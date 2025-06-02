Canon Pro Atölyede Deneyim Dolu Bir Etkinlik

Canon, gerçekleştirdiği Pro Atölyede fotoğraf ve video dünyasının profesyonellerini ve tutkunlarını bir araya getirdi.

Canon, yeni EOS serisi ürünlerinin gücünü İstanbul Park’ta düzenlediği deneyim dolu Pro Atölye serisi etkinliğiyle profesyonellerin ve yaratıcıların sahnesine taşıdı. Etkinlikte EOS R1, EOS R5 Mark II, EOS C400 ve EOS C80’in eşsiz özellikleriyle katılımcılar yüksek hızlı fotoğrafçılık, hibrit içerik üretimi ve sinematik hikâye anlatımı dünyasına adım atma şansı elde etti.

Canon, gerçekleştirdiği Pro Atölye serisi etkinliğinde fotoğraf ve video dünyasının profesyonellerini ve tutkunlarını bir araya getirdi. İstanbul Park’ta düzenlenen etkinlik, gün boyu süren atölyeler ve deneyim alanlarıyla katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu.

Yeni Nesil Hibrit Gücün İlk Sahnesi: EOS R5 Mark II ile Portre ve Hareket Atölyesi

Günün açılışı, Canon Marka Elçisi Cem Talu liderliğinde gerçekleşen özel bir atölye ile yapıldı. Klasik bir otomobil ve model eşliğinde gerçekleştirilen bu çekim deneyiminde katılımcılar, EOS R5 Mark II’nin sağladığı olağanüstü görüntü kalitesi ve hibrit performansını doğrudan test etme imkânı buldu.

Yeni EOS R5 Mark II, 45MP çözünürlüklü CMOS sensörü, gelişmiş Dual Pixel CMOS AF II otomatik netleme sistemi ve 8K RAW video kaydı yetenekleri ile fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için gerçek bir hibrit çözüm sunmasıyla dikkat çekti. Makinenin yapay zekâ destekli nesne takibi ve 30 fps’e kadar kesintisiz seri çekim özelliği, atölye boyunca dinamik sahneleri mükemmel ayrıntılarla yakalama fırsatı sağladı.

Hareketin Peşinde: EOS R1 ile Aksiyonun Nabzı Tutuldu

İkinci atölyede, spor ve aksiyon fotoğrafçılığına odaklanan bir deneyim yaşandı. Profesyonel fotoğrafçı Adem Meleke rehberliğinde düzenlenen bu çalışmada katılımcılar, Canon’un amiral gemisi niteliğindeki EOS R1 modelinin gelişmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde olağanüstü netleme kabiliyeti ve 40 fps’e kadar elektronik perdeyle seri çekim özelliğini deneyimledi. Atölye boyunca katılımcılar, zorlu çekim koşullarında bile R1’in istikrarlı performansına tanıklık etti.

Sinematik Anlatımın Gücü: Cinema EOS C400 & C80 ile Görsel Hikâye Atölyesi

Günün finalinde gerçekleştirilen üçüncü atölyede ise içerik üreticileri ve belgesel yönetmenleri hedef alındı. Canon Marka Elçileri Burak Günaydın ve Çağla Çağlar eşliğinde katılımcılar, EOS C400 ve EOS C80 kameralarla sinematik görüntülerin nasıl oluşturulacağını uygulamalı olarak deneyimlenirken görsel hikâye anlatımının dinamikleri keşfedildi.

Canon’un yeni EOS C400 modelinin tam kare 6K sensörü, arka aydınlatmalı yığını yapısıyla düşük ışıkta bile olağanüstü performansı ve 16 stop’lu dinamik aralık özellikleri göz doldurdu. EOS C80 ise bu özelliklerin yanı sıra 800 / 3.200 / 12.800 üçlü temel ISO değeri ile film yapımcılarının değişen aydınlatma koşullarına kolayca uyum sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gün boyunca Canon’un sunduğu son teknoloji ürünlerle birebir deneyim yaşayan katılımcılar hem teknik bilgiyle hem de ilham verici deneyimlerle etkinlikten ayrıldı.

Etkinlikte Canon Orta Doğu ve Türkiye B2C İş Birimi Direktörü Binoj Nair ile bir de röportaj gerçekleştirdik.

Fotoğraf Dergisi – Canon’un lansmanda da tanıtımı gerçekleştirilen yeni ürünleri, profesyonellerin beklentilerine nasıl bir cevap veriyor?

Binoj Nair – Canon olarak görüntüleme teknolojisinde geldiğimiz son noktayı yeni EOS serisi modellerimizle ortaya koyuyoruz. Bunlardan bir tanesi olan EOS C400, RF mount sistemindeki ilk üst düzey sinema EOS kamerası olarak sektörde yeni bir sayfa açıyor. Kompakt yapısına rağmen 6K full frame sensörü, üçlü temel ISO’su ve gelişmiş otomatik odaklama özellikleriyle sinema, belgesel ve canlı yayın gibi birçok alanda üstün performans sunuyor.

