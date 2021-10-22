PhotoMaraton 6 Kasım’da Düzenleniyor

İstanbul, sokak fotoğrafçılığının en popüler organizasyonları arasında gösterilen PhotoMaraton’a bu yıl 4. kez ev sahipliği yapıyor.

İstanbul, dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve sokak fotoğrafçılığının en popüler organizasyonları arasında gösterilen PhotoMaraton’a bu yıl 4. kez ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Canon’un ana sponsorluğunda hayata geçirilen bu fotoğraf şenliğinin Türkiye ayağını Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) düzenliyor. Bu kapsamda İBB, Canon ve FOTON yetkilileri bir araya gelerek amatör ya da profesyonel fark etmeksizin tüm fotoğraf-severleri 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Sirkeci Garı PhotoMaraton etkinliğine davet ettikleri bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Canon Eurasia Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Şenyurt, PhotoMaraton Türkiye Temsilcisi Tanin Helvacı, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Aral ve PhotoMaraton Jüri Başkanı İbrahim Zaman söz aldı.

6 Kasım’da tüm gün sürecek bir sokak fotoğraf şenliği

PhotoMaraton kapsamında düzenlenen yarışma da herkese açık olacak, yarışmanın kazananlarına Canon markalı ödüller verilirken aynı zamanda yarışmayı kazanan eserler, gezici sergilerde İstanbul’un çeşitli noktalarında yıl boyunca İstanbullularla buluşacak.

Fotoğraf meraklıları, 6 Kasım’da düzenlenecek ve tüm gün sürmesi beklenen bu etkinlikte sabahtan başlayarak Sirkeci – Beyazıt – Tünel, Beyoğlu (Taksim) rotasında 9 tema çerçevesinde 9 fotoğraf çekecek ve bu fotoğraflarla yarışmaya katılacak.

COVID-19 önlemleri kapsamında maske takarak ve aşı olanların katılabileceği etkinlik İstanbul’un meşhur tarihi Sirkeci Tren Garı’nda sabah saat 09:00’da başlayacak. Öğlen 12.00’da Sirkeci Garı, daha sonra 15.00’da Beyazıt Meydanı’nda ve 18.00’de Galata Kulesi‘nde belirlenecek 1 Analog kategori, 1 Cep kategori, 1 Video ve 3 Dijital (Genel) kategoride belirlenen temalar doğrultusunda çektikleri fotoğrafları, aynı gün en geç 21.30’da Taksim’de buluşma noktasında FOTON yetkililerine teslim edecekler.

Toplamda 16 tema fotoğraflanacak ve 16 kişi ödüllerin sahibi olacak. Dijital, analog, cep telefonu ve video kategorilerinin yer aldığı PhotoMaraton’a yaş ya da profesyonellik sınırlaması olmadan kayıt yaptırmak ve daha fazla bilgi almak için Photomaraton.com adresini ziyaret edebilirsiniz.