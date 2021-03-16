Yeni Redmi Note 10 serisi

Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisini Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modelleriyle genişletiyor.

Redmi Note 10 Pro

Akıllı telefonlarda en yüksek çözünürlüklü kameralardan birine sahip olan Redmi Note 10 Pro, çıtayı yükseltiyor. Telefonun 9’u 1 arada gruplama teknolojisine sahip 108MP sensörü ve Çift yerel ISO özellikleri en ince ayrıntıları yakalamak, daha yüksek dinamik aralıkları sağlamak ve çeşitli fotoğraf düzenleme olanakları sunmak üzere bir araya geliyor. Çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 (Night Mode 2.0), kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda dahi çarpıcı görüntüler yakalayabilmesine olanak tanıyor.

Redmi Note 10 Pro, hem profesyonel hem de telemakro zaman atlamalı video çekimi sunuyor. Redmi Note’a gelen diğer yenilikler arasında çarpıcı fotoğraflar ve videolarla sosyal medya paylaşımlarını daha eğlenceli hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları), Video Clones (Video Klonları), Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modları bulunuyor.

Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran ile tasarımı kusursuz hale getirilen cihaz her açıdan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Oniks Grisi, Buzul Mavisi ve Gradyan Bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Redmi Note 10 Pro, sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan Corning Gorilla Glass 5 özelliğiyle dayanıklılığının yanında estetik yapısıyla da dikkat çekiyor.

Redmi Note 10 Pro, performans açısından piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 732G ile gerçekten güçlü bir performans sergiliyor. Hem oyuncular hem de yayıncılar için ideal olan bu cihazın yüksek performans ve düşük güç tüketim modeli, çift hoparlörlü sürükleyici bir ses sistemi ile bir araya gelerek kullanıcılarına hareket halindeyken bile en iyi izleme deneyimini sunuyor. 5.020mAh (typ) pili ve gelişmiş 33W hızlı şarj özellikleri kullanıcıların telefonu çok kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyor.

Redmi Note 10S ve Redmi Note 10

Optimum izleme deneyimi sağlayan her iki cihazda da 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Yeniden tasarlanan Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro’da olduğu gibi kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte geliyor.

Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, grup çekimleri için 8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumuyla hayatın tüm anlarını yakalamaya hazır. Önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP Redmi Note 10S, piksel açısından bazı amiral gemisi akıllı telefon modellerini ezip geçiyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10’un ana kamerası, etkileyici fotoğraflar çekme konusunda rakip tanımıyor. Her iki cihaz da daha önceki modellerde de yer alan ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özelliklerine ek olarak profesyonel zaman atlamalı video yetenekleriyle donatıldı.

Redmi Note 10S, güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz’ye kadar GPU saat hızları sunuyor. Redmi Note 10, günlük kullanımlar için kolayca güç sağlayan yepyeni Qualcomm® Snapdragon™ 678 çipsetle birlikte geliyor.

Redmi Note 10 5G

Xiaomi, uygun fiyatlı 5G akıllı telefonunu sunuyor. MediaTek Dimensity 700, 7nm üretim teknolojisi, Çift 5G SIM destekli sistemi ve entegre modemi ile amiral gemisi düzeyinde güç verimliliğine ulaşılıyor.

Sürükleyici bir 90Hz 6,5 inç AdaptiveSync Nokta Ekran’a sahip olan Redmi Note 10 5G, 30Hz veya 60Hz’de video akışından sosyal medyadaki içerikleri izlemeye veya 90Hz’de oyun oynamaya kadar tüm içeriklere otomatik olarak uyum sağlayarak sorunsuz bir deneyim ve optimum pil kullanımı sağlıyor.

Redmi Note 10 5G, kaliteli fotoğrafları kolayca çekebilmenizi sağlayan 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2M derinlik sensörünün yer aldığı bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Telefon, 5.000mAh (typ) pili ve 18W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımda ideal bir yol arkadaşı oluyor.