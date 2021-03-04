İçerik Üreticilerine Özel Sony FX3

Sony, sektöre öncülük eden dijital sinema teknolojisinin en iyi özelliklerini, iyi bir sinematik görünüm yaratmak üzere Alpha aynasız fotoğraf makinelerinin gelişmiş görüntüleme yetenekleriyle buluşturan FX3 fotoğraf makinesini tanıttı.

Sony Sinema Grubu’nun en yeni üyesi FX3; sinematik görünüm, profesyonel kullanışlılık ve güvenilirliği, kendi yaratıcı vizyonlarını ifade etmek için yeni yöntemler arayan genç içerik üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap veren tek bir cihazda bir araya getiriyor. Yeni model, küçük ölçekli ve solo çekimler için yüksek görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı sağlıyor. FX3, birinci sınıf netleme performansı, optik görüntü sabitleme, elde çekime uygun tasarım ve uzun kayıt süreleri için gelişmiş ısı dağıtım altyapısı sunuyor. Tüm bu özellikler, günümüz içerik üreticilerinin giderek artan taleplerini karşılayabilecek performans ve mobilite kapasitesine sahip kompakt ve hafif bir gövdede buluşuyor.

Sinematik Görünüm

FX3, yüksek işleme hızları ve iyi bir görüntü kalitesi elde etmek üzere Sony’nin görüntü sensörü teknolojisinden faydalanıyor. Full-frame, arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör, videolarda 10,2 megapiksel (yaklaşık, etkili) okuma (ve fotoğraflarda 12,1 etkili megapiksel) olanağı sunarken BIONZ XR görüntü işleme motoru da yüksek hassasiyet ve düşük gürültü elde etmeyi sağlayarak ona destek oluyor. Standart ISO aralığı 80’den 102.400’e kadar uzanıyor (film çekiminde 409.600’e kadar genişletilebilir) ve 15+ duraklı oldukça geniş bir dinamik aralığa sahip bulunuyor.

Daha etkileyici bir derinliğe duyulan ihtiyacın giderek artmasına yanıt olarak FX3, tıpkı FX9 ve FX6 Sinema Grubu fotoğraf makineleri gibi, kullanıcıların S-Cinetone ile post prodüksiyon olmaksızın sinematik bir görünüm yaratmalarına imkân veriyor. Sony’nin amiral gemisi kamerası VENICE’ten ilham alan renk bilimi ile S-Cinetone, sinematik görünüm için şart olan doğal orta aralıklı tonları, yumuşak renkleri ve hafif vurgu geçişlerini elde etmeyi sağlıyor.

Saniyede 120 kareye kadar dahilî 4K kayıt ile video çekilebiliyor. QFHD (3840 x 2160) çözünürlükte otomatik netleme ile başarılı ağır çekim özelliği, yeni ifade biçimlerine kapı açıyor.

Konforlu Solo Çekimler…

Sinema Grubu fotoğraf makinelerinin en kompakt ve hafifi FX3, hem elde çekim hem de gimbal ve drone montajlı çekimler için ideal. Pil ve hafıza kartları da dahil olmak üzere yalnızca 715 gram ağırlığındaki makine, çıkıntılar hariç olmak üzere 77,8 mm gövde boyuna, 129,7 mm ene ve 84,5 mm derinliğe sahip. Fotoğraf makinesi tutma kolu ise uzun çekimlerde optimum esneklik, sarsılmazlık ve konfor sağlamak üzere tasarlandı.

Mobilite ve verimlilik esas alınarak tasarlanan FX3’ün gövdesinde, uyumlu aksesuarların kolayca takılması için beş adet montaj deliği (1/4-20 UNC) bulunuyor; böylelikle makine, elde çekim için yeterince hafif kalabilirken aynı zamanda kolayca taşınıp kurulabiliyor. Birlikte verilen XLR kol ünitesi, Çoklu Arayüz Yuvası ile gövdeye, herhangi bir özel alet kullanılmadan sağlam bir şekilde takılıyor ve aksesuarlar için ekstra üç tane daha montaj deliği bulunuyor: İki tane üstte ve bir tane de uçta. Harici monitörler, kayıt cihazları, kablosuz mikrofon alıcıları, aksesuar yuvası kiti (cold shoe plate) ve diğer eklentiler sağlam bir şekilde makineye takılabilir.

