İnceleme: Hollyland Cosmo C1

Yazı: Volkan Yetilmezer

Hollyland, kablosuz görüntü aktarıcı piyasasındaki en iyi markalardan biri. Yeni çıkan Cosmo C1 ise, markanın profesyonel segmenti olan Cosmo serisinin başlangıç modeli olarak konumlanıyor. Cosmo C1, 1000 fit / 300 metre açık alan görüntü aktarma mesafesine sahip. Sırf bu yönüyle bile üst segment olduğunu gösteriyor. Otomatik kanal geçişi, düşük gecikme gibi daha pek çok özellik ile incelememiz başlıyor.

Cosmo C1, sert plastik bir taşıma çantası ile birlikte geliyor. Çanta içinde şebeke elektriği ile alıcıyı veya vericiyi kullanabileceğiniz bir adaptör, 4 tane 4 dbi ve 4.9-5.9 GHz frekansları arasında çalışan, alt kısımları esnek yapıda ve dönebilen anten, daha yüksek kazanca sahip olan 2 adet 5 dbi ve 5.8 GHz frekansında çalışan ve tamamen esnek yapıda ve dönebilen mantar tipi antenler, genişletme yuvası ve üzerine takılı gelen hotshoe, bir magic arm ve son olarak güncelleme için USB dönüştürücü pakette yer alan aksesuarlar. Bu arada çantada alıcı ve vericinin alt kısımlarında derin birer çukur var. İlk başta anlam verilemese de buranın etkili bir tasarımı var. Örneğin F970 gibi bir pili, alıcı vericilerin arkasında takılı bırakarak direkt olarak çantaya yerleştirebiliyorsunuz. Böylece pilleri bir yerlere sokuşturma derdiniz olmuyor.

Ölçüleri 115x70x32mm şeklinde. Alıcı pilsiz gövde ağırlığı 258 gram, magic arm ile 346 gram. Verici pilsiz ağırlığı mantar antenlerle 255 gram, magic arm ile de 342 gram ağırlığında. Tamamı metal bir gövde mevcut. Cosmo C1, sanki tüm Mars modellerinin birleşimi gibi bir şey olmuş. Her modelden esintiler görmek mümkün. Verici portları 1 tane HDMI IN, bir SDI IN ve loop için bir SDI OUT şeklinde. Alıcı portları ise 1 tane HDMI OUT ve 2 tane SDI OUT şeklinde. Böylece HDMI’dan gelen görüntüyü SDI’ya çevirebilir veya tersini yapabilirsiniz. Veya hem SDI hem HDMI’dan aynı anda görüntü alabilirsiniz. Birden çok çıkış olması her zaman için avantaj.

Alıcı ve vericiye, pil yuvasının daha sağlam olması için 4 tane yuvarlak top eklenmiş. Böylece daha rahat montaj ve daha sağlam pil kullanımı elde edebiliyorsunuz. Hem alıcıda hem de vericide aktif soğutma yer alıyor. Fan hızını kendisi otomatik ayarlıyor.

Cosmo C1’in en iyi yanlarından biri üç tip güç seçeneği ile çalışabilmesi. NP-F tipi bataryalarla çalıştırabilir, 2 amper ve üzeri bir powerbank veya şarj soketi ile type-C kablosu yardımıyla çalıştırabilir veya paketten çıkan adaptörü kullanabilirsiniz. Böylece güç ile ilgili bir sorununuzda olmamış oluyor. Pil kullanımında da sizi, pilin bitmesine 20 dakika kala uyarıyor ki güç geçişini sorunsuz bir şekilde yapabilin.

Anten kullanımı ile ilgili, uzun antenleri veya mantar antenleri takabilirsiniz. İki anten de oldukça esnek yapıda ve dönebiliyor. Eğer verici ile alıcı arasında büyük bir yükseklik farkı varsa, sinyalin kararlılığını iyileştirmek için vericide mantar antenin kullanılması Hollyland tarafından tavsiye ediliyor, bunu da bir not olarak ekleyeyim.

Ekranda sinyal seviyesini, pil durumunu, sinyal çözünürlüğünü kare sayısını, kanal seçimini ve geçiş şeklini görmek mümkün. Bununla beraber alt kısımdaki sürgüyü kullanarak 8 kanaldan birini seçebilir veya seçimi otomatik yapabilirsiniz. Cosmo C1’in en önemli özelliklerinden bir diğeri ise otomatik kanal geçişi. Diyelim ki 7. kanalı frekans olarak seçtiniz. Özellikle hareket halindeyken ortamdaki sinyal engelleyiciler yüzünden frekans karışabilir. Ve maalesef bu karışmayı da görüntüdeki bozulma veya kesilmede anlayabilirsiniz. Bu da pek hoş bir durum olmuyor. Otomatik kanal geçişinde, mevcut kanalınızda en ufak bir aksama olduğunda, en iyi kanala kendisi otomatik olarak geçiyor ve siz ekranda herhangi bir sorun farketmeden işlemi anında tamamlıyor. Bunu da yeni HEVO çip sayesinde gerçekleştiriyor. Bununla beraber menüde kanal tarama, birkaç temel ayar ve versiyon bilgisini görüntülemek dışında pek bir şey yapamıyorsunuz.

En mantıklı eklenti ise UVC olmuş. Yani herhangi bir capture card’a gerek kalmadan, direkt olarak USB üzerinden yaptığınız bağlantı sayesinde OBS vb. uygulamaları kullanarak canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bu sizi capture card maliyetinden de kurtarmış oluyor.

Gelelim gecikme süresine. Kâğıt üzerinde 40ms yani 0,04 saniye ultra düşük gecikme olarak lanse ediliyor. Hatta her 25 framede 1 frame gecikme diye de bunu ayrıca belirtiyorlar. Ve yaptığım detaylı testlerde de bu süreyi elde ettiğimi söylemekte fayda var. Testlere YouTube kanalımdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Evimde yaptığım kapalı alan testinde sorunsuz bir şekilde görüntü ve sesi aktarmaya devam etti. Sinyal seviyesinin güçlü olması sayesinde duvarlardan, metal yüzeylerden vs rahatlıkla sinyal geçebiliyor. Açık alan testinde ise 300 metre sınır olmasına rağmen 320 metrede bile rahatlıkla görüntü ve sesi aktarabildiğini gördüm.

Sonuç olarak gerek mesafe, gerek gecikme süresi, gerekse UVC’nin yer alması ve çok daha fazlası, Cosmo C1’i çok iyi bir görüntü aktarıcı olarak tanımlamış oluyor. Cosmo C1’in tek eksiği bir telefon uygulama desteğinin olmaması. Ama tabi ki bu bir pro segmenti ürün olduğu için, uygulama desteğinin olmaması da gayet normal. Bu arada ürünün fiyat bilgisine Oktostore web sitesinden erişebilirsiniz.