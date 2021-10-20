TECNO PHANTOM X

TECNO, yeni amiral gemisi akıllı telefonu PHANTOM X’i Türkiye’de piyasaya sürdü. Kullanıcılarına sunduğu güçlü özelliklerle dikkat çeken PHANTOM X, zarif 3D çerçevesiz ekran tasarımına ve ipeksi cam arka kapağına sahip. 50 MP Ultra-Gece kamerası ve 1/1,3 inç büyük sensörü, 105° Ultra Geniş açılı 48 MP Ultra Net Selfie kamerası, AI destekli Süper Gece Modu ve 50 mm Altın Portre kombinasyonu, cihazın kamera performansını yüksek bir seviyeye taşıyor. 4700mAh pil, 256GB+8GB geniş bellek ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemiyle güçlendirilen PHANTOM X, hayatınızın ve işinizin her anını desteklemek ve güçlendirmek için tasarlandı.

Tasarım, teknoloji ve kullanıcı deneyiminde kullanıcılara eksiksiz, cesur ve olağanüstü yenilikler getirmeyi taahhüt eden PHANTOM X, tüketicilerin yaşamlarındaki tüm özel anları en iyi şekilde hissetmelerini sağlamaya odaklanıyor.

Tasarımın Ekstra Güzelliği

PHANTOM X, elde rahat bir tutuş sağlamak için 36,5 derecelik yay tasarımına sahip benzersiz bir 3D çerçevesiz ekranla donatıldı. Birinci sınıf 6,7 inç ekran, videolar ve oyunlar için keyifli bir deneyimi destekliyor. 70 dereceye kadar geniş bükülme açısına sahip 3D çerçevesiz ekran, metin ve görüntülerin cihazın kenarlarından sonsuzluğa doğru kusursuz bir şekilde karışmasını sağlıyor. AMOLED ekran, çevrenizdeki dünyanın akıcı bir görüntüsünü yansıtmaya yardımcı oluyor.

PHANTOM X, endüstrinin ilk kavisli cam yüzey oymalı dokusunu sunuyor. Yenilikçi ipek cam, bir dizi karmaşık test ve üretim prosedürüne dayanıyor ve ipeğin inceliğini camın zarif dokunuşu ve ışıltısıyla birleştiriyor. Olağanüstü dokuya sahip tasarım, saf ve zarif işçiliğe dayalı sanatsal dikey rafine çizgilerle bezeniyor.

PHANTOM X Van Gogh’un Yıldızlı Gece Mavisi rengiyle klasik bir renk yaklaşımıyla sunuluyor. Van Gogh’un Yıldızlı Gecesi, gizemli bir şekilde bulutlu gökyüzünü yıldız görüntüsüyle birleştiriyor. Cesur kaşifler ve yenilikçiler için iyi bir renk seçeneği olarak ortaya çıkıyor.

Kamera Performansı

PHANTOM X’in güçlü kamera sistemi üç arka ve iki ön kameradan oluşuyor. PHANTOM X, 1/1,3 inç büyük sensörlü, 50 MP Ultra Gece Kamerasıyla net, profesyonel fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. 1/1,3 inç sensöre sahip 50 MP Ultra Gece kamerası, 1/1,5 inç sensörlü 108 MP kameraya sahip telefonlara kıyasla dış ortamda %33 daha fazla ışık alabiliyor. Daha geniş bir ISO aralığı, daha az parazit ve daha iyi pozlamayla kullanıcılar, karmaşık aydınlatma koşullarında bile görüntü kalitesinden ödün vermeden 4’ü 1 arada modda 2,4 μm piksel boyutuyla beklenmedik güzellikleri yakalama keyfini yaşıyor.

PHANTOM X’in 48 MP Ultra Net Selfie kamerasıyla daha net cilt dokuları, daha keskin yüz hatları ve daha parlak gülümsemeler gibi her ayrıntıyı yakalayabilen selfie fotoğrafları çekebilirsiniz. AI destekli 105° Ultra Geniş açı, hem bireysel hem de grup selfieleri için idealdir. TECNO’nun geliştirdiği AI yüz önerisi değiştirme algoritması birden fazla yüz algıladığında, çoklu özçekimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcılara otomatik olarak ultra geniş çekim moduna geçmelerini öneriyor.

PHANTOM X, profesyonel portre lensleriyle kıyaslanabilecek ölçüde kısa odak uzaklığına sahip ayrıntılı portreler çekmek için 50 mm Altın Portre makro lensiyle donatıldı. Kullanıcılar fotoğraf arka planını değiştirmeden yedi farklı portre aydınlatma efekti arasından seçim yapabiliyor. Çok bölgeli estetik ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda farklı ten rengi tiplerini barındırmak için seçilebilecek üç profesyonel portre renk şeması mevcut.

PHANTOM X’in Süper Gece Modu ile gece fotoğrafçılığı zor olmaktan çıkıyor. 0,1 lüksten daha karanlık ortamlarda bile PHANTOM X, AI segmentasyonu ve gece koruması kullanarak algoritma özellikli kamerayla çıplak gözle görüldüğünden daha canlı ayrıntıları ekrana taşıyabiliyor. Bu sırada resmin saflığını, odaklama hızını ve geceye özgü renk temsilini optimize ediyor. PHANTOM X, Super Night View 3.0 ile muhteşem gece şehir manzaralarını yakalamanızı kolaylaştırıyor. Süper Gece Portresi yardımıyla muhteşem gece manzarasında zarif portreler çekmenizi sağlıyor.

Ekstra Güç

PHANTOM X geniş depolama kapasitesi, güçlü pili, verimli kullanıcı arayüzü ve işletim sistemi tasarımıyla kullanıcıların mobil hayatını keyfe dönüştürüyor. 8G+256 GB depolama alanıyla kullanıcılar neredeyse sonsuz sayıda fotoğraf ve video çekebilir. Ayrıca, güçlü 4700mAh pile gün boyunca güvenebilirsiniz. Pil tam olarak şarj edildiğinde 30 gün beklemeyi, 16 saat video akışını ve 9 saatlik görüntülü görüşmeyi destekliyor. 33W flaş şarjla 30 dakikalık şarj işlemiyle pili %70, 60 dakikalık şarjla %100 doldurabilirsiniz. PHANTOM X, kullanıcı arayüzü tasarımı, akıllı çalışma ve sistem performansında kapsamlı bir şekilde yükseltilerek kullanımda yüksek verimlilik ve akıcılık sağlıyor.