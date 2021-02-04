vivo Türkiye fotoğraf yarışması başladı!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo Türkiye ve Fotoğraf Dergisi işbirliği ile düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başladı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo Türkiye ve Fotoğraf Dergisi işbirliği ile düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başladı.

Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler, @vivomobile_tr ve @fotografdergisi Instagram hesabını takip etmek, yüklediğiniz fotoğraflarda #GeceyiAydınlat ve #vivoTürkiye etiketlerini kullanmak.

Yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları seçici kurula sunulacak ve ödül kazanan kişi belirlenecektir.

Son katılım tarihi: 15 Mart 2021

Sonuç duyuru tarihi: 25-30 Mart 2021

Büyük Ödül: vivo Y70 Akıllı Cep Telefonu

Yarışma Katılım Şartları:

* Yarışmaya, #GeceyiAydınlat etiketi ile uyumlu olacağını düşündüğünüz her türlü fotoğrafla katılabilirsiniz.

* Yarışma sadece Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir.

* Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.

* Yüklenen fotoğraflarda istenilen filtre, efekt ve görüntü işleme tekniği kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.

* Yarışmaya katılım için, @vivomobile_tr ve @fotografdergisi Instagram hesaplarının takip edilmesi, açıklama kısmına #GeceyiAydınlat ve #vivoTürkiye etiketlerinin yazılması gereklidir.

* Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir.

* Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

* Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazanana Instagram profili üzerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. 24 saat içerisinde cevap alınamayan kullanıcının yerine yedek kazanan alınacaktır.

* Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

* Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu sebeplerle düzenleyici firmalar sorumlu tutulamaz.

* Yarışmayı düzenleyen Fotoğraf Dergisi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

* Seçici kurul, Fotoğraf Dergisi editörleri ve vivo Türkiye yetkililerinden oluşmaktadır.

* Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.