EOS C80 ise daha taşınabilir formuyla elde kullanım, gimbal ve drone çekimleri için ideal. C70’in ergonomisini korurken yeni aksesuar kızağı, entegre LCD ekranı ve profesyonel bağlantı seçenekleriyle kullanıcı deneyimini ileri taşıyor. Her iki modelde de bulunan yeni sensör yapısı ve Dual Pixel CMOS AF II teknolojisi, konu takibini en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca entegre VR desteği sayesinde 360 derece içerik üretimi artık çok daha pratik.

Görüntüleme tarafında ise EOS R serisinin en yeni üyeleri EOS R1 ve EOS R5 Mark II, Canon’un teknolojik vizyonunu fotoğrafçılık alanına taşıyor. EOS R1, efsanevi EOS-1 serisinin mirasını devralan ilk aynasız modeli olarak spor ve haber fotoğrafçılığı için özel olarak geliştirildi. EOS R5 Mark II ise yüksek çözünürlük, hız ve 8K video kabiliyeti ile çok yönlü kullanım sunuyor. Her iki modelde de yer alan yeni görüntüleme platformu, JPEG ve HEIF formatlarında daha az parazit ve daha yüksek çözünürlük sağlarken, yapay zekâ destekli konu takibi ve gelişmiş otomatik odaklama algoritmaları ile kullanıcıların yaratıcı süreçlerine önemli katkılar sağlıyor.

Canon olarak amacımız, her segmentte yaratıcıların ihtiyaçlarını karşılayan, iş akışlarını kolaylaştıran ve kalite standartlarını ileri taşıyan çözümler sunmak. EOS C400 ve EOS C80 sinema dünyasında, EOS R1 ve EOS R5 Mark II ise profesyonel fotoğrafçılıkta bu vizyonun somut birer örneği olarak öne çıkıyor.

FD – Katılımcıların ürünleri deneyimlerken verdikleri tepkiler nasıldı?

BN – Davetlilerimiz Canon’un yeni nesil teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldukları Pro Atölye serisi etkinliğimizden son derece mutlu şekilde ayrıldı. En yeni teknolojilerimizi birebir deneyimleme fırsatı buldukları bu özel günde özellikle EOS R5 Mark II ve R1’in hız ve netlik konusunda gösterdiği performans, yaratıcı profesyonelleri fazlasıyla etkiledi. Hareketli sahnelerde saniyeler içinde yakalanan kareler ve yapay zekâ destekli netleme sistemi büyük ilgi gördü.

Sinema tarafında ise C400 ve C80 modellerimizin sunduğu sinematik anlatım gücü ve görüntü kalitesi, içerik üreticilerine bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. Atölyelere katılan herkes, cihazları sahada birebir test ederken kendi projelerine ilham verecek pek çok fikirle etkinlikten ayrıldı.

FD – Canon olarak deneyimsel pazarlamaya nasıl bakıyorsunuz? Ürünü anlatmak yerine yaşatmanın etkisi sizce neden bu kadar önemli?

BN – Canon olarak deneyimsel pazarlamaya büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir ürünü sadece anlatmak, teknik özelliklerinden bahsetmek, onun gerçekten ne hissettirdiğini tam olarak aktaramıyor. Biz teknolojimizi yaratıcı topluluklarla buluşturduğumuz anlarda, ürünümüzün gerçek potansiyelini hep birlikte deneyimliyoruz. İşte bu nedenle ürünlerimizi yaşatmayı, kullanıcıya dokunan deneyimler sunmayı önceliklendiriyoruz.

Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Pro Atölye etkinliği de bu anlayışımızın bir yansımasıydı. EOS R5 Mark II, EOS R1 ve Cinema EOS serisi gibi ileri teknolojilere sahip ürünlerimizi sadece tanıtmadık; profesyonellere birebir deneyimleme fırsatı sunduk. Katılımcılar, kendi sahalarında, kendi bakış açılarıyla bu ürünlerin gücünü test etti. O anlarda kurulan bağ, geleneksel bir tanıtım sürecinin ötesinde, gerçek bir kullanıcı deneyimine dönüştü.

Canon için teknoloji her zaman bir araç, esas olan ise o teknolojinin hangi hikâyeleri anlattığı, hangi hayallere hayat verdiği. Bu yüzden ürünlerimizi anlatmaktan çok yaşatmayı, bir özelliği tanıtmaktan çok bir duyguyu harekete geçirmeyi önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kalıcı izler, deneyimle oluşuyor. Ve bu deneyimler, kullanıcılarımızla kurduğumuz ilişkinin en güçlü temelini oluşturuyor.