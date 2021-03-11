Nikon NX Studio’yu duyurdu

Nikon, fotoğrafların ve videoların sorunsuz bir şekilde görüntülenmesi, işlenmesi ve düzenlenmesini sağlayan yeni yazılımı NX Studio'yu duyurdu.

Nikon, fotoğrafların ve videoların sorunsuz bir şekilde görüntülenmesi, işlenmesi ve düzenlenmesini sağlayan yeni yazılımı NX Studio‘yu (sürüm 1.0) duyurdu. Nikon dijital fotoğraf makinesi kullanıcıları, yazılımı ücretsiz olarak indirebilirler.

Bu sezgisel yazılım, Nikon’un mevcut görüntüleme yazılımı ViewNX-i ile görüntü işleme ve düzenleme yazılımı Capture NX-D’nin işlevlerini entegre ederek kullanıcıların görüntüleri tek bir uygulamada görüntülemesine, işlemesine ve düzenlemesine olanak tanıyor.

NX Studio; Picture Control ve Beyaz Dengesi ayarları ile RAW verileri için Pozlama Telafisi gibi ayrıntılı düzenleme işlevleri de dâhil olmak üzere ViewNX-i ve Capture NX-D’den çok çeşitli mevcut işlevleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca yazılım, kullanıcıların belirli bir alandaki renkleri ayarlamasına olanak tanıyan Renk Kontrol Noktaları ve gelişmiş düzeltme için Rötuş Fırçası özelliğini de içeriyor. İş akışına göre hazırlanan sezgisel menü yapısı, her işlev için genel yanıt hızını artıran ve hem fotoğraflar hem de videolar için daha akıcı bir düzenleme süreci sunuyor.

Kullanıcıların görüntüleri Nikon’un görüntü paylaşım ve depolama hizmeti NIKON IMAGE SPACE’e aktarmasına olanak tanıyacak olan yazılım, yeni fotoğraf makinesi modelleriyle uyumluluğu sağlamak için sürekli olarak güncelleniyor.

NX Studio Özellikleri:

* Yazılım, fotoğraf ve videoların tek bir yerde görüntülenmesini, işlenmesini ve düzenlenmesini sağlar

* İş akışına göre kategorize edilmiş kullanıcı dostu menünün kullanımı ve anlaşılması kolaydır

* Kolay okunan çekim bilgisi ekranına ek olarak hem yatay hem de dikey önizleme seçenekleriyle film şeridi gibi çeşitli görüntüleme seçenekleri

* Renk Kontrol Noktaları da dâhil olmak üzere ViewNX-i’den alınan XMP/IPTC bilgi düzenleme ve ön ayar yönetim işlevleri ile Capture NX-D’den alınan ayrıntılı düzenleme işlevleri

* Sorunsuz çekim sonrası iş akışını destekleyen Nikon Transfer 2 ve Camera Control Pro 2 gibi diğer yazılımlarla uyumluluk