XLR kol ünitesinde, kaliteli ses elde etmek için iki XLR/TRS ses girişi bulunuyor. Opsiyonel bir XLR mikrofon ile dijital ses verileri, olağanüstü ses kalitesi elde etmek üzere doğrudan fotoğraf makinesine transfer edilebiliyor. Fotoğraf makinesi ayarlarında, 4 kanallı 24 bit kayıt da dahil olmak üzere farklı ses kayıt formatları yer alıyor. XLR adaptörü kola entegre olduğundan ve ek kablo ya da pil gerektirmediğinden kurulum zahmetsizce gerçekleştirilebiliyor.

FX3, video kaydı sırasında 627 noktalı odak düzlemi aşama algılama sistemi kullanarak Hızlı Hibrit otomatik netleme (AF) imkânı sunuyor. Fotoğraf makinesi aynı zamanda, yalnızca monitör üzerinde istediğiniz özneye dokunarak o özneye otomatik netlemeyi ve takibi başlatan Dokunmatik Takip (Gerçek Zamanlı Takip) özelliğiyle daha da geliştirildi. Kişi aşağı bakarken ya da dik açılarda yukarı bakarken bile gözü tespit edebilen Real Eye AF teknolojisiyle hassas ve akıcı netleme sağlanıyor. Bunun yanı sıra, profesyonel kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda AF Geçiş Hızı, AF Nesne Değiştirme Hassasiyeti, sezgisel kontrol ve manuel netleme yaparken AF desteği gibi diğer AF özellikleri de iyileştirilerek kapsama dahil edildi. Bu AF özellikleri, her durumda güvenilir, esnek ve doğru netleme yapılabilmesini garanti altına almak üzere FX3’e eklendi ve solo çekimlerde büyük kolaylık sağlıyor.

FX3’te bulunan gövde içi 5 eksenli optik görüntü sabitleme, elde çekimde büyük destek sunar. Yüksek hassasiyetli sabitleme ünitesi ve cayro sensörler, 4K dahil olmak üzere her formatta video çekilebilmesini sağlayan Aktif Mod’u mümkün kılıyor. Gövde içi görüntü sabitleme sayesinde, kendi sabitleme özelliği bulunmayan E-mount lenslerde bile efektif sabitleme elde edilebiliyor. Buna ek olarak, FX3, post prodüksiyon esnasında Catalyst Browse/Prepare kullanılarak daha pratik şekilde düzenleme yapılabilmesi için görüntü sabitleme meta verilerini kaydediyor.

İçerik Üreticileri için Kullanım Kolaylığı ve Performans

FX3’ün tasarımında profesyonel kontrol ve kullanım kolaylığından taviz verilmesine yol açacak hiçbir unsur bulunmuyor. Video çekimlerinde sıkça kullanılan ISO, iris ve beyaz dengesi ayarları, tutma kolunun üzerine ve gövdenin üst kısmına yerleştirildi. Tasarım, solo çekim yapan içerik üreticilerinin düğmeleri tek elle kontrol edebilmesini sağlıyor. Ayrıca, 15 özelleştirilebilir düğmeye 140 fonksiyon atanabilmesi, verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasına imkân tanıyor.

Tutma kolunun üstüne yerleştirilen zum kolu, yalnızca FX3’e uyumlu motorlu zum lenslerin kontrol edilebilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Clear Image Zoom teknolojisinin daha kaliteli görüntü elde etmek üzere motorsuz zum ve sabit odak uzaklıklı lenslerle de kullanılabilmesine olanak veriyor; böylelikle farklı projeler için ihtiyaç duyulan lens sayısını azaltıyor. Bu kol ayrıca manuel zum halkası ile kontrolü zor olan akıcı zumların kolayca yapılabilmesini sağlıyor.

