren Neon Portre, Dinamik Portre ve Yapay Zeka Destekli Renkli Portre olmak üzere üç ikonik filtre ile birlikte geliyor.