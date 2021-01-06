İnceleme: MSI Creator 17

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı MSI Creator 17 bu ay incelediğimiz ürünlerden biri oldu.

Günümüzde pek çok profesyonelin yüksek performans ihtiyaçları için oyun bilgisayarlarını tercih ettiğini görüyorum. Özellikle son aylarda artan bu talebi gören üretici firmalar ardı ardına yeni ürün gruplarını duyuruyor. MSI da bu ihtiyacı karşılamak adına Content Creation Laptop serisi ürünlerini piyasaya sunmaya başladı. Görüntü işleme, 4K video render, 3D modelleme, animasyon, tasarım gibi güç gerektiren uygulamalarda yüksek performans elde edebileceğiniz Creator 17 modeli, üstün ekran teknolojisi ile rakiplerinden ayrılıyor.

Canlı Renkler, Derin Siyahlar

Creator 17, canlı ve doğru renk aralığı sunabilen Mini LED ekrana sahip. Fotoğraf, video ve içerik üretimi ile uğraşanların bu ekranı çok seveceğini garanti ederim. 17.3″ UHD (3840×2160) True Pixel Mini LED ekran, pırıl pırıl görüntü ve 1000 nit parlaklık sayesinde en parlak beyazları, en derin siyahları ortaya çıkarıyor. Klasik notebook ekranlarındaki en büyük sıkıntılardan biri gerçek renkleri ve tam siyahı alamamanız oluyor. Özel bir seri içerisinde yer alan Creator 17 ise dünyada VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip ilk taşınabilir bilgisayar… Bir fotoğrafçı için çektiği görüntüleri gerçeğe en yakın şekilde ekranda görüp, işlemek ve varsa hatalarını düzeltmek çok önemlidir. Gerçek tonları göremediğiniz ve sizi yanıltan bir ekranda tüm bunları yapabilmeniz neredeyse imkansızdır.

Bu notebook ekranındaki True Color teknolojisi ve CalMAN onayı sayesinde ihtiyaçlarınız üst düzeyde sağlanmış oluyor. En doğru renk üretimi için %100 DCI-P3 geniş renk gamı ve Delta-E < 2 değerine kalibre edilmiş 4K paneli ile hareketli ve hareketsiz görüntüleri işlerken endişe duymanıza gerek kalmıyor.

Unutmadan hemen söyleyelim, görüntü doğruluğu ve Delta-E değeri doğal olarak zamanla değişebilir. Renk doğruluğunu korumak için düzenli olarak ekran kalibrasyonu yapmanızda fayda var.

Uzun saatler boyunca kesintisiz çalışma…

396.1×259.4×20.25 mm boyutlarında olan Creator 17, 2.5 kg ağırlığa sahip. Sunduğu yüksek performans ve 17” ekran boyutuna göre ağırlığı için fazla diyemeyiz. Ürün oldukça şık ve sağlam bir yapıya sahip. MIL-STD-810G askeri standartları ile test edilmiş, yani güvenirliği ciddi bir şekilde onaylanmış. 20.25mm inceliği mümkün kılan ise Cooler Boost soğutma sistemi… Bu teknoloji termal dağıtımın optimum seviyede gerçekleşmesini sağlıyor. Yalnızca 0.1 mm kalınlığındaki dünyanın en ince fan kanatları ile Cooler Boost Trinity+ fanların ürettiği hava akımını geliştiriyor ve en iyi ısı dağıtımını gerçekleştiriyor. Böylece uzun saatler boyunca ister görüntü işleme ile uğraşın, isterseniz oyun dünyasında maceradan maceraya koşun…

%35 Genişletilmiş oldukça hassas dokunuşlu touchpad’i olan notebook, yüksek hızlı UHS-III microSD kart okuyucuya sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü binlerce fotoğrafı ya da 4K video çekimlerini bilgisayara 624 MB/sn’ye varan transfer hızı ile kopyalayabilirsiniz. Tabi bu hız için uygun hafıza kartları kullanmanız gerektiğini de belirtelim. Ayrıca touchpad üzerinde bir de parmak izi okuyucu yer alıyor ve bu sayede güvenli erişim sağlanmış oluyor.

Güçlü İşlemci ve Ekran Kartı

İçerik üreticileri ve profesyonel kullanıcılar düşünülerek tasarlanan bu yeni model, Intel’in 10. nesil Core i7 10875H işlemcisini kullanıyor. 8 çekirdekli bu işlemci mobil ortamda alabileceğiniz en güçlü çözümlerden birisi… 32GB Bellek kapasitesi ve 512GB yüksek hızlı NVMe SSD çözümü ile en ağır uygulamalarda bile akıcı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Bu yüksek performanslı notebook, güçlü NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı ile geliyor. NVIDIA RTX’in hızlandırılmış düzenleme ve render yetenekleri ile tasarımınızı daha rahat yapabilir, yerleşik GPU hızlandırma özelliği ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz. Tabi bu ekran kartı sayesinde aklınıza gelebilecek tüm oyunları hiçbir problem olmadan oynayabilirsiniz. Hep iş olmaz değil mi, arada eğlenceye de vakit ayırmak lazım.

Profesyonel tasarımcıların taleplerine cevap verebilmek için MSI bu serisinde, Photoshop, Premiere Pro ve Illustrator gibi Adobe yazılımları ile uyumlu çalışmak üzere detaylı bir şekilde test edilmiş. Bu sayede en bilindik ve önemli programları verimli ve kesintisiz şekilde kullanabilmeniz sağlanmış.

7 saate kadar pil ömrü sunan notebook, USB-C üzerinden şarj edilebiliyor. HDMI, USB-C 3.2 Gen 2 ve Thunderbolt 3 portları ile 3 adet ekstra monitör bağlama imkanı da bulunuyor. Böylece daha geniş ve rahat bir çalışma ortamı tasarlanabiliyor.

MSI’a özel Creator Center yazılımı

Creator Mode aktif edildiğinde öne çıkan tasarım uygulamalarının performansını geliştiriyor. Aslında basitçe içerik üreticisine özel uygulamaların işlem önceliğini arttırıyor. Hangi uygulamanın ne kadar çekirdek kullanacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 4 çekirdek sadece Premier’de render alsın, ben de kalan 2 çekirdek ile diğer işlerimi yapmaya devam edeyim diyebilirsiniz.

MSI CREATOR 17 A10SE-272TR Öne Çıkan Özellikler:

İşlemci: Intel Core i7-10875H

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Ekran: 17.3″ UHD (3840×2160), HDR1000 mini LED, 60Hz DCI-P3 100%

Chipset: Intel HM470

Ekran Kartı: RTX2060, GDDR6 6GB

Hafıza: DDR IV 16GB*2 (2666MHz)

Hafıza yuvası: 2 Slot

Maksimum Hafıza: Max 64GB

HDD: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type (30fps@720p)

Klavye: Beyaz renkli arkadan aydınlatmalı

Pil: 4cell, Li-Polymer, 82Whr

Güç Adaptörü: 180W adaptör

Boyutlar: 396.1×259.4×20.25 mm

Ağırlık: 2.5kg