Makinenin kayıt halinde olduğunu kullanıcının kolayca ayırt edebilmesi için gövdenin üst ön kısmında ve arkasında birer kayıt lambası (uyarı sinyali ışığı) bulunuyor. Yatay açılan, değişken açılı, dokunmatik panelli LCD monitör kullanım kolaylığı sağlıyor ve gimbal montajlı çekimler, karmaşık açılar, elde çekim gibi pek çok operasyon şekline olanak sunuyor. Esnek Pozlama Modu, diğer FX serisi fotoğraf makinelerindeki gibi FX3’te de diyafram (iris), deklanşör hızı ve ISO’nun birbirinden bağımsız olarak Otomatik/Manuel moda ayarlanabilmesini sağlıyor. Özelleştirilmiş fonksiyonun atandığı düğmelere kısa süre basılarak etkinleştirilen kilit işlevi, kadranın/Manuel modun kilitlenmesini sağlayarak kazara değişiklik yapılmasını engelliyor. İlgili düğmelere uzun basıldığında ise Otomatik ayar modunun açılıp kapatılması sağlanıyor.

Güvenilirlik

İçerik üreticileri, gelişmiş özellikler ve performanstan daha fazlasına, özellikle de güvenilirliğe ve dayanıklılığa ihtiyaç duyar. FX3, aktif soğutma için kullanılan fanı etkin ısı dağıtımı ile bir araya getirerek termal kapanmav olmaksızın kesintisiz 4K 60p kayıt gerçekleştirebilmeyi sağlıyor. Yeni geliştirilen fan sayesinde verimli soğutma elde ediliyor.

Yeni fotoğraf makinesinin tasarımı toza ve neme dirençli olduğu gibi kasası da dayanıklı magnezyum alaşımdan üretildi. Ayrıca, USB PD (Güç Kaynağı), kesintisiz kayıt için hızlı şarjı destekliyor.

Dinamik aralık

FX3, S-Gamut3.Cine renk gamı ayarıyla yüksek dinamik aralıkta ve geniş bir renk gamında kaydedilebilen zengin renk ve tonlamalar elde etmek üzere S-Log3 gama da dahil pek çok kayıt fonksiyonuyla uyumlu. Aynı zamanda 4K’da (QFHD) XAVC S™ ve XAVC S-I formatlarında ve FHD’de ve XAVC HS™ (MPEG-H HEVC/H.265, yalnızca 4K) formatında dahilî kaydı destekliyor. 10-bit 4:2:2 ya da 16-bit RAW formatında 4K 60p videonun, FX3 HDMI Type-A jak ile harici bir aygıta çıkışı sağlanabilir.

FX3’te aynı zamanda iki adet CFexpress Type A kart ile engelsiz çekim özgürlüğüne katkıda bulunmak üzere hızlı, geleceğe uyum sağlama potansiyeline sahip ortam yuvası bulunuyor. Aynı veriler, yedekleme için eşzamanlı olarak her iki karta birden kaydedilebiliyor. Ayrıca, kayıt sırasında ilk ortam kartı dolarsa “yedek depo” modu otomatik olarak diğer ortam kartına geçişi sağlıyor.

Yeni fotoğraf makinesi, profesyonel içerik üreticilerine daha iyi destek verebilmek için yüksek hızda kablosuz LAN fonksiyonu (2.4 GHz ya da 5 GHz band) ve uyumlu bir USB-Ethernet adaptörü üzerinden kablolu LAN bağlantısı gibi gelişmiş bağlantı özellikleriyle geliştirildi. FX3 aynı zamanda Imaging Edge Desktop™ uygulaması ile PC’den “Remote” özelliği ile Wi-Fi üzerinden ya da USB Type-C terminaline takılan Superspeed 5Gbps bağlantısı ile uzaktan çekim yapılmasını destekliyor.