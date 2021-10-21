İnceleme: MSI MAG CH130 Serisi Gamer / Creator Koltuğu

Yazı ve Fotoğraflar: Volkan Yetilmezer

Başlığı oyuncu koltuğu olarak atmamamın sebebi, bu tip koltukları sadece oyuncuların değil, bilgisayar başında saatlerini geçirip rahatını düşünen herkesin kullanması. Ben hiç oyun oynamıyorum, ama en az 10-14 saatimi bilgisayar başında geçiyorum. Ve bu koltuk sayesinde de bel ve boyun ağrısı yaşamadan çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca kediler için de özel olarak düşünülmüş bir modeli de var. O zaman MSI CH130 serisi koltukların detayı ile devam edelim.

Öncelikle bu serinin üç farklı modeli olduğunu söyleyebilirim. Üç model aynı görünse de kullanılan kumaş oldukça farklı. Bu yüzden fiyatları da farklı. Benim incelediğim Repeltek Fabric olan. Kumaşı en fonksiyonlu olan da bu. Yazının başında kediler için özel tasarlandığını yazdım. Şöyle ki, çizemeyecekleri ve tırmalama tahtası olarak kullanmayacakları kadife benzeri bir kumaştan imal etmişler. Eski kullandığım koltuk deri olduğundan ve üzerinde gözenekler olduğundan, ara ara kedimin koltuğa dadandığını da görüyordum. Bununla beraber su geçirmez olduğundan, olur da kokulu bir içecek dökerseniz, iç sünger kısmına sıvı geçmeyecek ve ömür boyu koku ile de uğraşmayacaksınız.

Kadifeye benzer olduğunu söylemiştim, özellikle kumaşın yönüne göre sürekli renk değiştirdiğini de ekleyeyim. Koltuk, aşırı kirlenmeden dolayı bazı kısımları kararmış gibi görünse de aslında kumaşın taranma yönünden kaynaklandığını söylemek gerek.

Genel tasarımı itibari ile oldukça sade. Yarış koltuklarını örnek alarak tasarlamışlar. Ayrıca çizilmeye karşı da etkili. Bel ve boyun yastıkları da paket içerisinde size sunulan aksesuarlar. 150 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Koltuk üzerinde 3 tane MSI logosu görmek mümkün. Bunlardan biri bel yastığında, diğeri ön kısımda baş hizasında, üçüncüsü ise arka kısımda baş hizasında. Arka sol kısımda ayrıca MAG logosunu görebilirsiniz. Kumaş kısmı sanki çıkarılacakmış gibi fermuarlı yapılmış ama muhtemelen birinin çıkaramayacağı şekilde yapılmış bir fermuar bu. Sevdiğim tasarım detaylarından biri de sağ ve sol bağlantı kısımlarının üzerine gelen plastik kapak. Böylece temiz bir dizayn elde edilmiş. Baş kısımda sağda ve solda hem tasarım ögesi olarak hem de aksesuar alanları olarak iki yuva yer alıyor. Laf olsun diye bir yuva yapmak yerine oldukça dikkat çekici bir tasarım yapılmış.

Şuan kullandığım sözde oyuncu koltuğunun hem ayakları hem de vida yerleri sürekli gıcırdıyor ve bu beni, özellikle çekim yaparken çok rahatsız ediyor. Tekerler sıkışıyor, hareket zorluğu çekiyorum vs vs. kaliteli oyuncu koltuklarında ise bu tip sorunları yaşamıyorsunuz. Özellikle tekerler, kaymak gibi hareket ediyor.

Eğer ki benim gibi bel fıtığına sahipseniz, bel desteğinin önemini daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle uzun oturuşlarda destek yoksa 1 saatin sonunda ağrılarınız başlıyor. Bel desteğini arka kısımdan geçirip yerine yerleştirdikten sonra kullanıma başlayabiliyorsunuz. Kayışlar olmasa ve seyyar olsa daha mı güzel olurmuş bilemedim. Ama bildiğim bir şey varsa, o bel desteği insana o kadar iyi geliyor ki. Fizik tedaviciler genelde yarım saat çalışma 10 dakika mola yapın derler ama hiçbirimiz bunu yapmıyoruz. Uzun oturuşları rahat hale getirmekse işte bu tip aksesuarlara düşüyor.

Kafa yastığı biraz daha konfor ağırlıklı bir ürün. Yani kolay kolay başımızı geriye yaslayarak çalışmıyoruz sonuçta. Daha çok dinlenme sırasında baş yaslanıyor. Baş yastığı üst kısma, sanki kolye takıyormuş gibi klipsle takılıyor. Ama bir şey diyeyim, ensenize yastığı yerleştirdiğiniz an insan artık çalışmak istemiyor, orada öylece dinlenmek istiyor.

Ergonomi kısmına gelecek olursak, sağ tarafta 4 yönlü bir kulp var. İçe ve dışa çekerek yay mekanizmasını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer ki sallanan sandalye gibi kullanmak veya geriye yaslandığınızda hafifçe bir yaylanma yapmak istiyorsanız bunu açabilirsiniz. Ben yaylanma işini pek sevmiyorum. Bu yüzden ya kilitli olarak kullanıyorum ya da koltuğun alt kısmında yer alan büyük ayar vidasını sonuna kadar sıkarak hiçbir koşulda yaylanmamasını sağlıyorum.

Kol kısımlarını yanda bulunan kilitleme sistemi sayesinde 7 santim yukarı veya aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Böylece vücudunuza göre kollukları rahatlıkla ayarlamak mümkün oluyor. Kilit kısmı son derece sağlam. Tepinseniz de kilidinden kurtulmadan her yükseklikte kullanılabiliyor. Kolluklar ileri geri de hareket edebiliyor. Sağdaki kolun diğer işlevi ise tahmin ettiğiniz gibi yükseklik ayarı. 8 santim yukarı ve aşağı hareketi mümkün kılıyor. Küçüklüğümden beri bu tip koltuklarla yukarı aşağı oynamayı çok sevmişimdir.

Son ayar kısmı ise el freni gibi kendinize çektiğiniz kol kısmı. Bu kol, sırt öne veya arkaya ayarını yapmanızı sağlıyor. Ama eğer isterseniz MSI MAG CH130’u keyifli bir yatağa çevirip mışıl mışıl da uyuyabilirsiniz. Tek eksik, baba koltuklarındaki gibi alttan çıkan ayak desteği…

İsmi oyuncu koltuğu olsa da aslında her sektörden insanın rahat etmek için kullanması gereken koltuk tipleri… Uzun saatler çalışıyorsanız, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Özellikle kedi köpek sahibiyseniz ve koltuğun başına bir iş gelsin istemiyorsanız, MSI MAG CH130 Repeltek Fabric koltuk tam size göre olacaktır. MSI’ın bu yeni koltuğunu e-ticaret sitelerinden indirimli olarak da satın alabilirsiniz. Bu arada ürünün inceleme videosuna Volkan Yetilmezer Youtube kanalımdan erişebilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere…