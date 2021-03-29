Tek bilgisayarla 10 farklı bağlantı

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, Türkiye’de ürün gamını genişleterek büyümeye devam ediyor. Hayatı kolaylaştıran teknolojik aygıtları; yenilikçi ve dayanıklı tasarımlarla tüketiciyle sunan Mcdodo’nun ‘10’u bir arada çoklayıcı adaptörleri’, tek bilgisayarda aynı pek çok iş yapma imkanı sunuyor. MacBook’larda tek girişle HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor.

Çoklayıcı hub’larıyla oldukça iddialı olan Mcdodo, 5’li 6’lı 8’li 10’lu girişlere sahip olan farklı seçenekleriyle, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Bilgisayarların ve akıllı telefonların artık bizim için bir aletten çok hayatımızın bir parçası olduğu günümüzde, aynı anda birden fazla iş yapmak istemek de çağın gerekliliği haline geldi. Çok girişli hub’larıyla buna imkan veren Mcdodo’nun özellikle 10’lu hub çoklayıcısı; HDMI, PD, USB4, SD/TF, LAN ve VGA girişleriyle kullandığınız bilgisayarı dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir teknoloji üssüne çeviriyor. Bu çok fonksiyonlu genişletme adaptörü, özellikle MacBook’lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor.