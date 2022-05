Canon’dan iki yeni aynasız fotoğraf makinesi: EOS R7 ve EOS R10

Canon, EOS R Sisteminin avantajlarını APS-C görüntü sensörü formatıyla birleştiren ilk APS-C EOS R aynasız fotoğraf makineleri olan EOS R7 ve EOS R10’u kullanıcılarına sunuyor. APS-C formatı, fotoğrafçılığa ilgi duyanlara, amatör fotoğrafçılara ve içerik üreticilerine önemli avantajlar sunuyor. Bu formatla birlikte hızlı ve yüksek performanslı fotoğraf makinelerinin özelliklerini taşıma potansiyeli yakalanıyor. EOS 7D serisinin temel niteliklerini baz alan EOS R7 modeli, APS-C formatına erişiminin yanı sıra serideki üst modellerden ilham alınarak kullanıma sunulan olağanüstü hız ve takiple otomatik odaklanma özellikleriyle birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde vahşi yaşam ve spor fotoğrafçılarının beğenisini topluyor.

Yeni nesil “çift haneli” EOS kullanıcıları için üretilen EOS R10 güçlü ve çok yönlü bir fotoğraf makinesi olarak kullanıcılarını karşılıyor. Hareket halinde yaşam tarzı çekimler gerçekleştiren içerik üreticilerine ve fotoğrafçılara uygun, etkileyici fotoğraf ve video performansı sunuyor.

Yeni hassasiyet ve hız düzeyleri

EOS R Serisinin yeni modelleri olan, EOS R7 ve EOS R10 fotoğraf makinelerinin derin öğrenme ve Dual Pixel CMOS AF II özellikleri sayesinde kullanıcılar, çerçevenin %100’ünde hassas kafa, yüz ve göz algılamasıyla taşıtlar, hayvanlar ve insanlar gibi konuların takibini kolaylıkla yapabiliyor. Sırasıyla -5 EV ve -4 EV’ye kadar düşük ışıkta AF performansı sunan ve tele dönüştürücülerle f/22’ye kadar kullanılabilen EOS R7 ve EOS R10, çekim koşulları nasıl olursa olsun, uçan kuşları veya hareket halindeki sporcuları kolayca takip edebilecek güce sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Her iki fotoğraf makinesinde de Dokun-Sürükle AF özelliği olmakla birlikte EOS R7, birleşik AF çoklu kontrolör ve kontrol tekerine sahip ilk EOS R Sistemi fotoğraf makinesi olarak tarihe ismini altın harflerle yazdırıyor. Bu sayede kullanıcılar, tek bir başparmak hareketiyle veya kadranı tek bir çevirişte hızlı, pratik ayar ve oynatma işlevlerini kullanarak AF noktasını kontrol edebiliyor.

Anı kolayca yakalama konusunda sınıfında lider performans sunan EOS R7 ve EOS R10, 15 kare/sn’de bir APS-C EOS fotoğraf makinesinin sunabileceği en hızlı kesintisiz mekanik deklanşöre sahip olduğu gibi 30 kare/sn ve 23 kare/sn elektronik deklanşöre sahip olmasıyla rakip tanımıyor. Maksimum 1/8.000 ikinci mekanik deklanşör hızı ve 1/16.000 elektronik deklanşör hızı sunan EOS R7, hareketli çekimlerde hızlı hareket eden konuları etkili bir şekilde dondurabiliyor. En son DIGIC X işlemciyle desteklenen bu modeller, yüksek hızda görüntü işleyebilen fotoğraf makineleri olmasından dolayı hassas kategorisinde yer alıyor. 30 kare/sn RAW seri çekim modunun eklenmesi, fotoğrafçıların ve içerik üreticilerinin sürekli çekimle kaydedilen görüntülerle bir video dosyasında çalışmasını sağlayarak kare seçimini kolaylaştırıyor. Fotoğraf makineleri, ayrıca, ön çekim modu etkinleştirildiğinde, daha deklanşöre basılmadan, 0,5 saniye önce çekime başlayabiliyor.

Hareket halinde yüksek kaliteli çekim

EOS R7’nin sahip olduğu, hareket halindeyken veya birkaç saniye elde tutarak çekim yapanlar için ideal bir özellik olan Gövde İçi Görüntü Sabitleyici (IBIS), 8,0 stop’luk dünyanın en yüksek görüntü sabitleme düzeyini sunmasıyla üstün performans sergiliyor. Ayrıca EOS fotoğraf makinelerinde bir ilk olan, “Otomatik Seviye” özelliği etkinleştirildiğinde, yatay seviye ayarı için IS sistemi kullanılabiliyor. IS sistemi, yeni eklenen panoramik ve panlama modlarında çekim yaparken dikey makine sarsıntısını telafi etmek için de kullanılabiliyor. Hem EOS R7 hem de EOS R10’da yeni tasarlanarak kullanılan 32,5 ve 24,2 MP APS-C sensörler erişim kapasitesini artırarak uzak mesafeden bile net görüntü kalitesi sağlıyor. Bu özelliğiyle hareket alanına yakınlaşması gereken spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılarının tercih etme sebepleri arasında yer alıyor. Dual Pixel RAW işlevi, HEIF, Compact RAW ve HDR modlarıyla birlikte post prodüksiyon aşamasında özgürlük sunarken sahne renk tonlarının da daha iyi işlenmesine imkan tanıyor.

Ayrıca dijital lens iyileştirici, çekim performansında kayıp olmadan bozulmaları düzelterek otomatik olarak en iyi makine içinde JPEG kalitesini sunuyor.

Pil ve kartla birlikte sırasıyla sadece 612 g ve 429 g ağırlığında olan EOS R7 ve EOS R10, fotoğrafçılara ve içerik üreticilerine güçlü bir yükseltme ve mevcut DSLR fotoğraf makinesi ve lens kombinasyonlarına kıyasla boyut küçültme avantajı ile geliyor. Kompaktlığına rağmen güçlü olan EOS R7, zorlayıcı koşullarda çekim yapanlar için kötü hava koşullarına karşı dayanıklı tasarıma sahip olmasıyla beğeniliyor.

4K ile içeriklerinize seviye atlatın

Giderek artan hem video hem de fotoğraf çekme ihtiyaçlarına yanıt oluşturan EOS R7 ve EOS R10, olası en yüksek görüntü kalitesi için sırasıyla 7K ve 6K’dan düşük hızda örneklenen 4K 60p ve 4K 30p’de çekim yapabiliyor. 30 dakikalık bağımsız klip limitinin üzerine çıkabilen iki fotoğraf makinesi de, hem bir saate kadar 4K 60p çekim yapabiliyor[i]; hem de röportajlar ve etkinlikler gibi uzun süreli içerikleri kaydetme olanağı da sunuyor. Her iki model de minimum gradasyonla geniş dinamik aralığı sunan HDR PQ (YCbCr 4:2:2 10 bit BT.2020) video kaydını destekliyor. Bunu bir adım öteye taşımak isteyenler için EOS R7, daha esnek bir montajlama işlemi yapılmasına olanak tanıyan Canon Log 3 ve Cinema Gamut işlevlerine sahip olan ilk APS-C EOS modeli olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada takipçilerini artırmak isteyenlerin içeriklerini zenginleştirmek için mükemmel bir özellik sunuluyor. Her iki model de dikey kaydı ve hareket halinde yapılan video çekimlerinin sabit olması sağlayan teknolojileriyle görüntü kalitesini destekliyor.

2,36 milyon noktalı elektronik vizör ve OVF görüntüleme yardımcısı özelliklerinin olması sayesinde DSLR sahipleri, kolayca aynasız modele geçiş yapabiliyor ve benzer bir vizör deneyimi yaşayabiliyor. Özelleştirilebilir kadranlar ve değişken açılı bir LCD ekran kolay kullanım sunarken, fotoğraf makinesi içinde odak braketleme ve derinlik birleştirme özellikleri bu fotoğraf makinelerini güçlü yaratıcı araçlar haline getiriyor. EOS R7’deki yüksek 1,15x büyütmeli vizör, fotoğraf tutkunlarının kuşatıcı bir çekim ve oynatma deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Dahili flaş donanımlı EOS R10 ister kapalı mekanlar ister loş ışıklı alanlar olsun, farklı ortamlarda çekim yapan fotoğrafçılar için harika özellikleriyle kullanıcılarını karşılıyor. Çift UHS-II kart yuvası olan EOS R7 çekimlerin hemen yedeklenmesini, fotoğraf ve videoların ayrı ayrı kaydedilmesini ve her karta farklı formatlarda kayıt yapılmasını da destekliyor.

Görüntüleriniz anında Youtube’a yükleniyor

Gelecek vaat eden içerik üreticilerinin ve fotoğrafçıların çalışmalarını paylaşmalarına, depolamalarına ve sınıflandırmalarına yardımcı olan fotoğraf makinelerinin her ikisi de Wi-Fi ve Bluetooth ile daha güçlü bağlantı özellikleri içeriyor. İçerik üreticiler, image.canon aracılığıyla en son kayıt hedeflerine içerik yükleyebiliyor ve fotoğraf makinesini, uyumlu bir USB Tip C kablo veya kablosuz bağlantı ile Camera Connect uygulaması aracılığıyla kontrol edebilme yetisine sahip oluyorlar. Yayın akışı yapanlar her iki fotoğraf makinesinden de Clean HDMI çıkışı ve image.canon aracılığıyla YouTube’ta akış yapabiliyor. Kullanıcılar artık RAW dosyalarını, image.canon sayfasında bulunan Canon’un yeni Bulutta Görüntü işleme hizmetine de doğrudan yükleyebiliyor ve burada, bir RAW dosyadan elde edilen görüntü kalitesini daha da iyileştirmek için Nötr ağdan görüntü işleme hizmetinden yararlanabiliyorlar. İçerik üreticilere en iyi çekim ortamını yaratmak için EOS R7 ve EOS R10’a yeni çok işlevli aksesuar kızağı ekleniyor. EOS APS-C modellerinde bir ilk olan bu kızak, yeni geliştirilmiş aksesuarları besliyor ve bunlarla makine arasında yüksek hızda iletişim kurulmasını sağlıyor.