Samsung TV’lere HDR10+ Adaptive Özelliği Geliyor

Samsung’un yakında çıkacak QLED TV ürünleriyle birlikte sunacağı HDR10+ Adaptive özelliği, oda ve ışık koşulları ne olursa olsun HDR içeriklerin daha yüksek kalitede izlenmesini mümkün hale getirecek.

HDR10+ Adaptive, Filmmaker Modunu desteklerken aydınlık oda ortamına uyum sağlıyor ve böylece kullanıcılar evlerindeki herhangi bir ortamda HDR10+ kalitesindeki filmler ve televizyon programlarıyla gerçek bir sinema deneyiminin keyfini sürebiliyor. HDR10 + Adaptive, Samsung’un yakında çıkacak QLED TV ürünleriyle birlikte kullanılabilecek şekilde Türkiye dahil dünyanın her yerinde piyasaya sürülecek.

HDR içerikleri izlenirken genellikle karanlık ortamlar ideal olsa da kullanıcıların izleme deneyimleri oda aydınlatması, günün saati ve pencerelere yakınlık gibi birçok faktörden etkilenebiliyor. HDR10+ Adaptive özelliği, HDR10+ LLC standartlarına uygun bir şekilde her sahne için dinamik optimizasyonu destekliyor. Böylece herhangi bir odadaki aydınlatma koşullarına uyum sağlayarak HDR deneyimini daha da iyileştiriyor. Adaptive özelliği, televizyonun ışık sensörünü kullanarak ekranda herhangi bir ayrıntı veya kontrast kaybı olmadan kreatif içerikleri gerçek hayatla buluşturuyor. Ayrıca Prime Video HDR içeriklerinin tümünde de HDR10+ özelliği otomatik olarak sunuluyor.

Samsung QLED TV’lerdeki HDR10+ Adaptive özelliği aynı zamanda UHD Alliance’ın bir üyesi olan Samsung’un film yapımcıları, stüdyolar ve tüketici elektroniği üreticileriyle ortaklaşa geliştirdiği ekran ayarı Filmmaker Modunu da destekliyor. Samsung ve Amazon Prime Video, Prime Video müşterileri için Filmmaker Modu ve HDR10+ Adaptive özelliğini etkinleştirmek üzere bir iş birliğine imza attı. Ayrıca Prime Video’da bulunan UHD içerikleri ayrıca HDR10+ özelliğini de barındırıyor. Böylece Prime Video kullanıcıları, bulundukları aydınlatma koşullarından bağımsız olarak, Samsung QLED TV ürün yelpazesinin büyük bölümünde artık gelişmiş HDR deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra Universal Pictures Home Entertainment (UPHE) ve Samsung teknoloji alanındaki iş birliklerini daha fazla HDR+ kataloğunu destekleyecek şekilde genişletiyor. Bu iş birliği ile dünya genelinde OTT hizmetleri üzerinden yeni filmler de yayınlanacak. Böylelikle daha fazla içerik HDR+ özelliği ile izleyiciler ile buluşacak.