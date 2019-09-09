İnceleme: Tokina opera 50mm f/1.4 FF 

Tokina “opera” serisi ile yüksek çözünürlüklü DSLR fotoğraf makineleri için yeni objektifler sunuyor. Biz de yeni seri içerisinde yer alan full frame opera 50mm f/1.4 objektifi inceledik.

Opera lens serisi…

Canon ve Nikon DLSR fotoğraf makineleri için tasarlanan opera 50mm f/1.4 FF objektif, premium lens serisinin ilk ürünlerinden biri. Modern toplumda “opera” kelimesi genellikle drama, müzik ve dansı birleştiren sahne sanat çalışmaları için kullanılır. İtalyancada eser veya sanat eseri anlamına gelir. Bir sanat türü olarak opera ismi bir müzik eseri “opera musicale”den gelir. Latince “opus” kelimesi, günümüzde halen büyük edebi, artistik veya entelektüel çalışma anlamında kullanılmaktadır (örneğin “magnum opus”, “opera magna”). Tokina’nın yeni premium full frame DSLR lens serisine opera ismini verilmesinin ardında ise fotoğrafçılara gerçek sanat eserleri yaratma konusunda yardımcı olma fikri yatıyor.

Opera 50mm f/1.4 FF hakkında…

Opera 50mm f/1.4 FF, günümüzün DSLR teknolojisinin taleplerini karşılayacak şekilde, optik mühendislik ve elektronik tasarım alanında en son yenilikleri içeriyor. Hızlı ve sessiz çalışma için halka şeklinde ultrasonik motorlar, Tokina’nın yeni ELR lens kaplama teknolojisi ve hava geçirmezlik teknolojisi gibi gelişmiş özelliklerle Tokina’nın yeni 50mm f/1.4 FF opera lensi birçok fotoğraf severin dikkatini çekecektir.

Keskin bir objektif

Kromatik sapmaları etkili bir şekilde bastırmak ve tüm açıklıklarda keskin uçtan uca görüntüler sağlamak için, opera 50mm f/1.4 FF optik yapı, SD (Süper Düşük Dağılım) camından ve bir asferik cam elemandan kalıplanmış 3 lens elemanı içerir. Objektif, doğal olarak güzel bokeh için 9 uçlu, yuvarlak şekilli bir diyaframa sahip. Tokina ayrıca daha doğru ve hassas diyafram kontrolü için Nikon montajına özgü bir elektrikli diyafram da içerir. Tüm diyaframlarda ve netleme noktalarında yüksek optik performansla birlikte oldukça hızlı olan objektif, çeşitli fotoğraf türleri ve sahneleri için uygun hale geliyor.

Yeni geliştirilen Tokina ELR (Son Derece Düşük Yansıma) Kaplama, merceğin içerisine giren görünür ışık spektrumunu kontrol edecek şekilde tasarlanmış. Bu kaplama, geleneksel Tokina lens kaplamalarıyla karşılaştırıldığında yansıma oranını büyük ölçüde azaltıyor. Özellikle güçlü ışık kaynakları görüntü içinde olduğunda ve zorlu aydınlatma koşullarında çekim yaparken belirgin şekilde gölgelenme ve parlamayı azaltarak fotoğrafların kalitesini artırıyor.

Dayanıklı tasarım

opera 50mm f/1.4 FF mercek konstrüksiyonunda toza ve su nüfuzuna en açık 8 bölgeyi hedef alan, toz geçirmezlik ve hava sızdırmazlığında gerekli önlemleri almış. Kısaca toz ve hava koşullarına dayanıklı bir DSLR fotoğraf makinesiyle birleştiğinde, lens, olumsuz hava koşullarında bile sorunsuz kullanılabilir hale gelmiş.

Sessiz ve hassas AF

Hızlı ve doğru AF sağlamak için, opera 50mm f/1.4 FF, sessiz çalışabilen yüksek hızlı, halka şeklinde bir ultrasonik motor içerir. Bu, fotoğrafçılara ve film yapımcılarına farklı ortamlarda yapacakları çekimler için değerli bir katkı sağlar.

Filtreye ulaşım sağlayan parasoley

Opera 50mm f/1.4 FF kutu içeriğine dahil olan BH-726 parasoley ilginç bir şekilde özel bir filtre penceresine sahip. Bu şekilde objektife parasoley takılıyken de polarize filtre gibi döndürme ihtiyacı olan tüm filtreler kolayca kontrol edilebiliyor.

Objektif küçük değil, bunu belirtmekte fayda var. Boyutları 80×107,5mm, ağırlığı ise 950 gram. Minimum diyafram değeri f/16 ve filtre çapı da 72mm.