İnceleme: MSI Creator M16

Yazı: Ömer Serkan Bakır

MSI, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle oyuncular tarafından çok yakından tanınan bir marka iken son birkaç yıldır içerik üreticileri ve fotoğrafçılar tarafında da ilgiyle karşılanan pek çok yeni ürün duyurdu. Biz de MSI’ın içerik üreticileri için özel olarak tasarladığı Creator serisinde yer alan dizüstü bilgisayarı Creator M16 (A12UC) modelini sizler için inceledik.

Fotoğraf ve video profesyonellerine özel…

Kişisel bilgisayarım olarak uzun yıllardır MSI’ın 17 inç ekran büyüklüğüne sahip bir oyuncu dizüstü bilgisayarını kullanıyorum. İtiraf etmeliyim ki kullandığım bu oyuncu bilgisayarında sadece birkaç kez oyun oynamışımdır. Birkaç yıl öncesine kadar fotoğrafçılar olarak yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar satın almak istediğimizde yönlendirildiğimiz nokta maalesef oyuncu bilgisayarları oluyordu. Bu konuda çokça eleştiriler yapmış ve bunu firmalarla da paylaşmıştım. Bu konunun önemini büyük firmalar biraz geç de olsa anlamış durumda. Tabi bu noktada Apple’ın geliştirdiği yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların bu alanda ilk akla gelen ürünler olmaya başlamasının da önemi büyük. Ancak şu anda MSI ve diğer birkaç firma içerik üreticileri, fotoğrafçılar, grafikerler, videographer’lar için özel dizüstü bilgisayar serilerini ardı ardına duyurmaya devam ediyor. Biz de bu konuda elimizden geldiğince sizlere yeni ürünleri tanıtmaya gayret ediyoruz. İncelediğimiz MSI Creator M16 modeli de kısaca fotoğraf ve video işleyen profesyonellerin ihtiyacına yönelik tasarlanmış yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar.

Yüksek çözünürlüklü 16:10 ekran oranı

Creator serisi içerisinde yer alan modeller, gelişmiş işlem güçleri, performansları ve diğer yüksek teknik özelliklerinin yanında şık tasarımları ile her zaman dikkat çekiyor. MSI bu seride ürünlerin tasarımlarına ve küçük detaylara her zaman önem veriyor. Creator M16’da da ürün tasarımında Altın Oran ve yenilikçi teknolojiler bir araya getirilerek estetik bir şekilde sunuluyor. Güçlü yapısını özel olarak üretilen hafif, dayanıklı alüminyum bir kasa içerisinde sunan bu yeni model, gittiğiniz her yerde verimli bir şekilde çalışabilmenizi sağlıyor. En güncel görüntü ve video işleme yazılımlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabilen Creator M16’nın ilk önce ekran özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Creator M16, 16:10 ekran oranına sahip. Bu ekran oranı diğer pek çok bilgisayardaki 16:9 ekranlara göre %11 daha fazla izleme alanı sunuyor. Bu sayede fotoğraf ya da video düzenlerken zaman çizelgelerini ya da diğer araç çubuklarını kapatmaya gerek kalmıyor. 180° tamamen yatabilen ultra ince kasası, ekranı farklı çalışma şekillerinde de kolayca kullanmanızı ve hazırladığınız görselleri hızlıca başkaları ile paylaşmanıza imkan sağlıyor.

Keskin ve canlı görüntüler

Yaptığımız tüm görsel içeriklerde renk doğruluğu, yumuşak ton geçişleri, siyah-beyaz dengesi, kontrast seviyesi gibi konular kullandığımız dizüstü bilgisayarın ekran kalitesinin belli bir seviyenin üzerinde olmasını gerektiriyor. Creator M16, bu konuda TruePixel teknolojisi ile bir adım öne geçiyor. 16” QHD+ (2560×1600) çözünürlük, 60Hz DCI-P3 (Tipik) %100 renk gamı, fabrikada kalibre edilmiş Delta-E < 2 değeri, 500nits parlaklık ve True Color teknolojisi ile Creator M16 keskin, net ve canlı görüntüler sunuyor.

