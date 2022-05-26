Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD

Kingston, Dijital Dokunmatik Ekrana Sahip ve Veri Koruması için Donanımsal Olarak Şifreli, Harici SSD’si IronKey Vault Privacy 80 External’ı Piyasaya Sürüyor.

Bu yeni ürün Kingston’ın veri korumasına yönelik dokunmatik ekranlı ve donanımsal şifrelemeli, işletim sisteminden bağımsız ilk yenilikçi harici SSD ürünü olma özelliğini taşıyor.

IronKey VP80ES, akıllı telefonun kilidini açmak ve dosyaları sürükleyip bırakmak kadar kolay sezgisel kullanımıyla ön plana çıkıyor. Renkli dokunmatik ekrana ve XTS-AES 256-bit şifrelemeli FIPS 197 sertifikasına sahip olan VP80ES, kullanıcı dostu bir cihaz olarak maksimum veri güvenliği için tasarlandı. Disk, KOBİ’lerden içerik üreticilerine kadar geniş bir kullanıcı kesimine hitap ediyor ve dijital olarak imzalanmış ürün yazılımıyla Brute Force saldırılarına ve BadUSB’ye karşı koruma sağlıyor. Askeri düzeydeki güvenlik önlemleri, önemli şirket bilgilerini, belgeleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve videoları güvence altına almak için internet ve bulut hizmetlerini kullanmaya göre çok daha üstün bir seçenek ortaya koyuyor.

VP80ES, kullanım kolaylığı ve donanımsal şifrelemesinin yanı sıra PIN/Parola modları ile Çoklu Parola (Yönetici/Kullanıcı) Seçeneği ve Yapılandırılabilir Parola Kuralları gibi veri korumasına yönelik ek özellikler sunuyor. Yönetici seçenekleriyle sayısal PIN veya Parola modları arasında seçim yapılabiliyor. Yapılandırılabilir Parola Kuralları ayarlanabiliyor veya maksimum paylaşılan parola denemesi sayısı, minimum 6-64 karakterlik parola uzunluğu, alfa-sayısal parola kuralları, sürücünün kilitlenmesi için otomatik zaman aşımı gibi genişletilmiş güvenlik seçenekleri etkinleştirilebiliyor. Önemli dosyaların maksimum düzeyde korunmasını sağlamak için gelişigüzel dokunmatik ekran düzeni ve Güvenli Silme seçenekleri devreye alınabiliyor. Yönetici parolası, verileri geri yüklemek ve kullanıcı parolasının unutulması durumunda erişimi sağlamak için kullanılabiliyor. Üstelik VP80ES, Brute Force saldırı koruması sayesinde Yönetici ve Kullanıcı şifrelerinin arka arkaya 15 kez yanlış girilmesi durumunda sürücüyü şifreleyerek içeriğindeki verileri silebiliyor.

Yine de kullanıcılar şifrelerini unutmaları durumunda ‘Boşluk’ karakterini kullanarak bir kelime listesi, unutulmaz bir anı veya çeşitli betimlemelerle parolayı daha kolay bir şekilde hatırlayabiliyor. Veya tıpkı mobil cihazlarda yapıldığı gibi VP80ES’in kilidini açmak için PIN tuş takımını kullanılabiliyor. Başarısız oturum açma girişimlerini azaltmak için parolayı girerken görüntülemek için “göz” işareti fayda sağlayabilir. VP80ES, USB Type-C veya Type-A destekleyen bilgisayarlara ve diğer cihazlara kolayca bağlanmak üzere neopren seyahat çantası ve iki adet USB 3.2 Gen 1 adaptör kablosuyla birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcı hareket halindeyken bile ihtiyaç olduğunda veri ve içeriklerini görüntüleyerek ayrıca verilerini güvende tutabiliyor.

Kingston IronKey Vault Privacy 80 Harici SSD, 480GB, 960GB ve 1920GB kapasite seçenekleriyle, üç yıllık sınırlı garanti ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle sunuluyor.