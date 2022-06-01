Fotoğraf Dergisi’nin 163. sayısı yayında…

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Fotoğraf Dergisi'nin 163. sayısı (Haziran-Temmuz) yayında…

Fotoğraf Dergisi 100. Sayısı Çıkıyor!
Fotoğraf Dergisi 147. sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi’nin 161. sayısı yayında…

web163 - Fotoğraf Dergisi'nin 163. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve teknoloji editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok farklı konu ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile ücretsiz olarak bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.

* Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

* Ayrıca Türk Telekom “e-dergi” ve “Dijital Basın” uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.

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