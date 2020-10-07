Reçine mürekkepli geniş format yazıcı

Epson, reçine mürekkebiyle kullanılabilen ilk geniş format yazıcı serisi SC-R5010’u tanıttı. Yeni seri kokusuz, su bazlı bir reçine mürekkebi kullandığı için okullar, hastaneler, oteller ve iç mekan tesislerinde kullanıma uygun bir seçenek sunuyor. Hızlı kurutma süreciyle uygulayıcılara aynı gün teslimat imkanı sağlıyor.

SC-R5010, baskı hizmeti sağlayıcılarına ve yaratıcı tasarım ajanslarına, çevre dostu, çok çeşitli tabela ve yüksek değerli uygulamalar üretme yeteneği sağlayacak.

Yeni R Serisi, Epson’un görüntüleme, renk yönetimi ve medya kontrolündeki yıllar süren yeniliklerinden yararlanarak ideal bir çözüm sunuyor. Yeni 64 inçlik yazıcı, PrecisionCore Micro TFP baskı kafası sayesinde olağanüstü baskı performansı ve renk kontrolü sağlıyor. Dört sıcaklık sensörüyle izlenen hassas sıcaklık kontrolü, rengin kenardan kenara ve yukarıdan aşağıya tutarlı olmasına imkan veriyor. Üç bağımsız ısıtma istasyonu (ön ısıtma / baskı levhası ısıtması / sertleştirme sonrası ısıtma) renk bütünlüğünü ve medyanın ustalıkla kullanılmasını sağlıyor.

Etkili kurutma ve sertleştirme süreci, laminasyon ve aynı gün teslimatı mümkün kılıyor. Böylece kullanıcılar iş bitirme sürelerini kısaltabiliyor. Uzun ömürlü PrecisionCore Micro TFP baskı kafası, birinci baskıdan sonuncu baskıya kadar doğru ve tekrarlanabilir renkler elde edilmesi anlamına geliyor. Piezo baskı kafaları termal bozulmalara maruz kalmadığından, damlacık yerleşimi ve nokta boyutları baskı kafasının ömrü boyunca sabit kalıyor. Baskı kafasının değiştirilmesi gerektiğinde, bu işlem operatör tarafından gerçekleştirilebiliyor, böylece cihazın çalışma süresi ve verimliliği artıyor.

Sınıfının lideri Gelişmiş Otomatik Medya Gergi Kontrolü (Ad-ATC), cam vitrinler ve duvar kaplamaları gibi döşeme işleri için gereken son derece hassas boyutsal kalıcılığı sunuyor. Bu tutarlı tekrarlanabilirlik, malzeme israfından ve kurulum süresinden tasarruf sağlarken müşteri için sorunsuz sonuçlar ortaya çıkıyor.

Kokusuz reçine mürekkebi

Yeni 6 renkli UltraChrome RS mürekkep seti kokusuz, su bazlı bir reçine mürekkebidir ve okullar, hastaneler, oteller ve iç mekan tesisleri gibi herhangi bir ortamda kullanıma uygundur. Toplu mürekkep çözümü, orta hacimli baskı çıktıları için 1,5 litrelik mürekkep torbası seçeneğine ve yüksek baskı hacimleri için SC-R5010L’de bulunan, çalışırken değiştirilebilir ikili mürekkep seti seçeneğine sahip.