vivo, ZEISS iş birliği ile üst düzey mobil fotoğrafçılık deneyimi sunan yeni amiral gemisi modeli X80’i kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Kullanıcı odaklı inovasyonu ilk sıraya koyan vivo, tüketicilere her zaman sınıfının en iyisi mobil görüntüleme deneyimi sağlamayı hedefliyor. vivo ve ZEISS’in dünya çapındaki görüntüleme ortaklığı da kaliteli görüntüleme teknolojisini akıllı telefonların sezgisel kullanıcı deneyimiyle birleştirmeyi amaçlıyor. vivo, bu ortaklığın imzasını taşıyan ve kullanıcılara yeni sinematik fotoğrafçılık özellikleriyle en üst düzey mobil deneyimi yaşatan amiral gemisi X80 serisini tanıtıyor.

X80 ve X80 Pro’yu içeren yeni vivo X80 serisi, benzersiz mobil fotoğrafçılık deneyiminin ötesine geçen ileri teknolojisi ilk kez ZEISS iş birliği kapsamında sinematik tarzda video modları sunuyor. vivo X80 serisi ile üstün bir amiral gemisi performansının yanı sıra, teknolojik yenilikleri ile de fotoğrafçılık ve videografi dünyasında mükemmel kullanıcı deneyiminin aralıksız arayışını göstermeye devam ediyor.

Gelişmiş Kamera Özellikleri

Profesyonel fotoğraf makinelerinin görünümünden ilham alan kare ve daire estetiği, serinin profesyonel fotoğrafçılık yeteneklerini akla getirmek için X80 serisinin dış tasarım konseptine dahil edilmiş 2400×1080 piksel 6.78 inçlik Amoled ekranı kullanıcılarını karşılıyor. Eşsiz tasarımında, lensleri bir daire motifi içine alarak kullanıcılara benzersiz bir kamera adası yaratıyor. 206 gr ağırlığındaki X80, 120 Hz ekran yenileme hızı ile kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Alman lens devi ZEISS iş birliğiyle geliştirdiği yeni sinematik fotoğrafçılık başta olmak üzere birçok vazgeçilmez özelliğe sahip vivo X80 fotoğrafçılık yetenekleriyle benzersiz performansa imza atıyor.

X serisinde alışagelmiş güçlü kamera seti X80’de de kullanıcılarına sunuluyor. 32 MP’lik ön kamerasına arka tarafta bulunan 50 MP ultra algılama sensörüne sahip ana kamera, 12 MP’lik portre kamera ve 12 MP’lik geniş açı kamerası eşlik ediyor. 50 MP’lik ultra algılamalı ana kamerası çekilen fotoğrafların en ince ayrıntısına kadar yakalarken karanlık veya düşük ışık koşullarındaki kamera performansını arttıran yeni bir sensöre sahip olmasıyla kullanıcılara etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor.

Buna ek olarak birinci sınıf fotoğrafçılık ve videografi konusunda iddialı olan X80, AI Video Geliştirme gibi özellikleriyle profesyonel düzeyde görsel iyileştirmeler yapabiliyor. Böylece kullanıcılarına yalnızca yüksek ekran kalitesi değil oyun içerisinde yüksek görsel deneyimi sunarak oyunları yeni bir boyuta taşıyor.

Tüm bunların yanı sıra X80’in en yeni ve özel yeteneği olarak konumlandırılan Kamera Kaydırma (Camera Panning) özelliği elinizin titremesinden kaynaklanan bulanıklığı azaltabilen portre hareket izleme teknolojisine sahip olmasıyla beğeni topluyor. Ayrıca cihazın Aktif Merkezleme OIS Sistemi ve 360° Ufuk Tesviye Sabitleme (Horizon Leveling Stabilization) özelliği, yüksek video kalitesi sağlamak için her karenin sabitleme aralığını en üst düzeye çıkararak kusursuz çekimler elde etmenize olanak tanıyor.

Ayrıca X80, sahip olduğu ZEISS Superb gece kamerası sayesinde olağanüstü gece sahnesi efektleri sergileyerek kendine hayran bırakıyor. Kusursuz Gece Görüşü (Pure Night View) gibi yükseltilmiş özelliklere sahip olan amiral gemisi bu cihaz, vivo tarafından geliştirilen güçlü algoritmalar ile sahnenin orijinal görünümünü ve hissini korumayı başarırken aynı zamanda gecenin ihtişamlı sahnelerini de yakalayabiliyor.