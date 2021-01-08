Epson, 52 yıldır geniş formatla sektörleri büyütüyor

İlk elektronik yazıcılarını 1968’de piyasaya süren Epson, o tarihten bu yana yazıcı alanında her müşteri kitlesine cevap veren ürün portföyü ile sektörün öncü markası oldu.

İlk elektronik yazıcılarını 1968’de piyasaya süren Epson, o tarihten bu yana yazıcı alanında her müşteri kitlesine cevap veren ürün portföyü ile sektörün öncü markası oldu. Özellikle geniş format yazıcılar kategorisinde geliştirdiği teknolojilerle tekstil, reklam, sanat ve mimari alanında çalışma hızını iki katına çıkararak söz konusu sektörlerin büyümesine katkı sağladı.

Sektörde geniş format yazıcı denildiğinde akla gelen ilk marka olan Epson, başta tekstil, reklam, fotoğraf, sanat ve mimari olmak üzere birçok sektörün büyümesine katkı sağladı. Epson 1968 yılında EP101 ile başladığı ticari yazıcı üretimiyle, inkjet micro piezo teknolojisini yıllar boyunca geliştirdi. 52 yıldır sunduğu yenilikçi teknolojilerle Epson, birçok sektörün büyümesine destek oldu.

Micro Piezo efsanesi

Epson, geliştirdiği Micro Piezo damlatma teknolojisiyle kalite ve maliyet tasarrufunu bir araya getirdi. Baskı işleminde ısı kullanılmadığından piezo kafaların iç yapıları çok daha uzun süre çalışıyor. Epson bu avantajı kullanarak PrecisionCore Piezo yazım kafalarını yedek parça statüsünde tutarak iki yıl standart garanti altında kullanıcılarına sunuyor.

Prova baskıda standardı yükseltti

Önemli projelerde renklerin ve diğer grafik detayların üretimden önceki onayının alınması için, kontrol amaçlı yapılan baskılara ‘prova baskı’ deniyor. Önemli bir işleve sahip prova baskı özen ve hassasiyet gerektiriyor. Hassasiyetin önemli olduğu paketleme ve sözleşme provalarında Epson, endüstri standardını bir üst seviyeye çıkarıyor. Renk ölçümü, kontrol ve düzeltme teknolojileri sayesinde kullanıcılar daha verimli şekilde ve güvenle çalışabiliyor. Fotospektrometreli isteğe bağlı bir SpectroProofer, daha hızlı ve daha doğru renk ölçümü sağlıyor. Hat içi prova renk kontrolü ise tamamen otomatik gerçekleşiyor. Yani sonuçlar hiç şaşmadan tahmin edilebilir düzeyde oluyor.

Üretimde kötü sürpriz yaşatmıyor

Prova baskı, işletmeleri büyük çaplı zararlardan kurtardığı gibi aynı zamanda müşterilere en iyi hizmetin verilebilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Gerçek üretime geçmeden önce nihai mamülde istenmeyen sürprizlerle karşılaşılmaması ve üretimdeki kalitenin de aynı özelliklere sahip olacağının garantisinin verilmesi tüm işletmeler için büyük önem taşıyor.

Ticari baskının kahramanı

Prova baskı yapılırken üretimde kullanılan kağıt, boya, kimyasal ve fiziksel etkenlerle ne kadar birebir örtüşür ve gerçeğe uygun olursa, asıl baskıyla uyumu o kadar fazla oluyor. İşte tam bu noktada prova baskıda kullanılacak olan makinenin önemi ortaya çıkıyor. Ticari baskılarda (Dergi, katalog vs.) Epson SureColor SC- P serisi kullanarak alınan prova baskıları esas üretim çıktılarından ayırt edilemiyor. Buradaki en büyük etken de modelde kullanılan UltraChrome HDX sıvı mürekkepler.

Yapı sektörünü büyütüyor

Harita veya CAD işleri için yeni Sure Color T serileri ile yapı sektörüne uygun çözümler sunuluyor. En küçük çalışma alanına bile sığacak kadar ince ve kompakt bir tasarımda, Epson’dan beklenen tüm kalite ve performansı verebiliyor. Üstelik şimdi harita ve CAD çizimlerinde dolum tanklı (çipsiz) ekonomik mürekkepli modeliyle oyunu yeniden dizayn ediyor. Düşük toplam sahip olma maliyeti, geniş formatlı yazdırma işleri için dış kaynak kullanımından kurum içi olanaklara geçen işletme sahipleri için ideal. Yüksek hızlı geniş formatlı mürekkep püskürtmeli yazdırma (A1 sayfa için 22 saniyeden başlayan hızlar) ve kaliteden ödün vermeyen orijinal mürekkepler sayesinde Epson çözümleriyle yapı sektörü de büyüyor.

Tekstilde hızı ikiye katladı

Tekstilde ve promosyonda A4 ebadından, 24 inç, 44 inç, 64 inç ve 76 inç’e kadar Epson F serisi geniş ürün yelpazesine sahip. Bu alanda standart renklerin arasına SC-F501 (24 inç) ve SC-F9400H (64 inç ) modelleri ile floresan renkleri de dahil edilerek tekstil sektörünü önemli bir noktaya getirecek adımlar atılmış oldu. Yine bu yıl Epson, 76 inç geniş format tekstil makinesi ile devrim yaratacak 4 ardışık kafalı F10000 modelinin lansmanını gerçekleştirdi. Özellikle tişört baskısında yüksek hızın öneminin farkında olan Epson, F3000 modeli ile tişört baskı hızını iki katın üzerine taşıdı.

Epson, prova ve güzel sanatlar baskısında ise 12 renkli mürekkep seti ile renk aralığını genişletip baskı hızını iki katına çıkaran SC-P7500 ve SC-P9500 modellerini sunuyor. Böylece sanatın gelişmesine de katkı sağlıyor.