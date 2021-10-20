Manfrotto Yeni EzyFrame Arka Planlar

Dünyanın önde gelen fotoğraf, video ve sinema prodüksiyon ekipmanı üreticisi Manfrotto, EzyFrame Arka Plan Sistemi için altı yeni Vintage tarzı ürünlerin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Bu altı yeni arka plan yüzeyi, katlanabilir arka plan koleksiyonunda zaten son derece popüler olduğunu kanıtladı ve dünyadaki görüntü yapımcıları tarafından, seçilen nesneyi gerçekten taşınabilir bir çözümde incelikle tamamlayan modaya uygun, elle boyanmış eski bir görünüm elde etmek için tercih ediliyor.

Bu dokular, bu popüler arka plan stili seçiminden ilham alıyor ve moda, güzellik ve portre endüstrisindeki klasik ve güncel trendlerden etkileniyor. Mevcut seriyi tamamlayan karakteristik bir klasik tasarım ve his ile altı taze renge sahiptir.