Moza Gimbal ve Aksesuarları Nar Teknoloji’de…

Nar Teknoloji A.Ş., video endüstrisi için etkili sabitleme çözümleri sunan yenilikçi görüntüleme çözümleri markası Moza’nın gimbal ve gimbal aksesuarlarının Türkiye dağıtıcısı olduğunu duyurdu.

Moza markasının üreticisi Gudsen Technology, ileri teknolojili kamera sabitleyicileri ve aksesuarları oluşturma konusunda uzmanlaşmış, video endüstrisi için etkili sabitleme çözümleri sunan yenilikçi bir görüntüleme çözümleri sağlayıcısıdır. Yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlere sahip firma, “Video için Yaratılmıştır” vizyonuyla video çekimlerini daha kaliteli, uygun fiyatlı ve güvenilir hale getirmek için son teknolojilere yatırım yapmaktadır. Profesyonel video yapma ekipmanlarının geliştirilmesinde ve üretiminde başarılı olarak, gimbal sabitleyici, kablosuz lens kontrol sistemleri ve HD kablosuz video vericisi / alıcısını başarıyla pazara sunmaktadır.

Türkiye pazarında satışa sunulan ürünler arasında, Moza’nın tüketici ve profesyonel gimbal modelleri ile aksesuarları yer almaktadır. Cep telefonu modellerinden profesyonel kamera sistemlerine kadar farklı cihazlar için modeller mevcuttur.

Moza Öne Çıkan Modeller:

Mini MX: Moza ailesinin en yeni üyesi, cep telefonu ile video çekimi için idealdir. Son derece pürüzsüz, profesyonel olarak stabilize edilmiş sinema görüntüleri sunar. Kurulumu oldukça hızlı ve kolay Mini MX’e Bluetooth ile bağlanıp film çekme modunu seçerek saniyeler içerisinde bağlanabilirsiniz. 280 grama kadar taşıyabilme kapasitesi ile geniş ekranlı cep telefonları ile bile video çekimi yapmak çok kolay. Akıllı mimik kontrolü ile uzaktan çekimin keyfini yaşayın. MOZA Mini MX’in spiral katlanır tasarımı, gimbalin avucunuzun içine, küçük bir çantaya veya arka cebe sığmasını sağlar.

AirCross 2: Profesyoneller için tasarlanan AirCross 2, hafif ama oldukça güçlü yapısıyla tek elle kolayca sinematik çekimler yapılabilmesine olanak sağlar. Geniş bir DSLR kamera ve lens model yelpazesiyle uyumlu AirCrosss 2, otomatik rotasyon, hız ayarı ve açı kontrolü sağlar. Gelişmiş çekim modlarıyla desteklenen Air Cross 2, siyah ve beyaz renk seçeneğine sahiptir.

Mirfak Vlogging Kit: Moza’nın bu yeni modeli, her zaman her yerde kolayca video çekimi yapabilmek için tasarlanmıştır. Canlı yayın, ev video’ları, seyahat özçekimleri, iç ve dış mekan çekimler için ışık, telefon tutucusu, mikrofon ve uzatma çubuğuna sahip video blog kitidir. Kompakt ve hafif bir tasarıma sahip video kiti, kullanıcılara sahne, ortam ve ışık sınırlamaları olmayan içerik üreticiler için idealdir.

Detaylı bilgi için www.nartas.com.tr ziyaret edebilirsiniz.