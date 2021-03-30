Fotoğrafın ömründe orijinal mürekkep neden önemli?

Hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar için basılan fotoğrafın kalitesi kadar ömrü de önemli.

12 saniyede 100 yıl ömürlü baskı!

Advertorial

Hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar için basılan fotoğrafın kalitesi kadar ömrü de önemli. Epson’un fotoğraf baskısına özel geliştirilen mürekkepleriyle 100 yıla kadar ömre sahip fotoğraflar basmak mümkün. Üstelik Epson bunu 12 saniyede baskı yapabilen yazıcılarıyla sunuyor. Hız ve dayanıklılığın bir araya geldiği teknolojiyle, artık daha fazla fotoğraf hafıza kartlarından albümlere gelecek…

Görsel mesajlar çoğu zaman kelimelerle anlatılamayan anları günlük hayatımıza birer hatıra olarak bırakır. İnsanlar her geçen gün görsel iletişime daha fazla önem verirken görsel anılar denince akla gelen ilk konu olan fotoğraflardan beklentiler de artıyor. Bugün sosyal mecralarda ve dijital ortamlarda günlük yaşantımızı anlatmaya çalışırken çok daha fazla fotoğraf kullanıyoruz. Çünkü fotoğraf, hatırlanacak gerçekliğin kanıtlanmış arşividir. Özel bir anlatım dili olan fotoğrafçılıkta dilbilgisi kuralları, noktalama işaretleri yerine kadraj, kompozisyon ve renklerin doğru kullanımı devreye girer. Son aşamadaysa anıları doğru şekilde basmak ve uzun yıllar fiziksel olarak saklamak paha biçilemez.

Fotoğraf dünyasında renkleri ideal şekilde sunan ve uzun yıllar aynı kaliteyi koruyabilen baskılar, fotoğraf çekiminde kullanılan ekipman kadar önem taşıyor. Hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar istediği anı ölümsüzleştirdikten sonra en gerçekçi haliyle uzun yıllar arşivinde saklamak istiyor. Baskı teknolojileri lideri Epson, fotoğraf baskısına özel geliştirdiği yazıcılar ve mürekkeplerle 100 yıla kadar ömre sahip baskılar sunmayı vadediyor.

Epson’un düşük maliyet avantajını yüksek kalitede fotoğraf baskısıyla birleştiren modeli EcoTank L805, orijinal Epson mürekkebiyle birlikte profesyonel kalite sunuyor. Çünkü Epson’un orijinal mürekkepleri temiz oda ortamında üretiliyor ve Epson’un Micro Piezo baskı kafası teknolojisiyle çalışmak üzere optimize ediliyor. Bu sayede basılan her bir fotoğraf aynı kaliteye sahip oluyor. 100 yıla kadar ömre sahip bu fotoğraflarla anılar kuşaklar boyunca yaşıyor. Üstelik EcoTank L805, ürünle birlikte gelen şişe setiyle A3+ boyutuna kadar yaklaşık 1.800 adede kadar fotoğraf baskısı yapabiliyor. Yüzde 90’a kadar tasarruf yaptıran bu model, fotoğraf başına (10X15 cm) 12 saniyelik baskı hızıyla dikkat çekiyor.

Neden orijinal mürekkep?

Kaliteli ve uzun ömürlü renklere sahip bir fotoğraf alabilmenin en önemli yolunun sarf malzemeleri olduğu biliniyor. Sarf malzemesinde baskı kağıdı seçimi ve mürekkep emilimi önem kazanıyor. Epson, fotoğraf yazıcısına özel ürettiği renk kalibrasyonu yapılan orijinal mürekkepleriyle öne çıkıyor. Yazıcılarda orijinal olmayan sarf malzemelerini kullanmak maliyet artışı sorunlarını beraberinde getiriyor. Sahte sarf malzemesi kullanımı fotoğraf baskısında ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış renkler ve orantısız mürekkep dağılımı amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların kabusu oluyor. Ar-Ge’ye günlük 1.3 milyon dolar yatırım yapan Epson, teknolojisine güveniyor ve ürünlerine 3 yıl garanti veriyor. Ancak orijinal olmayan mürekkep kullanıldığında cihazlar garanti kapsamı dışında kalabiliyor ve kullanıcıya ciddi maliyet çıkabiliyor.

Epson’un renkli fotoğraf yazıcıları, dünyanın her yerinden akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar üzerinden baskıyı da kolaylaştırıyor. Kompakt ve alandan tasarruf sağlayan tasarımı, yazıcıyı istenilen yere yerleştirme olanağı sunuyor.

https://www.epson.com.tr/