İki yeni Canon RF-S objektif…

Canon, EOS R Sisteminin avantajlarını APS-C görüntü sensörü formatıyla birleştiren ilk EOS R aynasız fotoğraf makineleri olan EOS R7 ve EOS R10’u duyurdu. Bu yeni makinelerle birlikte iki yeni RF-S objektif de tanıtıldı. Bu iki yeni RF-S objektiflerden bir tanesi, ultra kompakt günlük kullanıma yönelik zum lensi olan RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM; bir diğeri ise çok daha yönlü, yüksek büyütme oranlarına sahip olan RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM.

EOS R7 ve EOS R10, Canon’un oldukça geniş RF lens seçeneklerinden faydalanmasını sağlıyor. Bu fotoğraf makineleri, adaptörler ile EF ve EF-S lenslerle de kullanılarak DSLR’den aynasına sorunsuz bir geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Canon, şu an 5,2 mm ile 1.200 mm aralığında toplam 26 lensi içeren RF lens serisini genişletmek için iki yeni RF-S kit lensini kullanıma sunuyor. Bu yeni RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM ve RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM modelleri, EOS R7 ve EOS R10 için daha hafif ve çok yönlü seçeneklerin olmasını sağlıyor.

Optik IS özellikli, 35 mm eşdeğeri odak uzaklığı sunan bu lensler, manzaralardan portrelere, yiyeceklerden vlog’lara kadar her şeyi çekebiliyor. RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, seyahatlerde kullanıma çok uygun olmasını sağlayan kompakt tasarımı ve lensi geri çekme mekanizması sayesinde gündelik çekim için ideal çok amaçlı bir lens olarak konumlanıyor. Manuel odaklanma önceliği ve pürüzsüz, sessiz video otomatik odaklanması için vida mili tipi STM donanımına sahip olan lens, gündelik fotoğraflar ve video içerikleri çekmek için vazgeçilmez bir lens olarak kullanıcılara sunuluyor. Geniş açıdan telefoto uzunluklarına kadar kuşatan yüksek büyütme oranlı bir zum lensi olan RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM, gündelik sahnelerde makro fotoğrafçılığın keşfedilmesi için MF modunda 0,59x maksimum büyütme oranına ulaşabiliyor.

Canon’un kromatik bozulmaları asgari düzeye indiren ve bozulma düzeltmesi sunan geliştirilmiş optik teknolojisine sahip olan bu yeni lensler net ve keskin görüntüler üretiyor. EOS R7’de Gövde İçi Görüntü Sabitleyici (IBIS) ve EOS R10’da Video Dijital IS ile iş birliği içinde çalışan bu lenslerde Dinamik IS ve lens içi optik görüntü sabitleme işlevlerinin olması sayesinde, RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM’de 7 stop’a kadar IS ve RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM’de 6,5 stop’a kadar IS kullanılabiliyor. Fotoğrafçılar, 7 ağızlı dairesel diyaframla güzel bir şekilde yumuşatılmış arka planlar oluşturabiliyor.