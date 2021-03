OPPO Find X3 Pro Tanıtıldı

OPPO, dünyanın ilk bir milyar renk desteğine sahip (Full-path Billion Colour) akıllı telefonu Find X3 Pro’yu, online olarak düzenlediği global etkinlikte gün yüzüne çıkardı.

10-bit Mutlak Renk Yönetim Sistemi ve Milyar Renkli Ekranı ile dikkat çeken Find X3 Pro’nun kamera özellikleri, imkanların ötesine geçen kavisli yapısı ve uzay çağı tasarımı, üst düzey kalite ve şıklık sunuyor. Qualcomm’un amiral gemisi gücü ile sınıfının en iyisi VOOC hızlı şarjı, mükemmel bir uyum yakalıyor ve yeni bir standart belirliyor.

Uzay çağı tasarımı; Fütüristik estetik

Şık bir tasarıma sahip Find X3 Pro’nun tek bir cam parçası kesintisiz bir eğri içinde pürüzsüz bir şekilde kıvrılıyor ve öncü mühendislik ile benzersiz stilin birleştiği bir telefon ortaya çıkıyor. Yalnızca 8,26 mm inceliğe ve 193 gr ağırlığa sahip olan Find X3 Pro, cebe kolayca sığıyor ve ele doğal bir şekilde oturuyor. Akıllı telefon IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Mavi renkteki Find X3 Pro, %85 oranında ışık geçirmezlik seviyesine hassas bir şekilde sabitlenmiş parlama önleyici mat bir kaplamayla birlikte geliyor. Kameraların etrafına yerleştirilen çift tonlu saten kaplama, zengin bir görüntü ve kontrast yaratıyor.

Keskin ve parlak görüntüler

3216×1440 ekran çözünürlüğüne sahip 6,7 inç genişliğindeki ekran, nefes kesici görüntüler için OPPO’nun Mutlak 10 bit Renk Yönetim Sistemi’nden güç alıyor. Kristal netliğinde 525 PPI piksel yoğunluğuna ve 1300 nitlik en yüksek parlaklık değerine sahip OPPO Find X3 Pro, keskin ve parlak görüntü sunuyor. Şaşırtıcı 5.000.000:1 kontrast oranıyla görüntülenen tonlar, aslını yansıtabilecek kadar gerçekçi olmasıyla dikkat çekiyor. OPPO Find X3 Pro’nun ekranı 0,4 JNCD renk doğruluğu derecesine ve A+ DisplayMate sertifikasına da sahip.

Her ayrıntı önemli…

Profesyonel fotoğrafçılar kamera sensörlerini değil lensleri değiştirir. Find X3 Pro da tam olarak bunu yapıyor. DSLR’lerden esinlenen Find X3 Pro, en çok kullandığınız geniş ve ultra geniş olmak üzere iki lens arasında geçiş yapmak istediğinizde sizi daha küçük bir sensör kullanmaya zorlamak yerine her zaman en iyi seçeneği sunuyor.

Find X3 Pro’nun geniş ve ultra geniş kameralarının her ikisinde de Sony ile ortak geliştirilen IMX766 50MP sensör bulunuyor. Her ikisi de zengin, milyar renkli görüntüler ve videolar çekiyor. Kameralar yüksek çözünürlüğü akıllı otomatik odaklama ve 4 cm makro odak mesafesiyle birleştiriyor. Gündüz veya gece fark etmeksizin tüm ortamlarda Find X3 Pro her ayrıntıyı yakalıyor.

Find X3 Pro, 60x zoom yapabilen Microlens ile mikroskobik güzellikleri ortaya çıkarabiliyor ve bir detay dünyası sunabiliyor. Bu özelliklere ek olarak, milyar renkli 4K 10 bit video kaydı da yapabiliyor. Günlük fotoğraflamanın yanı sıra film yapımcıları veya sosyal medyada hızlı çekim yapmayı sevenler de titreşimsiz, zengin, çarpıcı görüntülerin keyfini çıkarabiliyor.

Amiral gemisi olmanın gücü…

Find X3 Pro, zorlu kullanımlarda soğukkanlılığını koruyan hızlı bir amiral gemisi olarak üretildi. Yeni Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile güçlendirilmiş, 2,84GHz’e kadar CPU hızları sunan 64 bit sekiz çekirdekli yonga seti ile en zorlu oyunlarda bile zorlanmayacak şekilde geliştirilen Find X3 Pro, selefine göre yüzde 25 performans artışı sunuyor. Find X3 Pro’nun ultra ince ve ultra verimli soğutma sistemi cihazın sıcaklığını düşürürken Adreno 660 GPU, grafik oluşturmada yüzde 35’lik bir performans iyileştirmesi sağlıyor.