Xiaomi ve Leica Camera’dan stratejik işbirliği

Xiaomi ve Leica Camera, stratejik iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Görüntüleme sistemi iki şirket tarafından ortaklaşa geliştirilen ilk amiral gemisi akıllı telefon bu yıl Temmuz ayından itibaren satışta olacak.

2010 yılında kurulan Xiaomi, kurulduğu günden bu yana “dünya genelinde herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için adil fiyatlarla inanılmaz ürünler üretme” misyonuyla 12 yıl gibi kısa bir süre içinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi oldu. Akıllı telefonları ve diğer ürünleri dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede ve bölgede satılan şirket, güçlü Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojiye olan uzun vadeli sürekli yatırımlarıyla tüketici elektroniği ve akıllı üretim alanlarında teknolojik yenilikler açısından öncü şirket haline geldi. Xiaomi; lens optiği, çipler, algoritmalar ve diğer görüntüleme alanlarındaki uzun vadeli teknik birikimi ve mobil fotoğrafçılık konusundaki tecrübesiyle portre, gece çekimleri ve enstantaneler dahil olmak üzere kullanıcılara olağanüstü fotoğrafçılık deneyimleri sunuyor.

Leica Camera ise 100 yılı aşkın bir süredir önde gelen sokak fotoğrafçılarının birinci tercihi olan hafif kameralar ve tutkulu kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan optik lensler üretiyor. Üstün optik mühendisliği, müthiş işçiliği ve “Kırmızı Nokta” (Red Dot) markasıyla tanınan Leica Camera, Alman mühendisliğiyle öne çıkıyor ve “Leica imaj görünümüne” ulaşmayı ve bu tasarım şaheserlerine sahip olmayı hedefleyen yeni nesil tüketicileri cezbetmeye devam ediyor.

Mobil fotoğrafçılık konusunda aynı fikirlere sahip olan her iki şirket de mobil fotoğrafçılık çağındaki optik performansı ve fotoğraf deneyimini üstün teknolojik yenilikler ve estetik arayışlarla sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyor.

Xiaomi’nin son kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmeye odaklandığını ve akıllı telefon fotoğrafçılığı yeteneklerini her zaman uç noktalara taşımayı hedeflediğini belirten Xiaomi Group Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei Jun, “Sektörün önde gelen şirketleri olarak fikirler ve hedefler konusunda hemfikir olduğumuzu gördük. Her iki şirket de elde edilen başarıları ve sektöre olan katkıları takdir ediyor. Bu iş birliği, Xiaomi’nin fotoğrafçılık stratejilerinin güçlenmesine büyük katkıda bulunacak. Optik tasarımdan, estetik yönelimlerin ayarlanmasına kadar uzanan bu iş birliği sırasında her iki şirketin yenilikçi teknolojileri, ürün felsefeleri ve görsel tercihleri benzeri görülmemiş bir şekilde örtüştü ve kaynaştı” dedi.

Leica Camera AG CEO’su Matthias Harsch, “Xiaomi ile uzun vadeli stratejik iş birliğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Premium markaları ile dünya genelinde haklı bir üne sahip olan Leica ve Xiaomi, müşterilerini fotoğrafçılık açısından yeni bir döneme taşıma hedefine ulaşmak için çok önemli bir iş birliğine imza attı. Ortaklaşa geliştirdiğimiz amiral gemisi yeni akıllı telefonun her iki şirketin nasıl bir ilerleme kaydettiğini gözler önüne sereceğine inanıyoruz. Kullanıcılara olağanüstü görüntü kalitesi, klasik Leica estetiği ve sınırsız yaratıcılık sunacağız aynı zamanda mobil fotoğrafçılık alanında da çığır açacağız” dedi.