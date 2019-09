ASUS, “I Am ProArtist” Yarışması

Tüm dünyada başlayan kampanya, içerik üreticilerini ProArt serisi monitörler, güçlü mini PC’ler ve dizüstü bilgisayarlar kazanmak için dijital görüntüler veya film klipleri oluşturmaya davet ediyor.

ASUS, ASUS ProArt ürünlerini kazanma şansı elde etmek isteyen içerik yaratıcılarını, en iyi orijinal 2D veya 3D dijital sanat eserlerini veya film kliplerini paylaşmaya davet ettiği dünya çapındaki “I am ProArtist” yarışmasını duyurdu. Sunulan ödüller arasında ProArt Display PA32UC, PA27AC, PA24AC, ProArt Station PA90, ProArt StudioBook Pro 17 ve Mini PC PB60G bulunuyor.

30 Eylül 2019’a kadar tüm dünyada sürecek olan “I am ProArtist” kampanyasının detaylarına bu linkten ulaşılabiliyor: https://www.asus-campaign.com/iamproartist/

İçerik yaratıcıları, çalışma biçimlerine uygun ve yaratıcı vizyonlarını gerçekleştirme gücü veren güvenilir, profesyonel bir platforma ihtiyaç duyarlar. Profesyonellerden ilham alan ProArt platformu, engelleri kaldırmak, yaratıcı süreçleri desteklemek ve hayata en iyi fikirleri getirmek için tasarlanıyor. ASUS, ProArt markasının bu özellikleriyle birlikte herkesin bir ProArtist olabileceğine inanıyor ve ProArt’ın güçlendirdiği yaratıcılığın temelini kutlamak için, tüm yeteneklerin içerik yaratıcılarının orijinal bir sanat eseri üretmesini ve hikayesini paylaşmasını istiyor.

“I Am ProArtist” yarışmasına katılma şartları:

18 yaş ve üstü tüm yetişkinler “I Am ProArtist” yarışmasına katılmaya hak kazanır. Her katılımcı, üç etkinlik kategorisinin (Gerçek Renk, Piksel Mükemmelliği ve Mighty Mini) her birine katılma hakkı elde eder. Her faaliyet kategorisinin temel tasarım gereksinimleri şunlardır:

* Gerçek Renk (2D grafik tasarım): JPEG veya PNG formatında bir resim ya da grafik tasarım gönderin, boyut: 2560×1440, 5MB’ı geçmeyecek şekilde.

* Piksel Mükemmelliği (Film prodüksiyon): MP4 formatında bir film klibi gönderin (maksimum 20 saniye), 50MB’ı geçmeyecek şekilde.

* Mighty Mini (3D tasarım): JPEG veya PNG formatında 3D tasarım çalışmanızı gönderin, boyut: 2560 x 1440 5MB’ı geçmeyecek şekilde.

Katılımcılar ayrıca her gönderiyle birlikte bir hikaye paylaşmalıdır. Bu hikaye, orijinal yaratılışın arkasındaki arka planı veya tasarım ilhamını özetlemelidir.

“I Am ProArtist” yarışmasını nasıl kazanırım?

Her etkinlik kategorisi için bir kazanan, halktan “beğeniler” şeklindeki oylara ve ASUS tarafından yaratılan bir yaratıcılık değerlendirmesine göre seçilecek ve her biri %50 ağırlık taşıyacak. Halka açık oylar önemlidir, bu nedenle katılımcılar #IamProArtist etiketini kullanarak girişlerini sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilebilir.

“I Am ProArtist” kazananları, ödüller ve çekilişler:

30 Eylül 2019’daki yarışmanın sona ermesinin ardından, halka açık oylar toplanacak ve ASUS daha sonra yaratıcılıkla ilgili bütün girdileri dikkate alacak.

Gerçek Renk (2D grafik tasarım): ASUS ProArt Display PA27AC

Piksel Mükemmelliği (Film prodüksiyon): ASUS ProArt Display PA32UC

Mighty Mini (3D tasarım): ASUS ProArt Station PA90

ASUS, bu ödüllere ek olarak, ana ProArtist yarışmasına katılmaya uygun olmayanlar için şanslı bir çekilişle üç ek ödül de dağıtacak. Kazananlar, #IamProArtist kampanya etiketini sosyal medyada paylaşanlar arasından seçilecek. Bu şanslı çekilişle birlikte ödül olarak ProArt StudioBook Pro17, ProArt PA24AC monitör ve Mini PC PB60G verilecek.