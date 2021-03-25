İnceleme: Intenso XS20000 Powerbank

Günlük hayatımız içerisinde kaç tane cihazı şarj ettiğimizi hiç düşündünüz mü? Bir saymaya başlayın, siz de şaşıracaksınız! Tabi bu cihazlar içerisinde elimizden düşürmediğimiz bir tanesi var ki onun şarjının bitmesine kimsenin tahammülü olmadığı ortada… Akıllı cep telefonlarımız özellikle bu salgın döneminde neredeyse her işimizi yaptığımız en büyük yardımcılarımızdan biri haline geldi. Yazışmalar, görüntülü toplantılar, mesajlar, okumalar ve tabi biraz oyun, eğlence de işin içine girince akıllı telefonların şarjlarının gün ortasına bitmesi gayet normal. Özellikle akıllı telefonların daha büyük ekranları, yeni oyunlar, 4K video gibi özellikler pilinizi sömürmeye yetiyor diyebiliriz. Durum böyle olunca da mobil hayatımızı sürdürmek için en büyük yardımcımız powerbank’ler oluyor. Dışarı çıktığında çantasında bir powerbank taşımayan az insan tanıyorum. Buraya kadar biraz akıllı cep telefonlarından bahsettik.

Kompakt ve güçlü tasarım

Peki, bir powerbank ile sadece cep telefonunuzu mu şarj edebilirsiniz? Ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan, ancak bir süre sonra adını daha sık duyacağınıza emin olduğum Intenso markasının XS20000 Powerbank modelini sizler için inceledik. Adından da anlaşılacağı gibi bu model 20.000 mAh (3.7V/lityum polimer) güce sahip. Bir hayli güçlü bir model olan bu powerbank, iki cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Yüksek gücüne göre bir hayli kompakt tasarıma sahip olan bu modelin siyah ve beyaz renkleri bulunuyor. Üzerinde güç durumunu gösteren 4 adet mavi küçük led yer alıyor. Bu ledler size cihazın güç durumunu kolayca gösteriyor. microUSB üzerinden ve ihtiyaç olduğunda Type-C bağlantısı ile şarj edilebiliyor. USB-A ve USB-C çıkışlarından da cihazlarınız şarj edilebiliyor (microUSB giriş max. 5V/2.1A; Type-C Giriş/Çıkış max. 5V/2.4A). Yaptığımız incelemede en yeni akıllı telefonları hem USB-A hem de USB-C üzerinden şarj ettik. Ayrıca tablet, kompakt ve aynasız fotoğraf makinelerimizi de yine aynı şekilde güvenle şarj edebildik.

Unutmadan optimum performans elde etmek için bu tür powerbank cihazlarını düzenli olarak kullanmaya gayret edin. Eğer düzenli olarak kullanmıyorsanız en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

https://www.intenso.de/en/products/powerbanks/powerbank-XS