Yüksek performans için…

Creator M16, 12. Nesil Intel Core i7 işlemci (i7-12700H), NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4GB ekran kartı ve 16GB RAM (2x8GB) DDR4-3200 MHz ile geliyor. RAM en fazla 64GB’a kadar yükseltilebiliyor. Bu dizüstü bilgisayar, çoklu işlev gerektiren uygulamalarda bile oldukça yüksek bir performans sunuyor. Özellikle Photoshop ve benzeri görüntü işleme yazılımlarında yüksek çözünürlüklü büyük dosyaları kolayca açabiliyor ve hızlıca işleyip kaydetmenize imkan sağlıyor. Fotoğrafçılar için kullandıkları bilgisayarların depolama kapasitesinin ve hızının önemi büyük… Bu modelde depolama için 1TB NVMe PCIe SSD kullanılmış. Bu SSD yüksek hızlı veri okuyup, kaydetmek için son derece yeterli. Video render süreleri için de büyük katkı sağlıyor. Tabi bu kapasite bütün arşivinizi aktarmanız için yeterli olmayacaktır ve zaten bu amaçla bir kullanım da düşünülmemesi gerekir. O yüzden yedekleme ve arşivleme için mutlaka harici bir hard disk kullanmanızı öneririm.

Bu yüksek performanslı dizüstü bilgisayar soğutma konusunda da oldukça iddialı. Ürünün uzun kullanım sürelerinde yavaşlamaması ve sorun çıkarmaması için 2 adet fan ve 4 adet ısı çubuğu kullanılmış. İç çapları genişletilen termal borular ve özel MSI termal yağ kullanımı sayesinde en yoğun işlerinizde bile maksimum performans sağlanabiliyor. Biz de ürünle çalıştığımız süre boyunca bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Arka aydınlatmalı geniş klavye

Creator M16, tek renkli arka aydınlatmalı geniş bir klavyeye sahip. Hızlı açılım ve güvenlik için dizüstü bilgisayarda bir parmak izi sensörü bulunuyor. FIDO 2 yetkilendirmesi sayesinde desteklenen web sitelerinde şifre girmek zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca optimize edilen 1.7mm tuş hareket mesafesi ile geniş klavyede çok daha ergonomik ve konforlu bir çalışma ortamı sağlanıyor.

Bağlantı imkanları

Ürünün sol tarafında adaptör girişi, USB 3.2 ve USB 2.0, sağ tarafında ise Ethernet, HDMI, USB-C, USB 3.2 ve kulaklık jak girişi bulunuyor. USB-A ve USB-C portları ile cihazlarınızı bağlamak sorun olmuyor. HDMI çıkışı sayesinde de ekran alanınızı genişletebilir, birden fazla işi aynı anda yapabilirsiniz. Küçük bir eleştiri olarak, içerik üreticileri için tasarlanan böylesine bir dizüstü bilgisayarda SD kart girişinin neden olmadığını pek anlayamadım doğrusu…

Üründe yüklü olarak gelen MSI Center Pro yazılımı, optimizasyonu bir üst seviyeye taşıyor. Farklı kullanım senaryoları ve ihtiyaçlarınız için sistem kaynaklarını kolayca yönlendirebilir, sistem modları arasında hızla geçiş yapabilirsiniz.

Sonuç olarak MSI Creator M16, 16:10 büyük ve doğru renkler sunabilen yüksek çözünürlüklü ekranı, hızlı işlemcisi, kolay taşınabilir boyutları ve uygun fiyatı ile yüksek performanslı güncel bir taşınabilir bilgisayar edinmek isteyen içerik üreticileri ve fotoğrafçılar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Creator M16 (A12UC) Teknik Özellikler:

İşlemci: Intel Core i7-12700H

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Ekran: 16” QHD+ (2560×1600), 16:10, %100 DCI-P3

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6

Hafıza: 16GB DDR IV 8GBx2 (3200MHz)

Hafıza yuvası: 2 Slot

HDD: 1TB NVMe PCIe SSD

Ön Kamera: 720p HD 30fps

Klavye: Tek renk (beyaz) arka aydınlatmalı

Pil: 3 cell (53,5Whr)

Boyutlar: 358x259x28 mm

Ağırlık: 2.2kg