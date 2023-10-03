İnceleme: MSI Creator Z17 HX Studio

MSI Creator Z17 HX Studio sunduğu üstün özellikler ile hem iş hem de oyun için ideal bir sistem çözümü sunuyor.

Advertorial

Estetik tasarımı, gelişmiş ekranı ve yüksek performans sunan teknik özellikleri ile yeni MSI Creator Z17 HX Studio – A13V taşınabilir bilgisayar konuklarımızdan biri oldu.

Bu yeni model sunduğu üstün özellikler ile hem iş hem de oyun için ideal bir sistem çözümü sunuyor. MSI’ın, tasarımından sunduğu özelliklere kadar pek çok farklı taşınabilir bilgisayar serisi bulunuyor. Özellikle oyun bilgisayarları uzun yıllardır sektörün öncüsü konumunda… Ancak tabi fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için oyun bilgisayarları kullanımda bazı sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden MSI Creator taşınabilir bilgisayar serisini her yeni modelde daha da geliştiriyor. Bu geliştirmeler sadece donanım tabanlı olmuyor tabi… Yazılım tarafında da kullanıcıların tercihlerine ve kullanım senaryolarına göre ayarlayabilecekleri birçok seçenek yer alıyor.

Yeni Creator Z17 HX Studio oldukça sağlam metal bir gövde yapısına ve ay grisi olarak adlandırılan renge sahip. CNC üretim yekpare kasası içinde 13.Nesil Intel Core i9 işlemci ile çok yüksek bir performans sunuyor. 16:10 altın oranlı dokunmatik, doğru renkleri görebileceğiniz ekranı ve diğer gelişmiş özellikleri ile gelin şimdi bu canavarı yakından tanıyalım.

Tasarım Detayları…

Biz fotoğrafçılar için kullandığımız cihazların tasarımları ve nasıl göründükleri de oldukça önemli… Tabi ki sadece dış görünümüne bakıp ürün seçmiyoruz, ama estetik tasarımlar, kullanılan malzeme yapısı ve renk seçimleri de tercihlerimizde etkili oluyor. Creator Z17 HX Studio üzerinde kullanılan renk ve boya teknolojisi farklı ışık şartlarında değişik detaylar ortaya çıkarıyor. CNC metal kasa, yuvarlatılmış akıcı formlar, geniş klavye yerleşimi ve büyük touchpad bu bilgisayarı kullanmadan ilk gözünüze çarpan detaylar oluyor. Bilgisayarı ilk açtığımda geniş klavyenin renkli ve eğlenceli ışıklandırmasını çok sevdim. Tabi böyle diskoda gibi renkli ışıl ışıl bir kullanım bana pek uymadığı için ayarlardan bunu değiştirmek istedim. Bir şaşkınlıkta orada yaşadım. Oyuncu bilgisayarlarıyla pek işim olmadığı için klavye ışıklandırma seçeneklerinin ne kadar fazla olduğunu da böylece öğrenmiş oldum. Kısaca klavye aydınlatma işini çok detaylı bir şekilde yapabilir, istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu taşınabilir bilgisayarı incelerken birçok fotoğrafçı arkadaşıma da gösterdim. Tasarımından ekran renk doğruluğuna kadar fikirlerini aldığım bu arkadaşlarımdan hiçbiri bu modelin 17 inç olduğuna inanamadı. %95 gibi yüksek ekran gövde oranı bu modelde çok iyi ayarlanmış ve haklı olarak ilk görenler bu modelin çok daha küçük bir ekran boyutuna sahip olduğunu düşünüyor.

Creator Z17 HX Studio’nun işçiliği oldukça iyi, kalınlığı sadece 19mm ve ağırlığı ise 2.49kg. 280W’lık adaptörü oldukça büyük. Bilgisayar ve adaptörü yanınızda taşımak isterseniz çantanıza yaklaşık 3.3kg yük eklemiş oluyorsunuz.

Yüksek Renk Doğruluğu

Ekrandan bahsetmeye başlamışken devam edelim. 17 inçlik ekran MSI’ın True Pixel teknolojisine sahip. QHD+ (2560×1600 piksel) çözünürlük, %100 DCI-P3 (Tipik) renk gamı, fabrikada kalibre edilen Delta-E < 2 renk doğruluk oranı ve True Color teknolojisinin bir araya getirdiği yüksek standartlar sonucunda fotoğraf ve videolar inanılmaz canlı görünüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi sadece abartı bir canlılık değil bu bahsettiğim. Yaptığım incelemede çektiğim görüntüleri izlerken ve editlerken gerçek renklere çok yakın olduğunu bizzat deneyimledim. Özellikle zor ışık şartlarında çektiğimiz, nispeten karanlık fotoğraflardaki detaylarla uğraşırken ya da önemli bir videoda renk düzenlemesi yaparken ekran doğruluğuna güvenebilmemiz gerçekten çok önemli…

Bu notebook, aldığı renk doğruluğu sertifikalarıyla da her panelin en yüksek standartlarda üretildiğini bize kanıtlıyor. Creator Z17 HX Studio, dokunmatik ekran özellikleriyle de tasarımcıların işini kolaylaştırıyor. 16:10 altın oranlı hassas dokunmatik ekran, en yeni sürümle birlikte gelen MSI Pen 2 ile uyumlu olarak çalışıyor. İncelemede bu kalemi kullanmadım. Ancak tüm kullanımlarımda ekrana dokunarak bir şeyleri seçmek, fotoğrafları büyütmek ve küçültmek gerçekten harika. Tek sorun ekrana parmağınızla dokunduktan sonra biraz parmak izi kalması…

