Nikon Z 9 modelini duyurdu

Nikon, Z objektif yuvası için ilk amiral gemisi fotoğraf makinesi modelinin geliştirildiğini duyurdu. 2021’de piyasaya sürülmesi planlanan tam çerçeveli (Nikon FX biçimli) aynasız fotoğraf makinesi, teknoloji ve performansta önemli bir atılımı temsil ediyor.

Z 9, Nikon tarihindeki en iyi fotoğraf ve video performansını sunmak için Nikon’un çığır açan teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu modelde, yeni geliştirilen FX biçimli çok katmanlı CMOS sensörü ve yeni görüntü işleme sistemi kullanılıyor. Profesyonellerin, ileri düzey meraklıların ve görüntü yönetmenlerinin artan ihtiyaçlarına yanıt olarak Z 9, 8K video kaydı desteğinin yanı sıra farklı ihtiyaçları ve iş akışlarını karşılayan diğer çeşitli video özelliklerini içeriyor.

Kullanıcılara olağanüstü performans ve çalışma kabiliyeti açısından benzeri görülmemiş bir deneyim sunan Z 9, önceki DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerinin performansını ve çalışma kabiliyetini aşıyor. Z 9 modelinin detaylı bilgileri elimize ulaştığında en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.