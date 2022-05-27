İnceleme: Zhiyun Crane M3

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Zhiyun, her zaman yanında bir gimbal taşımak ve videolarını çok daha profesyonel düzeyde kaydetmek isteyenler için yeni kompakt bir modeli geçtiğimiz haftalarda satışa sundu. Bu yeni model, Zhiyun’un ilk beyaz renkli kamera gimbalı olan Crane M3 adını taşıyor. Biz de 3 eksenli, kompakt boyutlara sahip Zhiyun Crane M3 gimbalı inceleme fırsatı bulduk.

Kaliteli içerikler artıyor

Zhiyun, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek amatörden profesyonele kadar birçok gimbal modelini Türkiye Distribütörü Zoom İthalat aracılığıyla satışa sunuyor. Cep telefonları, aksiyon kameralar, kompakt makineler, aynasız ve DSLR fotoğraf makineleri için farklı ürün aileleri bulunuyor. Günümüzde profesyonel video çekimlerinin çok daha fazlası amatör ya da yarı profesyonel diye adlandırabileceğimiz içerik üreticileri tarafından kaydediliyor. Bu içerik üreticilerinin bir kısmı yaptıkları işlerden para kazanıyor ya da ileri dönemlerde para kazanmayı hedefliyor. Söz konusu olan şey, kaliteli bir görüntü olduğu için de kullanılan ekipmanlar ilk başta ön plana çıkıyor. Kamera, mikrofon, ışık, tripod ve hareketli çekimler için tabi ki bir gimbal… Çok kötü bir ses kalitesine sahip, titreyen, düşük çözünürlüklü bir videoyu kimsenin isteyerek izleyebileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden artık sosyal medya veya diğer tüm platformlar için hareketli içerikler üreten kullanıcılar ihtiyaçlarını belirleyip daha fazla ekipmana yatırım yapıyor. Gimbal kullanımı geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde oldukça arttı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu artışın bence en önemli aktörlerinden biri geliştirdiği kullanıcı dostu ürünlerle büyük başarı sağlayan Zhiyun firması…

Sadece 700 gram

Şimdi isterseniz Crane M3 modelinin özelliklerinden ve bize sunduğu yeniliklerden bahsedelim. Crane M3, az önce de bahsettiğimiz gibi oldukça kompakt ve küçük bir gimbal modeli. Ürünün ağırlığı 700 gram ve tek elle rahatça tutulabiliyor. Ortalama çalışma süresi 8 saat olarak açıklansa da her zaman ideal şartlar olamayacağı için bunun biraz daha altını düşünmekte fayda var. Ancak çalışma süresi bir powerbank kullanılarak artırılabiliyor. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor. Pil kapasitesi 1150mAh olan gimbalın tam şarjı ise yaklaşık 2 saat sürüyor. Crane M3’ün tasarımı önceki modellerden gelen geri dönüşler ve araştırmalar neticesinde optimize edilmiş ve çok iyi bir tutuş ve geniş uyumluluk sağlanmış. Ayrıca ilk defa kullanılan beyaz renk ürüne çok daha zarif bir görünüm sağlamış.

Crane M3 için üç farklı paket hazırlanmış. Standart paket (bizim incelediğimiz), gimbal, koruyucu köpük kutu, mini tripod, renk filtreleri ve kablolardan oluşuyor. Combo paket, gimbal, çanta, daha büyük bir mini tripod, cep telefonu tutacağı, renk filtreleri ve kablolar… Pro paket ise, combo pakete ek olarak mikrofonla geliyor. Crane M3, cep telefonları ile de rahatça kullanılabildiği için keşke standart pakette de bir cep telefonu tutacağı olsaydı dedik. Biz telefonla yaptığımız çekimlerde herhangi bir cep telefonu tutacağı kullandık ve bir sorun yaşamadık.

Yeni dolgu ışığı

Crane M3 modelinde renk sıcaklığı ve şiddeti ayarlanabilen yeni bir dolgu ışığına da yer verilmiş. Tilt açısına yerleştirilen dolgu ışığı ile birlikte manyetik farklı renk filtreleri de (kırmızı, sarı, mavi, turuncu) kullanılabiliyor. Bu filtreler tüm paketlerde kutudan çıkıyor. Sol tarafta bulunan kontrol tekerleği ile dolgu ışığının parlaklığı 0-800 lümen arasında ayarlanabiliyor. Ayrıca renk sıcaklığını da 2600K ile 5400K arasında ayarlamak mümkün.

Kompakt ve aynasız makinelerle uyumlu…

Kompakt Crane M3, farklı boyutlardaki kameralarla dengeli hareketleri garanti eden güçlü torku yükseltilmiş motorlara sahip. Bu gimbal ile sadece cep telefonları ya da kompakt makineler değil, aynasız pek çok fotoğraf makinesi de kullanılabiliyor. Sony, Nikon, Canon, Fujifilm’in aynasız modellerinin çoğu ile uyumlu olarak çalışabilen Crane M3’ü satın almadan önce web sitesindeki uyumluluk listesine göz atmanızda fayda var. Tabi bu gimbal ile çok büyük ve ağır objektiflerinizi kullanamayacağınızı da hatırlatmış olalım.

Biz de yaptığımız incelemede Sony, Fujifilm ve Olmypus marka aynasız fotoğraf makineleri ile çekimler yaptık. Kalibrasyon sırasında sıkıntı olmaması adına kısa odak uzaklığına sahip objektifleri tercih ettik. Ürünle birlikte verilen mini tripod kullanılarak gimbal üzerine bir makine bağlamak ve denge ayarlarını yapmak çok zor değil. İlk başlarda kilit mekanizmalarını bulmak, tüm açılarda dengeyi tam tutturmak biraz zaman alsa da birkaç denemeden sonra ürüne hakim olabilirsiniz.

Dokunmatik OLED Ekran

Bu gimbal modelinde gelişmiş kullanıcı arayüzü tasarımına sahip tamamen yeni 1,22” OLED dokunmatik ekran kullanılmış. Bu da ürün üzerindeki kontrolleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. OLED ekran, seçilen çalışma modunu, pil seviyesini, Bluetooth/Wi-Fi durumunu, denge seçeneklerini, kalibrasyon ve diğer pek çok işlevleri seçebilmeniz için yardımcı oluyor. Ayrıca yanlışlıkla dokunulduğunda ayarların değişmemesi için ekran kilidi de bulunuyor.

7 Çalışma Modu

Crane M3, F (takip), PF (yatay takip), POV, Portre, GO, Kilit ve Vortex modları dahil yedi çalışma modunda 360° pan, 309° tilt ve 333° roll dönüş açısı sunuyor. Kamera açısı joystick ile manuel olarak oldukça hassas bir şekilde ayarlanabiliyor.

Daha kolay dengeleme ve montaj işlevleri için yeni hızlı çıkarma plakası kullanılıyor. Bu yeni montaj plakası makinenizi daha kolay takabilmenizi ve hızlıca çıkarabilmenizi sağlıyor. Makineyi takıp çıkarırken de denge ayarları bozulmamış oluyor. Gimbal, dahili Bluetooth üzerinden iOS ve Android için ücretsiz indirilen ZY Play mobil uygulamasıyla senkronize oluyor. Uygulama, gimbalin birçok işlevi üzerinde uzaktan kontrol sağlıyor.