NVIDIA Studio

Bu taşınabilir bilgisayar tüm fotoğraf, video, tasarım, mühendislik ve 3D modelleme işlerinizi hızlıca yapabilmenizi sağlayan en iyi donanım özellikleriyle geliyor. Bu modelde NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartı kullanılmış. Esasında böylesine yüksek performanslı bir ekran kartı sadece fotoğraf düzenleme için biraz fazla olabilir. Bu noktada bilgisayarla en zor video düzenlemeler, 3D uygulamalar, hiper-gerçekçi grafiklerle en iyi tasarım uygulamalarını zorlanmadan kullanabilirsiniz. Yapay zeka destekli araçlardan oluşan NVIDIA Studio paketi, fikirleri konseptten uygulamaya taşımanıza ve hızlıca tamamlamanıza yardımcı oluyor. Tüm bu zorlu işlemlerde maksimum kararlılık sunuyor.

13.nesil Intel Core i9 işlemci

MSI Creator Z17 HX Studio’nun güçlü ve sorunsuz çalışmasını sağlayan temel yapı taşlarından birisi de en yeni Intel Core işlemcisi. Bu modelde 13. nesil Intel Core i9 (13950HX) işlemciye yer verilmiş. Bu güçlü işlemci size yeni nesil bir performans sunarken çoklu görev ve profesyonel seviyedeki işlem hızınıza önemli bir katkı sağlıyor.

Yüksek performanstan bahsederken kafalara takılan bir soru; bu kadar güçlü bir bilgisayarın ısınıp ısınmadığı olacaktır. Taşınabilir bilgisayar uzun kullanımlarda tabi ki bir miktar ısınıyor. Ancak kullanılan özel tasarımlı soğutucu fanlar sayesinde çalışma verimliliğiniz hiçbir şekilde azalmıyor. MSI’ın özel Cooler Boost teknolojisi ile birlikte yeni Buhar Odası soğutma tasarımı, Creator Z17 HX Studio’nun önemli bir bileşeni… Daha geniş ısı kapasitesi sayesinde performans gerektiren yazılımlarda gürültü ve sıcaklığı düşürürken performansı kararlı tutuyor. Her kullanıcı profili birbirinden farklı olacaktır. Bu yüzden seçilen uygulamalar, çalışma süreleri ve performans beklentileri tüm bu gelişmiş soğutma sistemini de etkileyecektir.

Eğer bu bilgisayardan en yüksek verim elde etmek istiyorsanız, pil şarj adaptörünün takılı ve kullanım profilinin de yüksek performans seçili olmalı gerekiyor. Diğer kullanım senaryolarına göre MSI Center üzerinden seçim yapmak mümkün. Yaptığımız incelemede yüksek performans modunda fan sesinin biraz fazla geldiğini söyleyebilirim sadece.

Pil Gücü ve Diğer Özellikler…

Creator Z17 HX Studio, 4 hücreli 90Whr gücündeki uzun batarya süresi ve hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. Kullanım senaryolarınıza ve seçtiğiniz performans ayarına göre pil süresi oldukça değişebiliyor. Pil ile ortalama 3-4 saatlik bir kullanım yapılabiliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var. Bu taşınabilir bilgisayar güç ve performans odaklı bir tasarıma sahip. Bir yarış arabasını pazara giderken kullanmak ne kadar akıllıca olur bunu da biraz düşünmek gerekir.

Creator Z17 HX Studio’da 4 adet stereo hoparlör kullanılmış. Dynaudio ses sistemi ve DTS ile yepyeni bir dinleme deneyimi yaşanıyor. MSI Center, optimizasyonu bir adım öteye taşıyor. YZ destekli Smart Auto özelliği sayesinde sistem ayarlarını günlük işlerinize göre otomatik olarak yapabiliyor; ayrıca ayarlanabilir sistem modları ile kontrolü tamamen ele almanıza olanak tanıyor.

Bilgisayarın giriş/çıkış portları da gayet zengin. Thunderbolt 4 üzerinden birçok cihaz 40Gb/sn’ye varan hızlarla zincirleme bağlanabilir. Cihazda biri PD şarj desteği sunan iki adet USB-C (Thunderbolt 4), kombo ses jakı, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 ve SD kart okuyucu yer alıyor. Böylece fotoğrafçıların, içerik üreticilerinin ve tasarımcıların ihtiyaç duydukları esneklik ve hız sağlanmış oluyor.

Sonuç olarak MSI Creator Z17 HX Studio, yüksek donanım bileşenleri, renk doğruluğu sunan dokunmatik ekranı, estetik, sağlam ve ince gövde yapısı ile yaptığınız işlerde size verimlilik ve hız sağlayan güçlü bir çalışma arkadaşı olacaktır. Bu güçlü taşınabilir bilgisayarın fiyatına gelince… Biz bu yazıyı hazırlarken yaklaşık 130.000 TL’lik fiyatla satılıyordu. Ne diyelim, her güzel şeyin bir bedeli var!

MSI Creator Z17 HX Studio ile ilgili detaylı bilgi ve satın almak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: https://msi.gm/S502411F